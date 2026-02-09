У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
Глава Росавиации Ядров заявил оготовности к возобновлению авиасообщения с США
Возобновление полетов между Россией и США возможно только после снятия ограничений для российских авиакомпаний, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что ограничения на полеты ввели сначала американские власти, и российская сторона лишь ответила зеркальными мерами, передает «Россия 24».
«И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна», – отметил он.
Глава Росавиации также подчеркнул, что при взаимном открытии авиасообщения у американских перевозчиков появятся более выгодные условия, поскольку они смогут быстрее добираться до Москвы, в то время как российские авиакомпании вынуждены будут облетать Европу. Этот вопрос, по его словам, также находится на повестке дня.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что взаимодействие России и США по вопросам дипсобственности и авиасообщения остается без изменений.
Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что Соединенные Штаты отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения.