Минобороны сообщило о перехвате 21 украинского БПЛА над Россией

Минобороны России сообщило о перехвате 21 украинского БПЛА в четырех областях

Tекст: Мария Иванова

Дежурные средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа за шесть часов, сообщается в канале Max Минобороны России.

По данным ведомства, атаки произошли с 8.00 до 14.00 по московскому времени сразу над четырьмя регионами страны.

Наибольшее количество беспилотников – по девять – сбито над Белгородской и Волгоградской областями. Еще два беспилотника были уничтожены над Ростовской областью, один – над Курской областью.

Минобороны России подчеркивает, что все объекты были успешно перехвачены, угрозы для гражданских объектов и жителей нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области.

За минувшую ночь российские военные нейтрализовали 24 украинских беспилотника над территорией России.