Ученые сообщили о скором снижении солнечной активности до минимума
ИКИ РАН сообщил о приближении минимума солнечной вспышечной активности
В ближайшие сутки вспышечная активность на Солнце может достичь минимального уровня после ухода с видимой стороны группы пятен 4366, зафиксировавшей 69 вспышек, сообщили ученые.
Вспышечная активность на Солнце продолжает снижаться, и уже завтра может достичь минимального уровня, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным специалистов, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась преимущественно спокойной – ночью фиксировались лишь кратковременные слабые возмущения, после чего магнитное поле Земли вновь стабилизировалось.
В настоящий момент вспышечная активность на Солнце удерживается на повышенном уровне благодаря группе пятен 4366, которая лидирует по числу мощных вспышек. За ней зарегистрировано уже 69 событий класса M и X – это на пять больше, чем у прежнего рекордсмена, области 3664. Сегодня эта «суперзвезда февраля» наблюдается в последний раз, а уже в четверг скроется за горизонтом, после чего вспышечная активность, по прогнозам ученых, резко снизится.
Если область 4366 в среду даст прощальную мощную вспышку, особенно с выбросом, это станет эффектным зрелищем, отмечают эксперты. При этом на Солнце вновь массово появляются гигантские протуберанцы – темные волокна на диске протяжённостью в несколько сотен тысяч километров. Причины их появления пока неясны, как и в прошлые периоды всплеска их активности.
В целом глобальная активность Солнца сейчас заметно снижается, и ученые отмечают явный спад после прошлых пиков. Специалисты продолжают наблюдать за ситуацией и обещают держать в курсе дальнейших изменений космической погоды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на Земле зафиксировали рекордное число магнитных бурь.
На этой неделе лаборатория ИКИ РАН предупредила о возможных слабых магнитных бурях.