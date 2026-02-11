Гендиректор Шереметьево объявил об ожидаемой реструктуризации Домодедово

Гендиректор Шереметьево Василенко: В Домодедово ожидается реструктуризация

Tекст: Антон Антонов

По словам Василенко, в Домодедово три года не проводился аудит, а новая структура управления будет сформирована на основе опыта Шереметьево. Он отметил, что задачей менеджмента станет вывод аэропорта на безубыточность, а совет директоров возьмет на себя формирование единой управленческой системы.

«Ожидается реструктуризация. У Домодедово будет свой совет директоров и свой менеджмент. Совет директоров аэропорта создаст понятную единую структуру управления группой компаний аэропорта Домодедово», – приводит слова Василенко ТАСС.

Василенко добавил, что точное количество организаций, подлежащих консолидации или упразднению, пока неизвестно, но госорганы требуют стратегию развития аэропорта. Он подчеркнул сложность проекта из-за наличия 25 отдельных управленческих структур, что отличает Домодедово от более прозрачной системы в Шереметьево.

Генеральный директор Домодедово Андрей Иванов продолжит исполнять свои обязанности, его замена пока не планируется. «Сейчас это обсуждать бессмысленно. Должен быть утвержден устав, сформирован совет директоров, который назначит гендиректора», – сказал он.

Василенко также сообщил, что новая взлетно-посадочная полоса была построена с нарушениями и может потребовать дополнительных вложений для реконструкции.

Он отдельно отметил, что Шереметьево не собирается переманивать авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Домодедово, несмотря на изменения в структуре управления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, структура Шереметьево выиграла аукцион по продаже аэропорта Домодедово. Василенко назвал Домодедово разрозненным активом, объединяющим 25 компаний с убытками около 10 млрд рублей в год и задолженностью 75 млрд рублей.