    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти
    Названа причина смерти Генриха Падвы
    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    Установлен ответственный за ракетные атаки по Брянской области
    Политолог оценил идею частичного членства Украины в ЕС
    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой
    Токаев сообщил о конце суперпрезидентской эпохи в Казахстане
    Куба прекратила заправку пассажирских самолетов
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    10 февраля 2026, 12:33 • Новости дня

    Песков сообщил о запланированном международном разговоре Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин собирается провести во вторник международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня у президента запланирован в середине дня международный телефонный разговор», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее президенты Белоруссии и России обсудили подготовку заседания Высшего государственного совета Союзного государства и вопросы интеграции.

    Песков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и президента США Дональдом Трампом в ближайшее время не запланирован. Он также подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона не запланирован.

    9 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Экономист Лизан: Попытки ЕС создать аналог Visa или MasterCard вызовут резкую реакцию США

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия еще в 2014 году понимала риск отсутствия национальной платежной системы, тогда как Европа дождалась прихода в Белый дом Дональда Трампа, который может ответить на инициативу Брюсселя по созданию своей платежной системы новыми тарифами и налогами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в Европе заявили о необходимости снижения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard.

    Европа имеет все шансы создать собственную платежную систему, считает экономист Иван Лизан. «Не стоит сомневаться в их возможностях. Процесс трудоемкий и требует вложений, но в ЕС достаточно программистов и средств. Если зададутся целью – заменят Visa и MasterCard», – сказал он.

    По его мнению, главная сложность – бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три – пять лет. «Но проблема в другом. Почему Европа озаботилась этим только сейчас?», – отмечает эксперт.

    Он напоминает, что Россия, как ответственная страна, начала разрабатывать свой аналог еще в 2014 году, понимая, что отсутствие собственной системы передает Западу дополнительный рычаг давления. «Европа же продолжала сидеть в комфорте, пока ее «не клюнул петух», – акцентирует Лизан.

    «Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь же эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и MasterCard», – заключил экономист.

    Ранее в Европе заявили о необходимости сокращения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard. Как заявила Мартина Ваймерт, глава консорциума European Payments Initiative (EPI), сделать это можно путем создания собственных трансграничных альтернатив, пишет Financial Times.

    По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для «финансового суверенитета» ЕС в условиях напряженности на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.

    Ваймерт также отметила, что имеющиеся системы на данный момент проблемы не решают, поскольку их работа ограничивается пределами одной или нескольких стран, в то время как необходим общеевропейский уровень. Между тем, запущенная EPI цифровая платформа Wero также не сумела подобраться к подобному масштабу.

    По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платежной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. По оценке экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марго Драги, экономическая взаимосвязь ныне превратилась в «источник рычагов давления и контроля».

    9 февраля 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков: На Кубе сложилась критическая ситуация из-за удушающих приемов США

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обсуждает с Кубой возможность оказания посильной помощи и пути выхода из создавшейся на острове критической ситуации из-за «удушающих приемов» США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что ситуация на Кубе остается крайне сложной, и об этом известно российским властям, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивный контакт с нашими кубинскими друзьями».

    Песков особо отметил, что серьезные трудности для Кубы создают действия США. По его словам, «удушающие приемы» со стороны Вашингтона приносят много проблем для страны. Власти России внимательно следят за происходящим и поддерживают активный диалог с Гаваной.

    Песков отметил, что Москва и Гавана обсуждают возможные пути преодоления кризиса, Россия рассматривает варианты оказания посильной помощи. При этом поддержка осуществляется как по дипломатическим, так и по другим каналам.

    Ранее власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове в понедельник.

    США планируют начать морскую блокаду Кубы.

    На Кубе объявили чрезвычайное положение из-за «угрозы США». Также Куба пообещала сохранить суверенитет, несмотря на давление США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как США рассчитывают подчинить Кубу.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    9 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    @ IMAGO/Mike Schmidt/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский ошибся, когда заявил, что американская сторона желает видеть завершение украинского конфликта к лету, сказал постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

    Зеленский заявлял, что США стремятся окончить конфликт на Украине к июню, но США подобных заявлений не делали, сказал Уитакер, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    При этом постпред добавил, что Вашингтон все же заинтересован завершить конфликт «как можно скорее».

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указывал, что украинский конфликт уже бы завершился, если бы не европейцы, которые препятствуют мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

    9 февраля 2026, 20:43 • Новости дня
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о наличии идеи проведения саммита президентов России и США.

    В ходе встречи шерп БРИКС в Нью-Дели он отметил, что на данный момент для России важнейшим вопросом остается содержательная сторона возможной встречи, передает «Московский комсомолец».

    По словам Рябкова, до тех пор, пока не будет достигнута ясность в отношении тем и целей саммита, обсуждать детали, сроки и место его проведения российская сторона не намерена.

    В октябре Путин и Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.

    10 февраля 2026, 09:51 • Новости дня
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не стоит впадать в восторженное восприятие от действий президента США Дональда Трампа в отношении Европы и Владимира Зеленского.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ предостерег от излишнего энтузиазма по поводу давления президента США Дональда Трампа на Европу и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить…», – подчеркнул министр.

    Лавров отметил, что хотя подобные действия Трампа могут восприниматься положительно с точки зрения поиска мира на Украине, пока ситуация далека от разрешения. Министр напомнил, что переговоры по урегулированию продолжаются и недавно прошел второй раунд в Абу-Даби.

    Он добавил, что впереди еще длинный путь для достижения прогресса, и призвал сохранять сдержанность в оценках происходящего.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине.

    Лавров также отметил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине на встрече в Анкоридже.

    Глава МИД России охарактеризовал текущую политику США в отношении России «байденовщиной». Газета ВЗГЛЯД выяснила, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    9 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    МИД передал властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения
    МИД передал властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона направила властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

    Россия передала США свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения между странами, сообщил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, передает «Коммерсант». По его словам, инициатива Москвы может стать мощным импульсом для восстановления гуманитарных и торгово-инвестиционных связей между Россией и США.

    «Импульс перезапуску гуманитарных и торгово-инвестиционных связей могло бы придать возобновление прямого авиасообщения между нашими странами, причем к выгоде прежде всего самих США. Американским властям переданы наши предложения по этим сюжетам, мяч на их стороне», – подчеркнул Гусаров в интервью газете «Коммерсант».

    В настоящее время прямое авиасообщение между Россией и США отсутствует. Министерство иностранных дел России ожидает ответа от американской стороны на переданные предложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что возобновление полетов между Россией и США возможно только после снятия ограничений для российских авиакомпаний.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что взаимодействие России и США по вопросам дипсобственности и авиасообщения остается без изменений.

    10 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    Лавров заявил о беспрецедентном злоупотреблении долларом со стороны США

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Злоупотребление положением доллара продолжается в невиданных масштабах, и США этого не стесняются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что злоупотребление долларом продолжается в невиданных масштабах, передает ТАСС.

    По его словам, этот процесс сопровождается отсутствием стеснения со стороны Соединенных Штатов, которые открыто используют свое преимущество.

    Лавров подчеркнул, что подход России к этим вопросам определен президентом Владимиром Путиным и основывается на национальных интересах. Министр отметил, что Россия не приемлет методов торговых, экономических и валютных войн.

    Ранее Лавров заявил, что власти США при Джо Байдене превратили доллар в инструмент давления и политического шантажа.

    10 февраля 2026, 06:17 • Новости дня
    США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до исторического максимума

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские компании за 11 месяцев 2025 года увеличили поставки сжиженного природного газа на европейский рынок до максимального объема за всю историю поставок в современное время.

    За 11 месяцев США поставила в Евросоюз СПГ на 23,2 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую статслужбу.

    Годом ранее этот показатель составлял лишь 10,9 млрд евро. Таким образом, доходы экспортеров выросли вдвое.

    Согласно проведенным подсчетам, эта сумма стала максимальной с 1992 года. Более ранней статистики профильное ведомство не предоставляет.

    Крупнейшим покупателем среди европейских государств оказались Нидерланды, они ввезли топлива на 5,6 млрд долларов. Также в тройку лидеров вошли Франция и Германия с показателями 3,8 млрд и 3,3 млрд долларов соответственно. Замыкают пятерку Италия и Испания.

    До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в Евросоюз в январе достигли исторического максимума. Объем импорта российского СПГ достиг 2,276 млрд кубометров, что немного превысило показатель декабря 2025 года.

    9 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Лавров: США не поддержат интервенцию войск Европы на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США не будут помогать европейским странам в случае ввода их войск на Украину.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ отметил, что Вашингтон не поддержит европейские страны, если они решат разместить свои войска на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, руководители Британии и Франции, а также генсек НАТО открыто заявляют о планах развернуть на Украине экспедиционные войска и рассчитывают на автоматическую военную поддержку США.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона обсудила этот вопрос с американцами и получила ответ, который, по его словам, не будет положительным для европейцев и Владимира Зеленского.

    «Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным», – заявил министр. Лавров не стал раскрывать детали обсуждения с представителями США, но дал понять, что Вашингтон не намерен вмешиваться в случае эскалации.

    Соединенные Штаты и европейские страны согласовали многоуровневый план ответа на возможные «нарушения» со стороны России.

    Ранее Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия применит все доступные средства для ответа в случае военной агрессии со стороны Европы.

    9 февраля 2026, 13:09 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    МИД России совместно с союзниками рассматривает возможность присоединения к «Совету мира» и обсуждает инициативу о замороженных активах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Министерство иностранных дел России вместе с союзниками и партнерами анализирует предложение о вступлении в «Совет мира», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эта тема находится в проработке по поручению главы государства. Вопрос касается не только самого вступления, но и возможного направления замороженных российских активов в фонд для восстановления Палестины.

    Песков уточнил, что Россия действительно выступила с инициативой внести средства из замороженных активов в «Совет мира». «Ответа мы пока не получили», – заявил он журналистам. Также пресс-секретарь добавил, что конкретные параметры предлагаемой сделки пока не определены, работа продолжается.

    Ранее Россия предложила использовать часть своих замороженных за рубежом средств для оказания гуманитарной помощи Палестине через новую международную структуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Совет мира», созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, должен анализировать глубинные причины ближневосточного конфликта.

    Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу создания «Совета мира» из-за опасений по поводу усиления влияния США и возможного участия в нем президента России Владимира Путина.

    «Совет мира» представил первую часть своих стран-учредительниц, которые подтвердили свое участие.

    9 февраля 2026, 13:43 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Возобновление полетов между Россией и США возможно только после снятия ограничений для российских авиакомпаний, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

    Глава Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что ограничения на полеты ввели сначала американские власти, и российская сторона лишь ответила зеркальными мерами, передает «Россия 24».

    «И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна», – отметил он.

    Глава Росавиации также подчеркнул, что при взаимном открытии авиасообщения у американских перевозчиков появятся более выгодные условия, поскольку они смогут быстрее добираться до Москвы, в то время как российские авиакомпании вынуждены будут облетать Европу. Этот вопрос, по его словам, также находится на повестке дня.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что взаимодействие России и США по вопросам дипсобственности и авиасообщения остается без изменений.

    Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что Соединенные Штаты отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения.

    10 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Посол Дарчиев объявил о поручении сделать отношения с США снова великими

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева, президенты России и США поручили дипломатам сделать российско-американские отношения «снова великими».

    «Ответственно заявляю, что российские и американские дипломаты служат своим странам очень профессионально и ставят дипломатию на первое место. Это позволяет преодолеть кризисы и сохранить здравый смысл, чтобы сделать российско-американские отношения снова великими. Наши президенты поручили нам именно это», – приводит РИА «Новости» слова Дарчиева на приеме по случаю Дня дипломатического работника.

    Он добавил, что работа дипломата – это служение народу своей страны вдали от  дома ради взаимопонимания и предотвращения конфликтов за скромную зарплату.

    «Один из стереотипов о дипломатах – что это бесконечный туризм и путешествия по роскошным местам за деньги государства между походами в казино Лас-Вегаса, Атлантик-Сити или Монте-Карло», – перечислил дипломат.

    Он добавил, что быть дипломатом – это тяжелый неблагодарный труд 24 на 7.

    «Передача сообщений, переговоры о встречах, сопровождение требовательных делегаций и при необходимости переноска их багажа», – поделился Дарчиев.

    Он отметил, что дипломатам приходится говорить «может быть» вместо «нет», а «посылать» нужно уметь так искусно, чтобы оппонент уточнял направление движения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США. Он также назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Лавров в День дипломатического работника назвал внешнеполитические ориентиры России.

    10 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине, до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, однако дистанция до достижения мира остается значительной, передает ТАСС.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ отметил, что нельзя впадать в чрезмерный оптимизм относительно действий президента США Дональда Трампа, несмотря на его давление на европейских лидеров и Владимира Зеленского.

    «Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить…», – заявил Лавров. По словам главы МИД, второй раунд переговоров прошел в Абу-Даби, но впереди остается большая дистанция.

    Лавров также затронул тему ядерной энергетики, заявив, что ведущие позиции России в этой сфере вызывают недовольство у США, которые стремятся изменить ситуацию в свою пользу. Он добавил, что американские власти оказывают давление на страны-партнеры России, вынуждая их переходить на американские стандарты в энергетике, а также используют санкции и тарифы для влияния на экономические решения.

    Глава МИД подчеркнул, что Россия не приемлет методы торговых, экономических и валютных войн, указывая на злоупотребление долларом в международных расчетах. Лавров также отметил, что министр финансов США Скотт Бессент активно применяет санкционные меры, в частности, в отношении Ирана, что, по его словам, спровоцировало массовые протесты и жертвы среди гражданского населения.

    Ранее Лавров заявил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже.

    Глава МИД России Лавров также предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине согласно договоренностям в Анкоридже.

    Министр отметил, что Москва не видит перспектив для экономических отношений между Россией и США.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Ранее глава МИД России охарактеризовал текущую политику США в отношении России «байденовщиной». Газета ВЗГЛЯД выяснила, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    10 февраля 2026, 06:38 • Новости дня
    Небензя заверил в соблюдении обязательств по ДСНВ даже без договора

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва не получила от Вашингтона окончательной и четко сформулированной реакции на предложение президента России Владимира Путина о сохранении статус-кво и уже не связана обязательствами по ДСНВ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Поэтому теперь мы исходим из того, что обе стороны не связаны какими-либо обязательствами в контексте договора. Однако наша страна в любом случае будет действовать ответственно и взвешенно, с опорой на анализ ситуации в области стратегической стабильности», – сказал он ТАСС.

    Он добавил, что Россия готова к равноправному диалогу для исправления ситуации в сфере международной безопасности. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений истек 5 февраля и не был продлен, что, по словам Небензи, произошло по вине США. В Вашингтоне, в свою очередь, рассчитывают заключить новый документ с учетом Китая.

    Президент России предлагал США соблюдать ограничения по СНВ еще год после прекращения действия договора. Россия отмечает, что вопрос участия Китая – это дело Пекина, и уважает его позицию.

    Москва также подчеркивала, что если расширять ограничения, то необходимо включить в них и Британию с Францией, обладающих ядерным оружием, чьи потенциалы не учитываются нынешними соглашениями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ. Рубио призвал включить Китай в ДСНВ. Экс-замгенсека НАТО назвала дипломатической победой Путина ситуацию с ДСНВ.

    10 февраля 2026, 09:19 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна обвинила элиту США в наживе на украинском конфликте

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессвумен Анна Паулина Луна осудила представителей политической элиты США, которые получают выгоду от кризиса на Украине.

    Многие представители политической элиты США извлекают выгоду из ситуации на Украине, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна на приеме в посольстве России в США, посвященном Дню дипломатического работника, передает ТАСС.

    По ее словам, в Вашингтоне немало людей, которые наживаются на продолжающемся конфликте.

    «Когда занимающие выборные должности лица отстаивают войну, это свидетельствует о том, что они социопаты. А я не социопат. Поэтому я сегодня и нахожусь здесь», – заявила конгрессвумен.

    Луна также выразила мнение, что не только она, но и часть демократов, заинтересованы в продвижении идей, которые принесут пользу США, и это, по ее словам, мир на Украине. Она добавила, что готова поддержать усилия администрации по нормализации российско-американских отношений и готова помогать в этом процессе.

    Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала сделать отношения России и США снова великими. Луна заявила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    В Госдуме подтвердили подготовку к встрече парламентариев России и США.

    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти

    Закупки Индией российской нефти оказались под вопросом. Дональд Трамп уверяет, что Дели согласился отказаться от нее. А западные СМИ находят все больше свидетельств, что это именно так. Индия же хранит молчание. Удается ли России удержать Индию в клиентах? Подробности

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Как Франция готовится напасть на Россию

    Крупнейшие за последние годы военные учения начались во Франции. Легенда учений и странна, и показательна одновременно. Пресса открыто признает, что «французская армия готовится к возможной войне с Россией». Как именно французские военные представляют себе это столкновение и к чему готовят своих солдат? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как получить красный диплом в 2026 году: условия в вузах и колледжах

      Выпускники вузов могут получить дипломы двух видов (цветов) – обычный, синий, и диплом с отличием – красный. При соблюдении каких условий выдается красный диплом и в чем его преимущества?

    • Как оформить медицинскую книжку в 2026: кому нужна, список врачей и анализов

      Для работы в ряде отраслей требуется иметь специальный дополнительный документ – медицинскую книжку. Зачем этот документ требуется, для каких именно профессий, по какой процедуре производится его получение – и какое наказание предусмотрено в случае, если у работника отсутствует медицинская книжка?

    • Народные приметы на Масленицу 2026: значение блинов, что можно и нельзя делать

      Масленица 2026 года, с ее шумными гуляньями, румяными блинами и древними ритуалами, станет не только ярким праздником, но и своеобразным народным метеорологическим и экономическим прогнозом на предстоящий год. Согласно народному календарю, Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, завершившись Прощеным воскресеньем 22 февраля. Великий пост начнется 23 февраля. Какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

