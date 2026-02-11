Лавров: Визит Путина в Индию обогатил отношения двух стран

Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в деле о теракте против генерала Алексеева

Tекст: Дарья Григоренко

Песков отметил, что разговор между лидерами двух стран состоялся вечером накануне, передает ТАСС.

«Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева», – отметил представитель Кремля.

Помимо этого, Путин и Аль Нахайян обсудили и другие вопросы, оставшиеся после недавних переговоров в Москве, когда президент ОАЭ посетил российскую столицу.

В субботу генерал Алексеев пришел в себя, а врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

Эксперты предполагают, что за нападением на генерала Владимира Алексеева в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.