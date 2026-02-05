  • Новость часаВо Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Как США рассчитывают подчинить Кубу
    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией
    Военный эксперт: Заявление МИД по ДСНВ должно обеспокоить Вашингтон
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    МИД заявил об ответственной линии России после истечения срока ДСНВ
    Небензя в Совбезе ООН призвал закрыть террористам доступ к Starlink
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    ОАК и S7 договорились о поставке ста лайнеров Ту-214
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    13 комментариев
    5 февраля 2026, 09:34 • Новости дня

    Биткоин оказался на минимуме с ноября 2024 года

    Цена биткоина упала более чем на 7%, достигнув минимума с ноября 2024 года

    Tекст: Мария Иванова

    Биткоин резко подешевел более чем на 7%, достигнув минимального значения с ноября 2024 года, котировки опускались ниже 71 тыс. долларов.

    Стоимость биткоина резко снизилась утром в четверг, уступив более 7% за сутки и оставаясь на уровне выше 70 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 9.14 по Москве на бирже Binance биткоин торговался по 70 692 доллара, что на 7,68% ниже показателей предыдущих суток.

    В ходе торгов курс опускался до 70 140 долларов, что является минимальным значением с 6 ноября 2024 года. По данным CoinMarketCap, средняя цена биткоина по более чем 20 биржам составляла 70 548 долларов, снижение за сутки достигло 7,73%.

    Ранее в ноябре 2024 года биткоин начал активно дорожать после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Еще летом Трамп заявлял о намерении создать национальный стратегический резерв биткоина, если станет президентом.

    Напомним, 3 февраля биткоин подешевел до минимума с ноября 2024 года.

    Курс биткоина утром в понедельник падал ниже 75 тыс. долларов, что стало самым низким значением с начала апреля прошлого года.

    4 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    «Единая Россия» анонсировала отчетную кампанию перед избирателями по всей России

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» запускает серию форумов, где расскажет о достижениях по «Народной программе» и соберет предложения для ее обновления перед выборами.

    Партия «Единая Россия» запускает масштабную отчетную кампанию по результатам выполнения «Народной программы», с которой шла на выборы в Госдуму в 2021 году, пишет «Коммерсантъ».

    Первый форум серии «Есть результат» пройдет 5 февраля в Челябинске, затем подобные мероприятия состоятся в десятках регионов. На форумах общественники, эксперты и представители отраслей заслушают отчеты о реализации программы в своем регионе и предложат идеи для новой версии документа, с которым партия планирует идти на выборы в 2026 году.

    По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, главная цель кампании – донести до жителей регионов конкретные примеры реализованных инициатив. Он подчеркнул, что среди ключевых достижений отмечаются мероприятия по социальной догазификации, новые меры поддержки граждан, благоустройство территорий, развитие экономики и помощь в приближении победы в спецоперации на Украине. Работа партии, как отметил Якушев, синхронизирована с национальными проектами, а обратная связь жителей позволит учесть их предложения в новой программе.

    Региональные обсуждения будут подытожены на федеральных форумах при участии представителей правительства России. Все инициативы, отобранные в ходе кампании, рассмотрят на партийном съезде, который будет приурочен к старту предвыборной кампании. В 2024 году в «Народную программу» уже вносились изменения, касающиеся поддержки семей, выплат, здравоохранения, образования и участников спецоперации на Украине.

    Политолог Алексей Чеснаков считает, что подобная отчетная кампания – уникальная предвыборная стратегия «Единой России», отличающая ее от других партий. По его словам, единороссы реализуют больше конкретных проектов благодаря постоянному согласованию своих приоритетов с указами президента и решениями правительства.

    Партия «Единая Россия» подготовила отдельный раздел народной программы для поддержки промышленности и внедрения инноваций. В новый раздел включили предложения экспертов отрасли.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    Москва отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон

    Захарова предупредила Эстонию о рисках применения нового закона против российских судов

    Москва отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет внимательно следить за мерами, которые принимает Эстония в связи с новым законом о праве топить подозрительные и опасные суда, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что российская сторона намерена реагировать на риски и угрозы, исходящие от Эстонии, передает РИА «Новости». По словам дипломата, на данный момент эстонские власти не решаются применять новое законодательство к судам под российским флагом.

    Захарова также призвала Эстонию строго соблюдать нормы международного морского права, чтобы не получить репутацию морских пиратов.

    «Наша сторона будет реагировать соразмерно рискам и угрозам, которые исходят из Эстонии, от Эстонии. Пока что эстонцы не осмеливаются применять свое новое так называемое законодательство в отношении судов под российским флагом», – сказала она на брифинге.

    В апреле прошлого года Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда.

    Комментарии (25)
    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 17:16 • Новости дня
    Россия сделала предупреждение НАТО относительно действий у российских границ

    Жданова: Россия примет меры для нейтрализации угроз НАТО

    Россия сделала предупреждение НАТО относительно действий у российских границ
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва готова принять дополнительные меры для нейтрализации любых попыток НАТО усилить военное присутствие у российских границ, подчеркнув гарантии национальной безопасности, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Россия примет необходимые меры для нейтрализации попыток НАТО проецировать силу в направлении страны, заявила Жданова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Россия как ответственная мировая держава последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Жданова отметила, что прямые риски и угрозы, создаваемые альянсом, неизбежно учитываются в российском военном строительстве и оборонном планировании.

    Дипломат подчеркнула, что безопасность России при любых сценариях будет гарантированно обеспечена, и необходимые меры уже принимаются и будут приниматься. Она заявила: «Не удивляйтесь и не говорите, что вас об этом не предупреждали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на совести немецкого министра.

    Комментарии (13)
    4 февраля 2026, 14:10 • Новости дня
    В дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией

    Замглавы дипслужбы ЕС Карбонель: Евросоюз уже воюет с Россией

    В дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией
    @ Ignacio Lopez Isasmendi/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    «Дело в том, что мы уже ведем войну с Россией», – заявила Карбонель в интервью испанскому изданию El Pais, передает ТАСС.

    По ее словам, она предпочитает считать, что Евросоюз не движется к классическому военному конфликту с мобилизацией граждан и отправкой их на фронт.

    Чиновница добавила, что для предотвращения военной эскалации, возможно, придется чем-то пожертвовать. Она подчеркнула, что усиление обороны ЕС требует перераспределения ресурсов, увеличения инвестиций в военную сферу и сокращения расходов на другие направления. Защита Европы, по ее словам, будет иметь свою цену.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания своих собственных ошибок.

    По словам российского лидера, у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Он также называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (33)
    4 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Скончалась актриса Ольга Чиповская

    Актриса Ольга Чиповская скончалась на 68-м году жизни

    Скончалась актриса Ольга Чиповская
    @ t.me/Vakhtangov_theatre

    Tекст: Ольга Иванова

    На 68-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Чиповская, известная своими ролями в спектаклях Театра имени Евгения Вахтангова.

    Заслуженная артистка России Ольга Чиповская скончалась в возрасте 67 лет, передает ТАСС. О её смерти сообщили в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. В театре отметили: «Ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Евгеньевна Чиповская».

    Чиповская начала свою театральную карьеру с роли Соланж в спектакле «Лето в Ноане». Среди других выдающихся работ актрисы – Адельма в постановке «Принцесса Турандот», Мими в спектакле «Три возраста Казановы», Габриэль в «Старинных русских водевилях», Абигайль в «Стакане воды» и Манюшка в «Зойкиной квартире».

    Особую популярность у зрителей актрисе принесла роль цыганки Хаси в спектакле «Улыбнись нам, Господи», а также образ решительной Марьи Дмитриевны Ахросимовой в «Войне и мире» и прагматичной Долли де Фриз в постановке «Театр». В 2021 году Ольга Чиповская была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Песков объяснил уход Иванова с должности спецпредставителя президента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сергей Иванов решил по собственному желанию оставить пост спецпредставителя президента России по вопросам экологии, сообщил пресс-секретарь главы государства.

    Сергей Иванов по собственному желанию покидает пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.

    «Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ», – сказал Песков.

    Ранее Иванов занимал различные посты в администрации президента, а также работал министром обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Также глава государства утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генерального прокурора и освободил их от прежних постов.

    Комментарии (8)
    4 февраля 2026, 22:41 • Новости дня
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети кадр из «Игры престолов», прокомментировав фразой «Зима близко» завершение действия ДСНВ между Россией и США.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, опубликовав в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что впервые с 1972 года у России и США отсутствует соглашение, ограничивающее стратегические ядерные силы, напомнив о таких договорах, как SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT и New START.

    Согласно информации, срок действия ДСНВ (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что страна готова соблюдать ограничения договора еще год после его завершения. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ответа от США на это предложение Москва пока не получила.

    В Кремле неоднократно подчеркивали, что завершение ДСНВ негативно отразится на международной стратегической безопасности.

    Ранее МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности.

    Комментарии (12)
    4 февраля 2026, 21:28 • Новости дня
    У берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг

    В Черном море у Крыма зафиксировали редкое ледяное поле

    У берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг
    @ ФГБУ «Заповедный Крым»

    Tекст: Ольга Иванова

    Спутниковые снимки показали образование крупного ледяного поля у северо-западного побережья Крыма в районе заказника «Малое филлофорное поле».

    Крупное скопление дрейфующего льда было обнаружено у побережья Крыма в Черном море с помощью спутников дистанционного зондирования, передает ТАСС.

    По данным дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым», ледяное поле протяжённостью около 7 км зафиксировали в районе заказника «Малое филлофорное поле», где оно оказалось прижато к Бакальской косе на северо-западе полуострова.

    Замдиректора по науке «Заповедного Крыма» Сергей Крюков подчеркнул, что речь идет не о классических айсбергах, а о дрейфующем льде, формирующемся непосредственно в Черном море. По его словам, для появления таких ледяных полей необходимы продолжительные морозы, а северные ветры способствуют скоплению льда в крупные массивы.

    Крюков отметил, что лед в Каркинитском заливе образуется не каждую зиму. Появление таких крупных ледяных полей – явление редкое для этих широт и имеет значение как климатический индикатор.

    Исследователь напомнил, что дрейфующий лед влияет на береговую линию: он может разрушать или наоборот защищать побережье от волновой эрозии. Эти процессы необходимо учитывать при проведении природоохранных и берегозащитных мероприятий.

    Комментарии (8)
    4 февраля 2026, 19:42 • Новости дня
    Суд приговорил комика Останина к реальному сроку за оскорбительные шутки

    Суд приговорил комика Останина к 5 годам 9 месяцам колонии

    Суд приговорил комика Останина к реальному сроку за оскорбительные шутки
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мещанский суд Москвы назначил комику Артемию Останину наказание в виде лишения свободы и штрафа за публичные оскорбляющие чувства верующих высказывания.

    Как передает РИА «Новости», Мещанский суд Москвы приговорил стендап-комика Артемия Останина к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима. Суд также назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей и наложил запрет на администрирование сайтов сроком на три года.

    Судья Олеся Менделеева огласила: «Окончательно назначить Останину наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии общего режима». Ранее обвинитель просил суд назначить Останину наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы и аналогичный штраф. Сам Останин вину не признал и настаивал на оправдании.

    По версии следствия, 7 марта 2024 года в развлекательном заведении в центре Москвы Останин выступил с номером, в котором содержались высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Еще одно выступление, по данным следствия, 15 марта было направлено на унижение людей с инвалидностью и сопровождалось угрозами применения насилия. Видеозаписи этих выступлений были опубликованы в интернете.

    Останина арестовали в марте 2025 года, в июне его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Артемий Останин сделал предложение своей девушке в ходе судебного заседания. В Мещанском суде Москвы 19 января начали слушать дело комика Артемия Останина, обвиняемого в создании преступной группы для публикации оскорбительных видео.

    Мещанская межрайонная прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении стендап-комика Артемия Останина.

    Комментарии (15)
    4 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Указ президента России Владимира Путина об освобождении Сергея Иванова от должности специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта был опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    В документе говорится: «Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта».

    Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и высшие курсы КГБ СССР. Он начал карьеру в КГБ, после чего занимал руководящие должности в Службе внешней разведки и Федеральной службе безопасности. В 1998 году стал заместителем директора ФСБ. В последующие года был назначен секретарем Совета Безопасности, министром обороны (2001-2007). В период с 2008 по 2011 год занимал должность заместителя председателя правительства РФ.

    С 2011 по 2016 год Иванов возглавлял администрацию президента, а с августа 2016 года занимал пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Комментарии (26)
    4 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Аргентина решила провести экстрадицию Мадуро из США

    Infobae: Суд в Аргентине распорядился запросить экстрадицию Мадуро из США

    Аргентина решила провести экстрадицию Мадуро из США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аргентинский федеральный судья Себастьян Рамос подписал официальный запрос на экстрадицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро из США, пишет Infobae.

    По информации Infobae, решение связано с необходимостью допроса Мадуро в Аргентине по делу о предполагаемых нарушениях прав человека, передает РИА «Новости».

    Между Аргентиной и США заключен договор об экстрадиции.

    В 2024 году Аргентина выдала ордер на арест Мадуро, обвинив его в «преступлениях против человечности».

    В январе США в ходе операции захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В среду в Каракасе прошла многотысячная акция за освобождение Мадуро.

    Комментарии (2)
    4 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    Владельца BMW X7 арестовали в Москве за отказ снять тонировку
    Владельца BMW X7 арестовали в Москве за отказ снять тонировку
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд назначил административный арест водителю за отказ выполнить требование полиции о снятии тонировки со стекол автомобиля.

    Как передают РИА «Новости», Дорогомиловский районный суд Москвы вынес постановление по делу владельца BMW X7. Водителю назначили административный арест на срок пять суток за неповиновение законному требованию полицейского устранить нарушение правил тонировки стекол.

    В суде сообщили: «Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы владельцу автомобиля BMW X7 назначен административный арест сроком на пять суток за неповиновение законному требованию полицейского устранить нарушение правил тонировки стекол».

    На автолюбителя составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за отказ удалить пленку со стекол. Суд признал нарушение и применил наказание в виде административного ареста на максимальный срок по данной статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд отклонил жалобу жителя Красноярского края, которого лишили права управлять автомобилем с механической коробкой передач из-за отсутствия двух пальцев на руке.

    Верховный суд Российской Федерации признал законным лишение водительских прав за управление автомобилем после употребления синтетических катинонов и отклонил жалобу водителя из Энгельса.

    Водитель Porsche, который проигнорировал требование остановки и врезался в машину ГИБДД в Балашихе, арестован по решению суда.

    Комментарии (5)
    4 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Певица Цыганова объяснила падение спроса на концерты Пугачевой
    Певица Цыганова объяснила падение спроса на концерты Пугачевой
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Виктория Цыганова прокомментировала спад интереса к концертам Аллы Пугачевой после ее возвращения на сцену.

    По мнению певицы, публика помнит высказывания Пугачевой о соотечественниках, что негативно сказывается на ее востребованности не только в России, но и за рубежом, передает «Газета.Ru».

    Артистка подчеркнула, что, по ее мнению, Пугачеву даже за границей не хотят видеть на мероприятиях и не готовы платить ей крупные гонорары.

    «Не хочу говорить о предателях Родины. Я не плачу гонорары и не хожу на концерты артистов, которые презирают свой собственный народ. Это раздутые и всегда придуманные цены. Я считаю, что на ее концерты вообще никто не будет ходить. Тогда обстановка в нашей стране начнет налаживаться. А предателей будет ждать забвение, хотя многие и будут из кожи вон лезть, чтобы доказать, что это не так. Но это так. Участь предателя страшна. Я рассуждаю и сужу по ее поступкам. Она сказала, что всех нас презирает. Наверное, народ отвечает ей тем же», – сказала Цыганова.

    Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    Комментарии (23)
    4 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО

    Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходят с пониманием участников о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщил источник.

    Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

    Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

    Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

    Комментарии (13)
    4 февраля 2026, 22:29 • Новости дня
    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией

    Латвия и Эстония поддержали назначение спецпосланника ЕС по России

    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией,

    Лидеры Латвии и Эстонии высказались за назначение специального представителя Евросоюза для прямых переговоров с Россией по вопросу конфликта на Украине, передает РБК. По их мнению, европейские страны должны быть непосредственными участниками переговорного процесса, а не оставлять эту роль лидерам США.

    Президент Эстонии Алар Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте. По его словам, «пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет за столом переговоров».

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европа должна участвовать в дипломатическом урегулировании, но при этом настаивала на необходимости продолжения изоляции России и сохранения санкций против нее. Она предложила, чтобы на должность спецпосланника был назначен лидер Германии, Франции или Британии для помощи Украине на переговорах.

    В то же время министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал идею опасной, заявив, что любые попытки диалога ранее воспринимались Россией как уступки и лишь усиливали ее аппетиты. Он призвал продолжать давление на Россию, а не искать компромиссы.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую.

    Комментарии (7)
    Европа оставила лазейку для российского газа

    Евросоюз одной рукой запрещает российский газ. А другой – увеличивает его закупку на фоне сильных холодов. «Если холодно, то можно» даже при полном запрете импорта газа из России. Европа юридически закрепила эту лазейку. Согласится ли Газпром на роль временного спасателя? Подробности

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Как США рассчитывают подчинить Кубу

    Похоже, что Куба находится накануне потери своего легендарного статуса Острова Свободы. Соединенные Штаты предприняли шаги, которые, по замыслу Белого дома, должны вызвать восстание кубинского народа против собственного руководства – и подчинение США. О чем идет речь и почему это действительно серьезно? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  О газете
