Биткоин оказался на минимуме с ноября 2024 года

Цена биткоина упала более чем на 7%, достигнув минимума с ноября 2024 года

Tекст: Мария Иванова

Стоимость биткоина резко снизилась утром в четверг, уступив более 7% за сутки и оставаясь на уровне выше 70 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

По состоянию на 9.14 по Москве на бирже Binance биткоин торговался по 70 692 доллара, что на 7,68% ниже показателей предыдущих суток.

В ходе торгов курс опускался до 70 140 долларов, что является минимальным значением с 6 ноября 2024 года. По данным CoinMarketCap, средняя цена биткоина по более чем 20 биржам составляла 70 548 долларов, снижение за сутки достигло 7,73%.

Ранее в ноябре 2024 года биткоин начал активно дорожать после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Еще летом Трамп заявлял о намерении создать национальный стратегический резерв биткоина, если станет президентом.

Напомним, 3 февраля биткоин подешевел до минимума с ноября 2024 года.

Курс биткоина утром в понедельник падал ниже 75 тыс. долларов, что стало самым низким значением с начала апреля прошлого года.