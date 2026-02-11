Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.0 комментариев
Лавров: Визит Путина в Индию обогатил отношения двух стран
Госвизит президента России Владимира Путина в Индию в конце прошлого года сделал богаче стратегическое партнерство двух стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Российская сторона в Евразии занимается «активной дипломатией», в том числе на высшем уровне, сказал Лавров, передает ТАСС.
«солидный пакет совместных документов подписан в рамках государственного визита президента Путина в Индию в декабре прошлого года», – указал глава ведомства.
Он добавил, что этот визит сделал отношения двух стран еще богаче.
В начале декабря президент России совершил двухдневный государственный визит в Индию. По итогам визита было подписано несколько двусторонних соглашений, охватывающих различные сферы сотрудничества.