Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»

Космические войска успешно провели запуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту успешно осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны РФ. Запуск был проведен в четверг в 17 часов 11 минут по московскому времени боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.

В официальном сообщении отмечается: «В четверг, 25 декабря, в 17 часов 11 минут (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1а“ с космическим аппаратом на борту».

Дополнительные подробности о назначении и характеристиках космического аппарата в сообщении не раскрываются.

Ранее с космодрома Плесецк произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, в том числе за счет разработки стратегической ракеты «Буревестник».