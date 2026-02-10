Песков сообщил о запланированном международном разговоре Путина

Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы

Экономист Лизан: Попытки ЕС создать аналог Visa или MasterCard вызовут резкую реакцию США

Tекст: Евгений Поздняков

Европа имеет все шансы создать собственную платежную систему, считает экономист Иван Лизан. «Не стоит сомневаться в их возможностях. Процесс трудоемкий и требует вложений, но в ЕС достаточно программистов и средств. Если зададутся целью – заменят Visa и MasterCard», – сказал он.

По его мнению, главная сложность – бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три – пять лет. «Но проблема в другом. Почему Европа озаботилась этим только сейчас?», – отмечает эксперт.

Он напоминает, что Россия, как ответственная страна, начала разрабатывать свой аналог еще в 2014 году, понимая, что отсутствие собственной системы передает Западу дополнительный рычаг давления. «Европа же продолжала сидеть в комфорте, пока ее «не клюнул петух», – акцентирует Лизан.

«Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь же эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и MasterCard», – заключил экономист.

Ранее в Европе заявили о необходимости сокращения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard. Как заявила Мартина Ваймерт, глава консорциума European Payments Initiative (EPI), сделать это можно путем создания собственных трансграничных альтернатив, пишет Financial Times.

По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для «финансового суверенитета» ЕС в условиях напряженности на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.

Ваймерт также отметила, что имеющиеся системы на данный момент проблемы не решают, поскольку их работа ограничивается пределами одной или нескольких стран, в то время как необходим общеевропейский уровень. Между тем, запущенная EPI цифровая платформа Wero также не сумела подобраться к подобному масштабу.

По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платежной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. По оценке экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марго Драги, экономическая взаимосвязь ныне превратилась в «источник рычагов давления и контроля».