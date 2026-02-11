Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
Минпромторг заявил о готовности существенно снизить цену первых партий самолетов
Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о готовности министерства совместно с авиационной отраслью существенно снизить цену на отечественные самолеты.
Минпромторг России намерен заметно уменьшить стоимость отечественных самолетов для заказчиков. Глава ведомства Антон Алиханов объявил об этом во время выступления в Госдуме, передает ТАСС.
Министр отметил, что совместно с представителями авиационной отрасли и крупнейшими авиаперевозчиками, в том числе с компанией «Аэрофлот», велась детальная работа по ценообразованию.
«Мы существенно готовы снижать цену от той фактической, которая складывается на первой партии», – заявил Алиханов.
Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что первые контракты с авиакомпаниями на поставку региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются к концу февраля.