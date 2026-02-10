  • Новость часаПособницу покушения на генерала Алексеева Серебрицкую объявили в розыск
    Как родился двигатель для ВСМ Москва – Петербург
    Названа причина смерти Генриха Падвы
    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    Установлен ответственный за ракетные атаки по Брянской области
    Экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили иск на 405 млн рублей
    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»
    Токаев сообщил о конце суперпрезидентской эпохи в Казахстане
    Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    5 комментариев
    10 февраля 2026, 10:20

    Российские беспилотники «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» показали в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшие российские беспилотники-разведчики «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» впервые показали в рамках выставки World Defense Show в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Новейшие российские беспилотники «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» впервые были представлены на выставке World Defense Show в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.

    Оба коптера уже успешно апробируются в рамках спецоперации на Украине. Разработчики отметили, что аппараты предназначены для воздушной разведки в любое время суток, а также способны захватывать и отслеживать цель по команде оператора.

    При потере сигнала дроны самостоятельно возвращаются на базу до восстановления связи. Благодаря компактным размерам «Голиаф» и «Каракурт» подходят для работы даже в плотной городской застройке мегаполисов. Машины могут применяться для предотвращения террористических угроз, а также в поисково-спасательных и оперативно-разыскных операциях.

    Миниатюрная версия «Каракурта» настолько мала, что может уместиться в кармане и запускается из специального контейнера-тубуса всего за несколько секунд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые продемонстрировала современную реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Компания ZALA впервые выставила дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на международной выставке в Эр-Рияде.

    9 февраля 2026, 06:29
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    @ Marcin Bielecki/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производители танков в США внедряют на свои Abrams российские наработки по защите машин, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    По его словам, американские производители танков начали внедрять российские технологические решения для защиты своих боевых машин, передает ТАСС. Оздоев заявил, что американцы используют российские изобретения на танках Abrams, включая всеракурсную динамическую защиту и методы по снижению заметности техники.

    По его словам, в США также рассматривают возможность уменьшения боевой массы Abrams для повышения их динамичности на поле боя. Оздоев уверен, что американская сторона будет заимствовать и другие российские решения в сфере танкостроения.

    Он подчеркнул, что развитие танкостроения всегда было эволюционным процессом: британский Марк I в начале XX века считался передовой машиной, но сегодня выглядит устаревшим, а советский Т-34 стал революционной заменой легким танкам 30-х годов с тонкой броней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось видео поражения танка Abrams дронами «Упырь».

    Россия уничтожила почти все танки Abrams, которые были переданы

    Украине.

    Минобороны показало уничтожение танка Abrams «Ланцетом» в Курской области.

    Комментарии (11)
    9 февраля 2026, 17:01
    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить

    Ветеран «Альфы» Филатов: У генерала Алексеева был мизерный шанс выжить при нападении

    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить
    @ Минобороны России

    Tекст: Татьяна Коcолапова

    Отсутствие контрольного выстрела, неприцельная стрельба и поспешное бегство указывают на непрофессионализм стрелявшего в заместителя начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Ошибки нападавшего, а также действия генерала по своей самозащите, позволили замначальника ГРУ выжить после покушения.

    «Судя по тому, что генералу удалось выжить, в том числе благодаря активному сопротивлению, можно предположить, что нападавший был недостаточно профессиональным», – заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. – «В замкнутом пространстве, когда человека поджидают замаскировавшись под разносчика еды или уборщика, и без предупреждений сразу стреляют – шансы на спасение практически отсутствуют, речь идет буквально о считаных процентах. Следовательно, в действиях преступника что-то пошло не так: он либо замешкался, либо преждевременно выдал свои намерения».

    По словам ветерана «Альфы», если человек понимает, что на него будет совершено покушение, обычно остаются только два варианта: либо пытаться уйти, либо сокращать дистанцию и мешать выстрелу. Вероятно в момент, когда генерал заподозрил злоумышленника, было принято единственное правильное решение – идти на сближение и вступать в борьбу, чтобы не дать прицельно выстрелить.

    Он отметил, что поскольку Алексеев – человек профессиональный и рассудительный, он, скорее всего, понимал и оценивал риски. Поэтому выходя из квартиры на лестничную клетку или из подъезда – мест, удобных для покушения – генерал был особенно бдителен.

    «Судя по характеру ранений – даже если одно из них в ногу, а другие два в брюшную полость – по крайней мере один выстрел был неприцельным, «сбитым». Когда человеку мешают, хватают за руки и не дают навести оружие, выстрелы часто приходятся по конечностям. Стрелять в упор по конечностям намеренно смысла нет, если только цель – взять живым», – рассуждает эксперт.

    «Отсутствие контрольного выстрела также указывает на непрофессионализм. Вероятно, преступник испугался во время борьбы и, опасаясь вмешательства соседей, после такого количества выстрелов решил скрыться, не проверяя результат», – считает Филатов.

    На прошлой неделе на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева напали в жилом доме в Москве. Он получил три огнестрельных ранения: два в брюшную полость и одно в ногу. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что Алексеев сразу понял, что на него готовится покушение, поэтому пошел на моментальное сближение со злоумышленником, не дав ему поднять пистолет на уровень головы, что напугало убийцу, который после ряда выстрелов скрылся с места преступления.

    Врачи сообщили, что состояние Алексеева оценивается как тежелое, но стабильное. Пострадавший уже пришел в сознание.

    Спецслужбы в течение нескольких суток задержали в ОАЭ и доставили в Россию пытавшегося скрыться исполнителя покушения. Его пособник был задержан в Москве. Оба признали свою вину. Еще одной соучастнице преступления удалось скрыться, выехав из России.

    По данным ФСБ, непосредственный исполнитель 66-летний Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Как писала газета ВЗГЛЯД, за покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша. Вербовка несостоявшегося киллера проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши.

    Комментарии (15)
    8 февраля 2026, 13:20
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 23:50
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный дрон «Герань» смог сбить ракетой «воздух-воздух» украинский вертолет Ми-24, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что украинский вертолет Ми-24 сбитый на южном направлении был уничтожен «Геранью», которая поразила украинский борт ракетой «воздух-воздух» Р-60. «Герани» становятся все опаснее, уже давно обойдя по своим возможностям иранских прародителей», – написал он в Telegram.

    Напомним, вечером понедельника, 9 февраля, ВСУ сообщили, что при выполнении боевого задания на Украине вертолет Ми-24 был потерян, экипаж погиб. По сообщению 11-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ «Херсон», экипаж не вернулся на базу после боевого вылета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России применило беспилотники «Герань» для удара по вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области. В результате удара были поражены вертолеты Ми-24 и Ми-8.

    Комментарии (4)
    8 февраля 2026, 09:29
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые представила новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», которая апробируется в зоне СВО, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

    Россия впервые представила за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма», применяемую в зоне спецоперации на Украине, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС. Натурный образец изделия впервые демонстрируется широкой публике. Партия новых машин уже поступила в войска и проходит апробацию в условиях боевого применения.

    На экспозиции «Сарма» показана как элемент разведывательно-ударного комплекса, предназначенного для нанесения огневого поражения. В состав комплекса также входят беспилотник Supercam S350, который используется для разведки и целеуказания, а также автоматизированная система управления артиллерией «Планшет-А» на шасси «Атлет».

    В рамках выставки «Рособоронэкспорт» проведет отдельную презентацию разведывательно-ударного комплекса с РСЗО «Сарма» 9 февраля. Помимо этого, Россия впервые демонстрирует бронетранспортер БТР-22 и дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42.

    Международная выставка вооружений в Саудовской Аравии проходит с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Ростех обещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    Российская оборонная экспортная компания анонсировала мировую премьеру БТР-22 на той же выставке.

    Комментарии (43)
    7 февраля 2026, 11:34
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине

    Британцы резко раскритиковали план Макрона о 2 млрд фунтов для Украины

    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Читатели британской The Telegraph резко осудили идею Франции заставить Британию оплатить два миллиарда фунтов за участие в военных контрактах ЕС для Украины.

    Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.

    Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».

    Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.

    Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.

    Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.

    Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.

    А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.


    Комментарии (5)
    10 февраля 2026, 07:07
    «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки не только продвинулись по фронтовым направлениям, оттеснив противника, но и выяснили важную информацию о тех, кто бьёт по гражданским объектам Брянской области и отдает такие приказы.

    «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» высокими темпами наступают вглубь Сумской области при поддержке артиллерии и «Солнцепеков». Штурмовики продвинулись в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 900 м.

    «ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Поповке, выдвижение штурмовой группы заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражения, противник с потерями отошел на исходные позиции», – сообщили бойцы.

    В населенных пунктах и лесопосадках Харьковской области «Северяне» продвигаются с интенсивной поддержкой российской авиации, артиллерии и ТОСов.

    «Противник атакует объекты инфраструктуры Белгородской области, не в силах ничего противопоставить на поле боя», – объяснили российские военнослужащие.

    У Старицы «Северяне» продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 200 м. В районе Симиновки продвинулись на четырех участках вглубь леса и заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. У Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 113 обр ТРО.

    На Хатненском участке фронта авиация и артиллерия ударили по позициям 1 обр ТРО в лесных массивах западнее Чугуновки. Штурмовики продвинулись на двух участках по лесополосам на 400 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Поповку в Сумской области. «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке. Белоусов поздравил 26-й танковый полк с освобождением Глушковки в Харьковской области.

    Комментарии (4)
    9 февраля 2026, 02:55
    Ростех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый барражирующий боеприпас Ростеха с Х-образным крылом отличается высокой помехоустойчивостью и маневренностью, рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    «Еще одна наша новая разработка – барражирующий боеприпас. Аппарат с Х-образным крылом и дальностью применения почти под сотню километров. Его боевой части достаточно, чтобы вывести из строя танк, БМП, комплекс ПВО, пункт управления БПЛА, командный пункт и так далее», – заявил он ТАСС.

    Оздоев добавил, что барражирующие боеприпасы отличаются высокой помехоустойчивостью и маневренностью, что позволяет пикировать на цель с удобных ракурсов, попадая в самые уязвимые места.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов. Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами. Специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    Комментарии (3)
    7 февраля 2026, 13:11
    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ Далецкий вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена
    @ t.me/kozytskyy_maksym_official

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий ВСУ Назар Далецкий, считавшийся погибшим и похороненным после ДНК-теста, вернулся на Украину после обмена пленными.

    Украинский военный, которого официально признали погибшим и похоронили после проведения ДНК-экспертизы, вернулся живым домой после обмена пленными. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, речь идет о бойце ВСУ Назаре Далецком из Львовской области.

    «25 мая 2023 года похоронили якобы погибшего в Харьковской области военнослужащего ВСУ Далецкого Назара Федоровича из Львовской области. Погибшим его объявили на основании проведенной экспертизы ДНК. Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными», – заявил источник агентства.

    По его данным, Далецкий находился в российском плену с 2022 года, и один из сотрудников украинского военного ведомства вычеркивал его из списков для обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о возвращении с территории, подконтрольной киевскому режиму, 157 российских военнослужащих и троих граждан России. Российская сторона передала 157 военнопленных ВСУ.

    А президент Владимир Путин отметил важную роль посредничества Абу-Даби в процессе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 08:25
    Ростех отправил в войска партию Су-57 с обновленным вооружением
    Ростех отправил в войска партию Су-57 с обновленным вооружением
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В войска поступила очередная партия истребителей Су-57 в усовершенствованной модификации, оснащённых обновлённым комплексом вооружения и современными бортовыми системами, сообщает пресс-служба Ростеха.

    Партия истребителей пятого поколения Су-57 с обновленным вооружением и современными бортовыми системами передана в войска, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Производство самолетов нового технического облика осуществила Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в состав Ростеха.

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил: «Мы не просто штампуем самолеты, идет постоянное развитие машин с учетом потребностей заказчика и реальных боевых условий применения. Су-57 – грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем ПВО со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее».

    Многофункциональный Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет способен выполнять задачи в любое время суток, в сложных метеоусловиях и при воздействии помех.

    Военнослужащий Воздушно-космических сил России подчеркнул, что обновления расширят задачи, для которых привлекается Су-57, а новые возможности комплекса вооружения позволяют использовать современные образцы авиационных средств поражения.

    Разработка истребителя продолжает совершенствоваться, увеличивая его боевой потенциал и технические возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки Су-35 и выбрала вариант совместного производства Су-57.

    «Рособоронэкспорт» объявил о планах представить экспортную версию Су-57Э на авиасалоне в Малайзии.

    Ростех пригласил актера Тома Круза на авиасалон МАКС-2023 для знакомства с истребителем Су-57.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 12:15
    Новейший боеприпас «Рус-ПЭ» испытали в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами (УБ) «Рус-ПЭ» прошла апробацию в зоне спецоперации, сообщил официальный представитель концерна «Калашников» в рамках выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Новейшая разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» успешно прошла апробацию в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя концерна «Калашников». Презентация боеприпаса проходит на выставке World Defence Show 2026 в Эр-Рияде. Разработка изделия велась несколько лет, и оно уже было испытано на линии боевого соприкосновения.

    По словам представителя концерна, «Рус-ПЭ» отличается простотой применения и уникальной мобильностью – весь комплект переносится одним бойцом. Для запуска не требуется дополнительная техника или инфраструктура: после обнаружения цели военнослужащий устанавливает пусковую установку и осуществляет пуск. Это первый в России переносной боеприпас такого класса.

    Как отметил спикер, запуск серийного производства «Рус-ПЭ» намечен на ближайшее время. Он подчеркнул, что подобные барражирующие боеприпасы стали мировой тенденцией, а «Рус-ПЭ» – первый отечественный образец в этом сегменте. При создании учитывался опыт ведущих иностранных компаний, однако разработка российского изделия стала уникальной в своем роде.

    Ключевая особенность системы – двухканальная головка самонаведения, позволяющая работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах с применением элементов искусственного интеллекта. Боеприпас оснащён носителем с X-образной схемой аэродинамических поверхностей, боевой частью и аппаратурой управления.

    Запуск «Рус-ПЭ» осуществляется из переносного транспортно-пускового контейнера с помощью пневматического старта. В автономном режиме система способна самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели благодаря внедрённым алгоритмам искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые презентовала новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Компания ZALA впервые демонстрировала беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 09:16
    Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1 на выставке World Defence Show в Эр-Рияде.

    Россия впервые представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1 на выставке World Defence Show в Эр-Рияде, передает ТАСС. Катер разработан для оперативной доставки спасательного оборудования и специальных средств в районы чрезвычайных ситуаций на море.

    В госкорпорации «Ростех» ранее подчеркивали, что использование R-SAVER-1 позволит значительно ускорить ликвидацию последствий аварий. Беспилотный катер способен перевозить грузы массой до 600 кг на расстояние до 800 км, развивая скорость до 50 км/ч.

    Выставка World Defence Show в Эр-Рияде проходит с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех пообещал показать на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    РОЭ анонсировал мировую премьеру бронетранспортера БТР-22 на том же мероприятии.

    Ростех заявил о дебюте реактивной системы залпового огня «Сарма» на выставке в столице Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 07:57
    «Алмаз-Антей» заявил о превосходстве С-400 над Patriot
    «Алмаз-Антей» заявил о превосходстве С-400 над Patriot
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 доказала высокую эффективность в качестве средства поражения современных западных ракет, включая американские ATACMS, в зоне СВО и недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта, сообщил заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Александр Ведров.

    По его словам, российская зенитная ракетная система С-400 показала высокую эффективность в борьбе с современными западными ракетами, включая американские ATACMS, как в зоне спецоперации на Украине, так и во время недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта, передает ТАСС.

    Ведров сообщил, что успешное применение С-400 в боевых условиях продемонстрировало значительное превосходство этой системы над основным зарубежным конкурентом – американским Patriot. Ведров отметил, что этот фактор существенно повысил интерес зарубежных стран к российской системе.

    Он также уточнил, что пока нецелесообразно раскрывать список ближневосточных государств, проявляющих интерес к С-400. По словам топ-менеджера, основная причина в жесткой и недобросовестной конкуренции со стороны ряда зарубежных экспортеров, которые оказывают давление на потенциальных покупателей с целью получить преимущества на рынке систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия применяла на Украине зенитные ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Турция заявила о готовности использовать С-400 при возникновении угроз.

    В Турции отрицали заключение соглашения с США по системам С-400 и программе F-35.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 10:38
    ZALA впервые показала «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые показала компания ZALA на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии.

    Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые был продемонстрирован компанией ZALA на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии, передает ТАСС. На стенде компании показали не только сам комплекс, но и разведывательный беспилотник Z-16Э, а также барражирующие боеприпасы «Изделие 52Э» и «Изделие 51Э».

    Особое внимание посетителей выставки привлекла пусковая установка для комплекса, презентация которой также состоялась впервые в Эр-Рияде. Установка позволяет одному человеку осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за одну минуту. Данная технология значительно увеличивает мобильность и скорость реагирования расчетов на поле боя.

    Комплекс «Ланцет-Э» и его элементы вызвали интерес среди зарубежных специалистов и представителей военных ведомств, присутствовавших на выставке. Разработка ориентирована на повышение эффективности разведки и нанесения ударов по целям в современных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые представила за границей новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила готовность усилить взаимодействие с Саудовской Аравией.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 10:20
    ФСВТС подтвердила готовность усилить сотрудничество с Саудовской Аравией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская сторона подтверждает готовность к дальнейшему укреплению военно-технического сотрудничества с партнерами из Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в ходе открывшейся оборонной выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

    Россия готова к дальнейшему укреплению военно-технического сотрудничества с партнерами из Саудовской Аравии, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). В ФСВТС отметили, что наибольший интерес саудовских партнеров сейчас связан с поставками современной авиационной техники, систем ПВО, средствами противодействия беспилотникам, а также с послепродажным обслуживанием ранее поставленных вооружений. В ведомстве подчеркнули, что готовы расширять взаимодействие по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

    Кроме того, ФСВТС проинформировала, что контракты на поставку российской военной продукции в страны Ближнего Востока находятся в стадии реализации. Речь идет о поставках авиационной и сухопутной техники, систем противовоздушной обороны, стрелкового оружия, средств ближнего боя, беспилотных летательных аппаратов и технологий защиты от них. Российская техника востребована благодаря своей надежности, простоте использования, высоким эксплуатационным характеристикам и способности работать в разных климатических условиях.

    В ФСВТС также сообщили, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют интерес к сотрудничеству по истребителям пятого поколения Су-57. Презентации этой техники проходили на международных выставках LIMA 2025, Indo Defence 2025 и Dubai Airshow 2025, где были проведены демонстрационные полеты. Для продвижения российской продукции используются как онлайн-показы, так и традиционные выставки в странах региона.

    Помимо этого, Россия ведет переговоры со странами Ближнего Востока о совместной разработке и производстве авиационной техники, в том числе самолетов пятого поколения и современных средств поражения. В ФСВТС уточнили, что консультации проходят конструктивно и направлены на выработку технических и организационных решений, однако пока речь идет о согласовании параметров сотрудничества и распределении компетенций, а до практической реализации проектов стороны еще не дошли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия также впервые продемонстрировала новую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Рособоронэкспорт анонсировал мировую премьеру бронетранспортера БТР-22 на выставке в Эр-Рияде.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 06:45
    «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке

    «Северяне» рассказали о тщетной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Хатненском участке фронта разгромили попытки ВСУ двумя штурм-группами вернуть утраченные позиции в населенном пункте Чугуновка.

    «В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство. Населенный пункт под контролем ВС России. Ударами авиации поражены позиции 159 омбр в районе Колодезного. Штурмовые группы «Северян» продвинулись на двух участках на 150 м», – сообщили бойцы связанному с группой войск Telegram-каналу «Северный ветер».

    На всех участках фронта в Харьковской области идут тяжелые бои, штурмовые группы «Северян» продвигаются вглубь.

    В районе Старицы штурмовики зачистили участок лесного массива, продвинувшись на 150 м, а в районе Волчанских Хуторов по позициям ВСУ в лесопосадках отработала российская авиация. Уничтожены позиции 113 обр ТРО и 159 омбр ВСУ.

    В Сумском районе «Северяне» продвинулись на десяти участках, в Краснопольском –на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 950 м.

    По словам бойцов, противник провел две контратаки в районе Мирополья, но комплексным огнем атаки их были отражены, все штурм-группы ВСУ уничтожены.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку. Военный эксперт Дандыкин заявил об «эффекте домино» после освобождения Чугуновки. Российские войска установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области.

    Комментарии (0)
