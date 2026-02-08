  • Новость часаСК: Исполнитель покушения на генерала Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ненависть к России вызвала кризис в Эстонии
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    Религиовед назвал причины сокращения татар среди посетителей мечетей в России
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева
    ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и РСЗО Himars
    Назван ключевой непубличный советник Белого дома по Украине
    Перед открытием Олимпиады в Италии произошли диверсии на ж/д
    Институт Пушкина назвал общее количество слов современного русского языка
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    7 комментариев
    8 февраля 2026, 10:38 • Новости дня

    ZALA впервые показала «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые показала компания ZALA на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии.

    Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые был продемонстрирован компанией ZALA на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии, передает ТАСС. На стенде компании показали не только сам комплекс, но и разведывательный беспилотник Z-16Э, а также барражирующие боеприпасы «Изделие 52Э» и «Изделие 51Э».

    Особое внимание посетителей выставки привлекла пусковая установка для комплекса, презентация которой также состоялась впервые в Эр-Рияде. Установка позволяет одному человеку осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за одну минуту. Данная технология значительно увеличивает мобильность и скорость реагирования расчетов на поле боя.

    Комплекс «Ланцет-Э» и его элементы вызвали интерес среди зарубежных специалистов и представителей военных ведомств, присутствовавших на выставке. Разработка ориентирована на повышение эффективности разведки и нанесения ударов по целям в современных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые представила за границей новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила готовность усилить взаимодействие с Саудовской Аравией.

    7 февраля 2026, 11:34 • Новости дня
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине

    Британцы резко раскритиковали план Макрона о 2 млрд фунтов для Украины

    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Читатели британской The Telegraph резко осудили идею Франции заставить Британию оплатить два миллиарда фунтов за участие в военных контрактах ЕС для Украины.

    Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.

    Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».

    Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.

    Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.

    Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.

    Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.

    А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.


    Комментарии (5)
    5 февраля 2026, 19:46 • Новости дня
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика
    @ Northwest Institute of Nuclear Technology

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские ученые создали первую в мире компактную микроволновую установку мощностью 20 гигаватт, пишет South China Morning Post (SCMP). Она предназначена для уничтожения спутников и может размещаться на обычно грузовике.

    Разработка получила название TPG1000Cs, устройство расположено в Институте ядерных технологий Северо-Западного Китая в Сиане, провинция Шэньси, сообщает SCMP.

    Устройство способно работать непрерывно до 60 секунд, что существенно превышает возможности существующих мировых аналогов, которые функционируют не более трех секунд. Длина установки составляет четыре метра, а вес – пять тонн, благодаря чему ее можно размещать на грузовиках, военной технике, кораблях, самолетах или даже на спутниках.

    По оценкам китайских специалистов, наземное микроволновое оружие мощностью свыше одного гигаватта способно нарушать работу или выводить из строя спутники Starlink, находящиеся на низкой околоземной орбите.

    Ранее ученые Китая создали кристалл для сверхмощного лазерного оружия.

    Комментарии (15)
    7 февраля 2026, 17:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 19:52 • Новости дня
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    @ Сергей Субботин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На 82-м году жизни ушел из жизни бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов, который долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

    Бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, передает РИА «Новости».

    Куроедов занимал пост главнокомандующего Военно-морским флотом России с 1997 по 2005 годы. В 2000 году ему было присвоено звание адмирала флота.

    Куроедов родился 5 сентября 1944 года в Приморском крае. Окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза Гречко, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени Ворошилова.

    7 ноября 1997 года назначен Главнокомандующим ВМФ Россия. 21 февраля 2000 года получил звание адмирала флота. После гибели подводной лодки «Курск» в 2000-м году подал в отставку, но прослужил на должности до 2005 года. В отставке возглавлял «Клуб адмиралов и генералов ВМФ».

    Комментарии (3)
    7 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ Далецкий вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена
    @ t.me/kozytskyy_maksym_official

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий ВСУ Назар Далецкий, считавшийся погибшим и похороненным после ДНК-теста, вернулся на Украину после обмена пленными.

    Украинский военный, которого официально признали погибшим и похоронили после проведения ДНК-экспертизы, вернулся живым домой после обмена пленными. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, речь идет о бойце ВСУ Назаре Далецком из Львовской области.

    «25 мая 2023 года похоронили якобы погибшего в Харьковской области военнослужащего ВСУ Далецкого Назара Федоровича из Львовской области. Погибшим его объявили на основании проведенной экспертизы ДНК. Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными», – заявил источник агентства.

    По его данным, Далецкий находился в российском плену с 2022 года, и один из сотрудников украинского военного ведомства вычеркивал его из списков для обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о возвращении с территории, подконтрольной киевскому режиму, 157 российских военнослужащих и троих граждан России. Российская сторона передала 157 военнопленных ВСУ.

    А президент Владимир Путин отметил важную роль посредничества Абу-Даби в процессе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 08:37 • Новости дня
    Индия решила обсудить закупку 114 истребителей Rafale

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Индии на следующей неделе в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели может обсудить предложение о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает агентство АНИ со ссылкой на источники.

    Министерство обороны Индии на следующей неделе рассмотрит вопрос о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на АНИ. Обсуждение пройдёт в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

    Источник агентства отметил: «Предложение, вероятно, будет рассмотрено на следующей неделе на заседании высокого уровня в министерстве обороны и рассматривается как критически важное для удовлетворения оперативных потребностей ВВС Индии в свете нынешней ситуации с безопасностью в регионе». Ранее, в январе, Совет по оборонным закупкам Индии уже предварительно одобрил приобретение 88 одноместных и 26 двухместных Rafale.

    Сделка, как ожидается, позволит ВВС Индии усилить состав боевых эскадрилий и получить современные многоцелевые истребители поколения 4+. После завершения контракта у индийских ВВС будет 150 Rafale, а ВМС получат 26 истребителей, модифицированных для авианосцев.

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Нью-Дели 18 февраля, чтобы принять участие в саммите India-AI Impact Summit 2026, который состоится 19-20 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки истребителей Су-35 в пользу совместного производства истребителей пятого поколения Су-57.

    Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервисного центра для военно-транспортных самолетов C-130 в Индии.

    Выведенные из эксплуатации в Индии истребители МиГ-21 решили передать в исторический парк.

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность участия других стран в обеспечении стратегической стабильности наряду с Россией и США.

    Контроль над вооружениями должен выйти за рамки двусторонних договоров между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Марко Рубио отметил, что согласно позиции президента Дональда Трампа, ответственность за стратегическую стабильность несут также другие крупные государства, включая Китай.

    В своей статье, посвященной истечению срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, Рубио подчеркнул: «Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности».

    Кроме того, он отдельно отметил, что США не будут соглашаться на условия новой сделки, которые могут навредить их национальным интересам. Вопрос о разработке замены ДСНВ остается открытым, и Вашингтон намерен учитывать собственные приоритеты в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года отнесся с расположением к идее продления ДСНВ. В январе Трамп заявил, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и высказал надежду на привлечение других сторон к новому соглашению.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ, чтобы выработать новую договоренность.

    Комментарии (10)
    6 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов

    Коротченко заявил о высокой эффективности нового 30-мм снаряда Ростеха

    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что дистанционно управляемый взрыватель на 30-мм снаряде позволит эффективно бороться с дронами самолетного типа.

    Разработанный Ростехом 30-мм снаряд с дистанционно управляемым взрывателем сможет эффективно бороться с дронами самолетного типа. По мнению военного аналитика и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, которое он высказал в беседе с ТАСС, новая разработка превращает обычные зенитные установки и пушки в высокоточное оружие.

    «Дистанционный программируемый подрыв означает, что обычная зенитная установка или пушка превращается в высокоточное оружие. Это исключительно эффективное средство для поражения дронов самолетного типа, которые сегодня представляют главную угрозу для объектов критической инфраструктуры», – отметил Коротченко.

    Эксперт пояснил, что подобные снаряды используют оптико-электронные системы или мини-РЛС для вычисления параметров цели. В результате снаряд взрывается в наиболее оптимальной точке, создавая осколочное поле, которое гарантированно поражает дроны.

    Ранее Коротченко отметил, что Россия должна рассмотреть развертывание боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» после истечения Договора СНВ-3.

    До этого холдинг «Высокоточные комплексы» разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие», которые повышают эффективность борьбы с малоразмерными БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский оборонно-промышленный комплекс заслуживает самой высокой оценки, а отечественные инженеры в годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    В России начали выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    ЦНИИточмаш начал выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Модернизированный пистолет-пулемет СР2М поступил в серийное производство в России в рамках нового государственного заказа, отличаясь компактностью и высокой пробивной силой.

    ЦНИИточмаш (концерн «Калашников», входит в Ростех) начал серийный выпуск 9-миллиметрового пистолета-пулемета СР2М по новому госконтракту, передает ТАСС. В концерне «Калашников» уточнили: «Данное оружие свыше 20 лет остается популярным и востребованным у представителей силовых структур. Его отличают легкость и компактность корпуса при высокой пробивной силе патрона. 9-миллиметровый модернизированный пистолет-пулемет СР2М – улучшенная версия пистолета СР2, также разработанного в ЦНИИточмаш».

    Отличительной чертой СР2М стал складной металлический приклад, позволяющий уменьшить габариты оружия для переноски. Новый механизм фиксации приклада обеспечивает надежное удержание в сложенном положении, а также быстрый и удобный перевод из походного положения в боевое.

    В концерне также напомнили, что среди других известных серийных разработок ЦНИИточмаш – пистолет «Удав», самозарядный пистолет СР1 и его модернизированная версия СР1М, а также целый ряд других стрелковых изделий.

    Ранее ЦНИИточмаш поставил заказчику комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» для противодействия высокоточному оружию. А конструкторы концерна «Калашников» провели модернизацию ППК-20, улучшив его технические характеристики и расширив ассортимент используемых патронов.

    До этого концерн «Калашников» объявил о планах увеличить производство ракет на 60%.


    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые представила новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», которая апробируется в зоне СВО, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

    Россия впервые представила за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма», применяемую в зоне спецоперации на Украине, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС. Натурный образец изделия впервые демонстрируется широкой публике. Партия новых машин уже поступила в войска и проходит апробацию в условиях боевого применения.

    На экспозиции «Сарма» показана как элемент разведывательно-ударного комплекса, предназначенного для нанесения огневого поражения. В состав комплекса также входят беспилотник Supercam S350, который используется для разведки и целеуказания, а также автоматизированная система управления артиллерией «Планшет-А» на шасси «Атлет».

    В рамках выставки «Рособоронэкспорт» проведет отдельную презентацию разведывательно-ударного комплекса с РСЗО «Сарма» 9 февраля. Помимо этого, Россия впервые демонстрирует бронетранспортер БТР-22 и дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42.

    Международная выставка вооружений в Саудовской Аравии проходит с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Ростех обещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    Российская оборонная экспортная компания анонсировала мировую премьеру БТР-22 на той же выставке.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 16:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал критику США по поводу условий ДСНВ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После того как США назвали ДСНВ «несовершенным», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подобного соглашения, охватывающего только Россию и США, больше не будет.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление США о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был несовершенным. Он отметил, что Госдеп США раскритиковал договор из-за того, что он не охватывал тактическое ядерное оружие и не включал Китай, пишет РИА «Новости».

    В ответ Медведев поинтересовался, почему не учитываются Британия, Франция и гиперзвуковое оружие, и заявил: «Заявление Вашингтона означает только одно – договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!».

    Срок действия российско-американского ДСНВ истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что после истечения срока Россия готова продолжать придерживаться ограничений по договору в течение года, если США ответят взаимностью. Путин пояснил, что соблюдение ограничений по ДСНВ даст результат, только если обе стороны выполняют обязательства.

    Ранее Медведев разместил в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко» по поводу окончания действия ДСНВ между Россией и США.

    Позже глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр отметила, что Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение Владимира Путина о продлении ДСНВ на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила завершение срока действия ДСНВ и выразила сожаление из-за того, что договор не был продлен США.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 19:14 • Новости дня
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы российских средств ПВО за короткий промежуток времени были уничтожены десятки беспилотников в нескольких приграничных регионах.

    Системы противовоздушной обороны России сбили 40 украинских беспилотников с 13:00 до 18:00 по московскому времени, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны говорится: «5 февраля с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Брянской области и три – над территорией Курской области».

    Удары БПЛА по российским регионам происходят регулярно, и средства ПВО фиксируют и уничтожают большинство летательных аппаратов до достижения ими целей.

    Минобороны подчеркивает, что благодаря слаженной работе расчетов ПВО удалось избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России, включая Ростовскую и Белгородскую области.

    За одну ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа.

    Профессионализм и бдительность российских военнослужащих позволили защитить мирных жителей Запорожской области, критически важную инфраструктуру и промышленные объекты от массированной атаки дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 17:22 • Новости дня
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    @ Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на шесть месяцев на полях переговоров по Украине, пишет Axios.

    Источники Axios отметили, что обсуждение велось в течение последних 24 часов, передает ТАСС. Не уточняется, была ли достигнута финальная договоренность по данному вопросу.

    Тем не менее собеседники издания считают, что стороны приблизились к соглашению. Окончательное решение должен утвердить каждый из лидеров двух стран.

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Накануне МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане

    Tекст: Денис Тельманов

    Раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями двух стран прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

    Раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье в столице Омана завершился, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана уже покинула место встречи и отправилась к месту проживания, не делая дополнительных заявлений для прессы.

    Ранее иранское государственное телевидение сообщало, что переговоры могут занять несколько дней, однако они были завершены раньше, чем ожидалось. О деталях прошедших консультаций официальные лица пока не сообщили.

    Основной темой встречи стала дальнейшая судьба соглашения по иранской ядерной программе и возможные компромиссы между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива рядом с иранской границей.

    Кремль выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Власти США пока не определились с целями возможной военной операции против Ирана.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном. Американское посольство в Тегеране потребовало срочно покинуть Иран сухопутными маршрутами через соседние страны.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 17:50 • Новости дня
    Канада заявила о передаче Киеву ракет для усиления ПВО

    Канада договорилась передать Киеву ракеты AIM для усиления ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев получит от Канады ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны, при этом стороны дополнительно рассмотрели вопросы производства беспилотников и обучения военных, сообщили в Минобороны Украины.

    Канада передаст Киеву ракеты AIM для систем противовоздушной обороны. Такое решение было принято по итогам переговоров министров обороны Канады и Украины Михаила Федорова и Дэвида Макгинти, передает ТАСС.

    «Канада передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам. Вооружение уже находится в процессе трансфера на Украину», – заявил глава Минобороны Канады.

    Кроме передачи ракет, стороны обсудили соглашение по производству беспилотников и новые направления сотрудничества в подготовке украинских военных. Переговоры прошли в формате видеоконференции.

    Ранее власти Украины сообщили о готовности поделиться с Канадой своими военными технологиями, включая производство беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в канадской прессе всплыли подробности шпионского скандала с участием ГУР МО Украины и спецслужб Канады.

    Всего с начала СВО Канада оказала помощь Украине на сумму 22 млрд канадских долларов или 15,9 млрд долларов США.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 22:31 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка с военными спутниками

    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

    Tекст: Вера Басилая

    В Архангельской области произведен запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическими аппаратами для нужд Министерства обороны России.

    Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» был успешно проведен с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны в Max.

    Старт произошел 5 февраля в 21 час 59 минут по московскому времени. В ходе миссии космические аппараты были выведены для выполнения задач в интересах Министерства обороны России.

    В декабре Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом.

    Позже ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    Главное
    Серия взрывов прогремела в Одессе
    Россия указала Израилю на снос мемориалов советским солдатам в Европе
    Новейшая РСЗО «Сарма» впервые представлена за рубежом
    Появились данные об обучении инструкторами ГУР МО Украины террористов в Мали
    Опубликованы данные Госархива Курской области об убийстве нацистами 300 женщин
    Стала известна дата возвращения Ефремова на театральную сцену
    В результате падения Mercedes с эстакады МКАД на Hyundai погибли два человека

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Ненависть к России вызвала кризис в Эстонии

    Президент Эстонии Алан Карис внезапно высказался за переговоры с Россией – и тут же из-за этого подвергся яростной критике со стороны собственных подчиненных. Как говорят политологи, Карис «словно ледокол, взламывает прежние пропагандистские установки». Зачем ему это и кто решается спорить с ним? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации