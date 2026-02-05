Посол Келин назвал последствия кражи россйских активов для Британии

Tекст: Катерина Туманова

Посол отметил, что совместно с другими странами G7 британцы опустились до воровства доходов, которые приносят российские суверенные средства, так как их собственные финансовые возможности для выделения очередного кредита Украине изрядно истощились.

«Что касается кражи наших активов в полном объёме, если это произойдет, то она будет иметь для британской финансовой системы последствия не менее разрушительные, чем для фининститутов и стран ЕС», – заявил посол РИА «Новости».

Келин напомнил, как британские банки открыто опасаются судебных исков России и потенциальных финансовых потерь в случае изъятия российских активов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Регулятор заявил, что разбирательства с Euroclear будут конфиденциальными из-за суверенных активов. Доходы Euroclear от российских активов упали на 26% в 2025 году.

