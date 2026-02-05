Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Кандидат в президенты США Сэйр призвала Трампа принять предложение Путина по ДСНВ
Глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр заявила, что американский лидер Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение президента РФ Владимира Путина о продлении центральных ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год.
Сэйр подчеркнула: «Президент Трамп должен был утвердительно ответить на предложение президента Путина сразу же, как только оно было выдвинуто». Она добавила, что продление договора дало бы шанс завершить прокси-войну на Украине и дало бы США возможность выработать более конструктивный подход к отношениям с Россией, передает ТАСС.
Политик отметила, что за последние 13 лет, особенно после событий цветной революции на Украине, отношения между США и Россией значительно ухудшились. В такой ситуации, по мнению Сэйр, попытки заключить новое соглашение практически не имели бы шансов на успех.
Сэйр 32 года являлась соратницей Линдона Ларуша, американского экономиста и политика-нонконформиста, автора так называемой теории физической экономики и противника монетаристских концепций. Ларуш открыто придерживался взглядов о ведущей роли России на мировой арене, выступал против монетаризма и неоднократно баллотировался на пост президента США с 1976 по 2004 год.
Ранее генсекретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что истечение срока действия договора СНВ-3 представляет собой «мрачный момент» для мира и безопасности, поскольку обязательные ограничения на стратегическое ядерное оружие США и России отменены на фоне обострения глобальной напряженности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов».