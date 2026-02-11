Ученые сообщили о скором снижении солнечной активности до минимума

ИКИ РАН сообщил о приближении минимума солнечной вспышечной активности

Tекст: Мария Иванова

Вспышечная активность на Солнце продолжает снижаться, и уже завтра может достичь минимального уровня, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась преимущественно спокойной – ночью фиксировались лишь кратковременные слабые возмущения, после чего магнитное поле Земли вновь стабилизировалось.

В настоящий момент вспышечная активность на Солнце удерживается на повышенном уровне благодаря группе пятен 4366, которая лидирует по числу мощных вспышек. За ней зарегистрировано уже 69 событий класса M и X – это на пять больше, чем у прежнего рекордсмена, области 3664. Сегодня эта «суперзвезда февраля» наблюдается в последний раз, а уже в четверг скроется за горизонтом, после чего вспышечная активность, по прогнозам ученых, резко снизится.

Если область 4366 в среду даст прощальную мощную вспышку, особенно с выбросом, это станет эффектным зрелищем, отмечают эксперты. При этом на Солнце вновь массово появляются гигантские протуберанцы – темные волокна на диске протяжённостью в несколько сотен тысяч километров. Причины их появления пока неясны, как и в прошлые периоды всплеска их активности.

В целом глобальная активность Солнца сейчас заметно снижается, и ученые отмечают явный спад после прошлых пиков. Специалисты продолжают наблюдать за ситуацией и обещают держать в курсе дальнейших изменений космической погоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на Земле зафиксировали рекордное число магнитных бурь.

На этой неделе лаборатория ИКИ РАН предупредила о возможных слабых магнитных бурях.