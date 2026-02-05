Военные выступают в школах перед детьми – это очень нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может безнаказанно оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Посол Келин заявил о рекордном падении отношений с Британией
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о затяжном кризисе между Россией и Британией, возложив вину за ситуацию на Лондон.
По его словам, российско-британские отношения переживают затяжной кризис и находятся на самой низкой точке за последние годы, передает РИА «Новости».
По его словам, нынешнее положение дел является следствием политики Британии, которая, по мнению дипломата, сознательно проводит антироссийский курс и вводит вредные для своей экономики ограничительные меры против граждан и компаний России.
Келин отметил, что Лондон активно формирует антироссийские настроения в обществе, распространяя различные «страшилки» о России. Келин добавил, что британские власти поддерживают искусственные раздражители, такие как дела об отравлении Александра Литвиненко и Сергея, и Юлии Скрипалей, несмотря на отсутствие фактических оснований.
На фоне обострения отношений британский МИД вызвал российского посла и сообщил об отзыве аккредитации у одного из сотрудников российского диппредставительства. Эта мера стала ответом на лишение аккредитации сотрудника британского посольства в Москве, о котором в январе сообщал ЦОС ФСБ России.
В частности, речь идет о британском дипломате Дэвисе Гарете Самьюэле, который, по данным спецслужб, оказался незаявленным сотрудником разведки и был выслан из России. Кроме того, в декабре Британия опубликовала выводы расследования о гибели Дон Стерджес в Солсбери, сделав акцент, что она стала случайной жертвой, а в посольстве России подчеркнули, что британские власти в очередной раз пытаются возложить ответственность за происшествие на Москву.
