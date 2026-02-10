Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.9 комментариев
Российские беспилотники «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» показали в Эр-Рияде
Новейшие российские беспилотники-разведчики «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» впервые показали в рамках выставки World Defense Show в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Оба коптера уже успешно апробируются в рамках спецоперации на Украине. Разработчики отметили, что аппараты предназначены для воздушной разведки в любое время суток, а также способны захватывать и отслеживать цель по команде оператора.
При потере сигнала дроны самостоятельно возвращаются на базу до восстановления связи. Благодаря компактным размерам «Голиаф» и «Каракурт» подходят для работы даже в плотной городской застройке мегаполисов. Машины могут применяться для предотвращения террористических угроз, а также в поисково-спасательных и оперативно-разыскных операциях.
Миниатюрная версия «Каракурта» настолько мала, что может уместиться в кармане и запускается из специального контейнера-тубуса всего за несколько секунд.
