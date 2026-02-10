Лавров заявил о длительном пути к миру на Украине

Лавров заявил о сохраняющейся большой дистанции к миру на Украине

Tекст: Вера Басилая

Переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, однако дистанция до достижения мира остается значительной, передает ТАСС.

Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ отметил, что нельзя впадать в чрезмерный оптимизм относительно действий президента США Дональда Трампа, несмотря на его давление на европейских лидеров и Владимира Зеленского.

«Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить…», – заявил Лавров. По словам главы МИД, второй раунд переговоров прошел в Абу-Даби, но впереди остается большая дистанция.

Лавров также затронул тему ядерной энергетики, заявив, что ведущие позиции России в этой сфере вызывают недовольство у США, которые стремятся изменить ситуацию в свою пользу. Он добавил, что американские власти оказывают давление на страны-партнеры России, вынуждая их переходить на американские стандарты в энергетике, а также используют санкции и тарифы для влияния на экономические решения.

Глава МИД подчеркнул, что Россия не приемлет методы торговых, экономических и валютных войн, указывая на злоупотребление долларом в международных расчетах. Лавров также отметил, что министр финансов США Скотт Бессент активно применяет санкционные меры, в частности, в отношении Ирана, что, по его словам, спровоцировало массовые протесты и жертвы среди гражданского населения.

Ранее Лавров заявил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже.

Глава МИД России Лавров также предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине согласно договоренностям в Анкоридже.

Министр отметил, что Москва не видит перспектив для экономических отношений между Россией и США.

