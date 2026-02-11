Минпромторг заявил о готовности существенно снизить цену первых партий самолетов

Tекст: Вера Басилая

Минпромторг России намерен заметно уменьшить стоимость отечественных самолетов для заказчиков. Глава ведомства Антон Алиханов объявил об этом во время выступления в Госдуме, передает ТАСС.

Министр отметил, что совместно с представителями авиационной отрасли и крупнейшими авиаперевозчиками, в том числе с компанией «Аэрофлот», велась детальная работа по ценообразованию.

«Мы существенно готовы снижать цену от той фактической, которая складывается на первой партии», – заявил Алиханов.

Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что первые контракты с авиакомпаниями на поставку региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются к концу февраля.