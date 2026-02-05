«Помимо пусковой установки уничтожен КП 48 оабр, 14 единиц техники и более взвода личного состава ВСУ», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На Харьковском направлении бои продолжаются вдоль всей линии фронта. Штурмовые группы российских войск продвинулись в лесах и населенных пунктах южнее Волчанска и в районе Хатнего. ВСУ отступают на запасные позиции и наносят ракетные удары по территории Белгородской области.
В районе Старицы российские военные продвинулись до 250 м, а юго-западнее Симиновки заняли одну позицию ВСУ. В районе Волчанских Хуторов заняты семь домовладений и уничтожены позиции ВСУ.
На Хатненском участке отмечено продвижение до 300 м на пяти направлениях. На Липцовском участке существенных изменений не наблюдается, но артиллерия наносит удары по пунктам управления БПЛА ВСУ.
На Сумском направлении подразделения российской группировки «Север» при поддержке артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем сохраняют высокие темпы наступления, продвигаясь до 900 м на отдельных участках.
На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не отмечено, однако авиация наносит удары по позициям ВСУ.
«За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили три пусковые установки американской РСЗО HIMARS и три установки ЗРК С-300 на Украине.