    Москву и Пекин сблизил Китайский Новый год
    Военный эксперт: Заявление МИД по ДСНВ должно обеспокоить Вашингтон
    Россия поставила рекордную сумму золота Гонконгу в 2025 году
    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    Песков объяснил уход Иванова с должности спецпредставителя президента
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    Небензя призвал закрыть террористам доступ к терминалам Starlink
    Суд приговорил комика Останина к реальному сроку за оскорбительные шутки
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    5 февраля 2026, 05:35 • Новости дня

    360kuai: Путин мгновенно отреагировал на нефтяной ультиматум Трампа Китаю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия в лице ее президента Владимира Путина оперативно ответила на попытки США заставить КНР надавить с помощью санкций, пишут китайские СМИ.

    Президент Владимир Путин поддержал Китай после угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на 360kuai.

    Глава Белого дома, по данным портала, позвонил в Пекин с требованием немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана. Взамен американская сторона настояла на заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. В случае отказа выполнить этот ультиматум Вашингтон пообещал ввести против КНР карательные пошлины для обрушения нефтяных котировок.

    Реакция Москвы оказалась молниеносной: в КНР с визитом прибыл секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Эта поездка продемонстрировала, что попытки США усилить давление на партнеров не сработали.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. До этого президент России Владимир Путин и глава Китая провели видеоконференцию.

    4 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Указ президента России Владимира Путина об освобождении Сергея Иванова от должности специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта был опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    В документе говорится: «Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта».

    Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и высшие курсы КГБ СССР. Он начал карьеру в КГБ, после чего занимал руководящие должности в Службе внешней разведки и Федеральной службе безопасности. В 1998 году стал заместителем директора ФСБ. В последующие года был назначен секретарем Совета Безопасности, министром обороны (2001-2007). В период с 2008 по 2011 год занимал должность заместителя председателя правительства РФ.

    С 2011 по 2016 год Иванов возглавлял администрацию президента, а с августа 2016 года занимал пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    4 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходят с пониманием участников о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщил источник.

    Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

    Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

    Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    4 февраля 2026, 22:41 • Новости дня
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети кадр из «Игры престолов», прокомментировав фразой «Зима близко» завершение действия ДСНВ между Россией и США.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, опубликовав в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что впервые с 1972 года у России и США отсутствует соглашение, ограничивающее стратегические ядерные силы, напомнив о таких договорах, как SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT и New START.

    Согласно информации, срок действия ДСНВ (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что страна готова соблюдать ограничения договора еще год после его завершения. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ответа от США на это предложение Москва пока не получила.

    В Кремле неоднократно подчеркивали, что завершение ДСНВ негативно отразится на международной стратегической безопасности.

    Ранее МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности.

    4 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Песков объяснил уход Иванова с должности спецпредставителя президента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сергей Иванов решил по собственному желанию оставить пост спецпредставителя президента России по вопросам экологии, сообщил пресс-секретарь главы государства.

    Сергей Иванов по собственному желанию покидает пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.

    «Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ», – сказал Песков.

    Ранее Иванов занимал различные посты в администрации президента, а также работал министром обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Также глава государства утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генерального прокурора и освободил их от прежних постов.

    4 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора и вольны в выборе своих последующих шагов, говорится в заявлении МИД России в связи с окончанием действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    В сообщении МИД говорится, что 5 февраля 2026 года истекает срок действия российско-американского Договора ДСНВ, подписанного 8 апреля 2010 года, вступившего в силу 5 февраля 2011 года и продленного на пять лет в феврале 2021 года. В ведомстве также напомнили, что «в феврале 2023 года действие ДСНВ было приостановлено Российской Федерацией на фоне неудовлетворительного состояния дел с реализацией отдельных аспектов Договора, а также ввиду абсолютно неприемлемых действий США вразрез с основополагающими для данного соглашения принципами и пониманиями, зафиксированными в его преамбуле».

    МИД подчеркивает, что меры России носили вынужденный характер и были реакцией «российской стороны на крайне враждебную политику администрации Дж.Байдена, повлекшую коренное изменение обстоятельств в области безопасности, а также на ряд нелегитимных шагов Вашингтона в контексте конкретных положений ДСНВ».

    Особое внимание в заявлении уделено действиям США в сфере противоракетной обороны: «Среди ключевых негативных факторов следует выделить дестабилизирующие действия США в области противоракетной обороны вопреки закреплённой в ДСНВ неразрывной взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений. Это противоречило целям Договора в части поддержания баланса сил, оказывало значительное давление на его жизнеспособность и создавало основания для компенсирующих мер с российской стороны вне сферы охвата ДСНВ в целях поддержания стратегического равновесия».

    В ведомстве напомнили, что президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года выдвинул инициативу о «взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор «потолков» на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования указанного соглашения».

    При этом реакции США на российскую инициативу «так и не была получена», а публичные комментарии с американской стороны «не дают никаких оснований сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Российской Федерацией». В МИД подчеркнули, что «подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление».

    «В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов», – подчеркивается в заявлении МИД.

    Российская Федерация, говорится в сообщении, после окончания срока действия договора «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности». Одновременно страна остается открытой к дипломатическим решениям для стабилизации стратегической обстановки, если будут созданы «надлежащие условия для подобного взаимодействия».

    МИД отметил, что «ДСНВ в целом выполнял свои основные функции», помогая сдерживать гонку вооружений и обеспечивать предсказуемость в сфере СНВ.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил о готовности России к окончанию действия ДСНВ.

    В сентябре президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об угрозе глобальной безопасности после окончания ДСНВ.

    4 февраля 2026, 20:56 • Новости дня
    Вынесен приговор совершившему покушение на Трампа в 2024 году

    @ Lothar Speer/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в США вынес приговор Райану Руту, который был обвинен в попытке убийства президента Дональда Трампа в 2024 году, пишет USA Today.

    По информации USA Today, Рут приговорен к пожизненному тюремному заключению, передает РИА «Новости».

    В сентябре 2024 года неподалеку от места, где находился Трамп, произошла стрельба. Трамп подтвердил, что рядом с ним прозвучали выстрелы.

    ФБР назвало инцидент со стрельбой во Флориде вероятной попыткой покушения на Трампа.

    Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом. Он также угрожал насилием в адрес Владимира Путина и Ким Чен Ына.

    4 февраля 2026, 22:35 • Новости дня
    Военный эксперт: Заявление МИД по ДСНВ должно обеспокоить Вашингтон

    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Пока в США возникали идеи по поводу подключения к переговорам по ДСНВ Китая и включения новых видов вооружений, то простую вещь – продление документа – заполоскали каким-то новыми условиями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. По его мнению, Россия даст понять, что продление документа или подписание его новой версии было в интересах американцев. В среду МИД России заявил, что стороны по ДСНВ, который прекращает свое действие в четверг, больше не связаны какими-либо обязательствами.

    «Если до последнего момента Россия старалась не отклоняться от обязательств по ДСНВ в части прозрачности и количественных ограничений, то теперь Москва не считает нужным выполнять их и в целом заявляет о готовности действовать, что называется, «по ситуации», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По мнению собеседника, после истечения договора Россия «вряд ли редко изменит принципы сдерживания». «Но мы будем более скрытны в плане обнародования количественных данных о нашем потенциале. Извещать о тестовых пусках Россия также не будет. То есть мы даем понять, что продление документа или подписание его новой версии также было в интересах американцев. Заявление МИД России – это сигнал, что Вашингтону надо побеспокоиться по этому поводу», – добавил спикер.

    По мнению Козюлина, в Белом доме все еще есть здравомыслящие люди, которые понимают важность подобных договоров, поскольку их содержание «касается интересов каждого на планете». Соответственно, собеседник выразил осторожный оптимизм в отношении начала новых переговоров в будущем.

    «Обсуждения велись, но в свете того, что в США менялась администрация, какие-то специалисты уходили, а в Госдепе возникали завиральные идеи по поводу подключения к переговорам Китая и включения в договор новых видов вооружений, то простую вещь – продление документа – заполоскали каким-то новыми условиями», – добавил Козюлин.

    Ранее в России заявили, что Москва после истечения срока ДСНВ не считает стороны договора связанными какими-либо обязательствами и симметричными декларациями. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте МИД. В заявлении также отмечается, что РФ сохраняет за собой право выбора дальнейших шагов.

    «Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», – говорится в сообщении. Также МИД подчеркивает, что Москва готова к «решительным военно-техническим контрмерам» в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.

    «На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», – акцентируют в дипведомстве.

    Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Таким образом, срок действия документа изначально истекал в 2021 году. Действовавшая тогда администрация Дональда Трампа отказалась от пролонгации договора, сославшись на то, что данная «сделка» является «плохой» для США.

    «Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских», – поясняли тогда в Белом доме. Тем не менее уже во время президентства Джо Байдена главы двух стран приняли решение о продлении срока действия ДСНВ, передавало агентство ТАСС. Соответственно, срок действия документа должен был завершиться 5 февраля.

    Несмотря на это, Москва еще в сентябре прошлого года предлагала Вашингтону продолжить придерживаться центральных количественных ограничений, предусматриваемых договором. В экспертном сообществе эту инициативу назвали «джентльменской», однако четкого ответа от Белого дома до сих пор не последовало.

    4 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    Переговоры по Украине начались в Абу-Даби

    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартовали переговоры по ситуации на Украине, при этом обсуждение ведется в нескольких форматах и полностью закрыто для СМИ, сообщил источник.

    Собеседник агентства ТАСС сообщил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби можно считать начавшимися.

    По его словам, обсуждения организованы в разных треках и форматах, но пресса не предусмотрена.

    Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины решили провести в Абу-Даби в закрытом формате.

    4 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    Переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартует новый раунд консультаций по урегулированию конфликта на Украине, которые состоятся без приглашения представителей прессы и пройдут в закрытом формате, ожидается итоговое коммюнике, сообщил источник.

    Переговоры между представителями России, США и Украины по вопросам урегулирования конфликта на Украине пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля, передает РИА «Новости».

    Как сообщил источник агентства, встреча будет закрытой, журналисты на нее не приглашены.

    По его словам, пресс-конференция по итогам встречи не планируется, однако возможно итоговое коммюнике.

    Предыдущий раунд переговоров рабочей группы по безопасности в Абу-Даби прошел 23 и 24 января и также длился два дня.

    Ранее спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Абу-Даби на переговоры по Украине.

    Украинская делегация также прибыла в Абу-Даби для участия во встречах.

    Российская делегация прибыла в столицу ОАЭ для переговоров.

    Главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби вновь выступает начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    4 февраля 2026, 12:58 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет уверенное первое место среди поставщиков энергоресурсов в Китай, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином.

    Россия стабильно удерживает лидерство по экспорту энергоресурсов в Китай, передает ТАСС. Об этом рассказал президент Владимир Путин во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Россия – лидер по поставкам в КНР энергоресурсов, наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что Москва и Пекин ведут активный диалог в сфере мирного атома, а также реализуют совместные высокотехнологичные проекты, затрагивающие промышленность и космические исследования.

    Президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал Путина дорогим другом.

    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым.

    4 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    Путин назначил Бажутова и Табельского заместителями генпрокурора России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Путин утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генерального прокурора, освободив их от прежних постов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Сергей Бажутов, ранее возглавлявший главное уголовно-судебное управление Генпрокуратуры, и прокурор Кубани Сергей Табельский были назначены заместителями генерального прокурора России, передает РИА «Новости».

    В тексте указа говорится: «Назначить: Бажутова Сергея Александровича – заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности; Табельского Сергея Владимировича – заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах страны.

    Путин поручил прекратить применение наручников к женщинам и детям.

    Генпрокуратура подтвердила новое назначение Натальи Поклонской.

    4 февраля 2026, 17:01 • Новости дня
    Главы Китая и США провели телефонный разговор

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин созвонился с президентом США Дональдом Трампом.

    О факте телефонных переговоров между китайским и американским руководителями сообщил RT со ссылкой на китайские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прошла видеоконференция президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

    4 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал создать грандиозный план развития отношений с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай и Россия должны совместно разработать новый масштабный план развития двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Глава КНР подчеркнул значимость момента, отметив: «В этот символический день с удовольствием проведу с вами углубленный разговор по совместной разработке нового грандиозного плана развития двусторонних отношений», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.

    4 февраля 2026, 12:32 • Новости дня
    Путин: В отношениях России и Китая любое время года – это весна

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии китайского Нового года президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с главой КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА «Новости».

    «Для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года – это весна», – сказал президент России.

    «Уважаемый господин председатель, дорогой друг, рад, что мы продолжаем добрую традицию нашего личного общения на старте нового года, когда подводим итоги за прошедший период и намечаем планы на будущее», – добавил Путин, обращаясь к Си Цзиньпину.

    Глава российского государства также поздравил Си Цзиньпина и народ Китая с наступающим Новым годом по восточному календарю и грядущим Праздником весны.

    «Хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым, 2026 годом и наступающим праздником весны, с которым придет год Красной Огненной Лошади, насколько мы знаем. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед – то, что отличает связи между нашими странами», – сказал также глава государства.

    В этом году китайский Новый год начнется 17 февраля, по восточному календарю – это год Огненной Лошади. Празднования продлятся до 3 марта, когда отмечается праздник фонарей, а завершится год 5 февраля 2027 года.

    Это уже не первая видеоконференция двух лидеров в период главного праздника в Китае: аналогичный формат общения они использовали и в январе 2025 года для подведения итогов прошедшего года и обсуждения новых совместных планов. Последний раз Путин и Си Цзиньпин встречались очно в сентябре 2025 года в рамках визита российского президента в КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию. Си Цзиньпин и Владимир Путин проводят переговоры по видеосвязи.

    4 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали совместную видеоконференцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Си Цзиньпин участвует в беседе из Дома народных собраний в Пекине, где располагается китайский парламент, передает ТАСС.

    Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в среду переговоры по видеосвязи.

    В воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют регулярно поддерживать активный диалог в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

