Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.10 комментариев
ZALA впервые показала «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде
Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые показала компания ZALA на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии.
Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые был продемонстрирован компанией ZALA на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии, передает ТАСС. На стенде компании показали не только сам комплекс, но и разведывательный беспилотник Z-16Э, а также барражирующие боеприпасы «Изделие 52Э» и «Изделие 51Э».
Особое внимание посетителей выставки привлекла пусковая установка для комплекса, презентация которой также состоялась впервые в Эр-Рияде. Установка позволяет одному человеку осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за одну минуту. Данная технология значительно увеличивает мобильность и скорость реагирования расчетов на поле боя.
Комплекс «Ланцет-Э» и его элементы вызвали интерес среди зарубежных специалистов и представителей военных ведомств, присутствовавших на выставке. Разработка ориентирована на повышение эффективности разведки и нанесения ударов по целям в современных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.
Россия впервые представила за границей новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила готовность усилить взаимодействие с Саудовской Аравией.