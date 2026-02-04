Минобороны сообщило о перехвате 21 украинского БПЛА над Россией

Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Минобороны России сообщило о перехвате 21 украинского БПЛА в четырех областях
В течение шести часов средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник, большая часть которых была зафиксирована в небе над Белгородской и Волгоградской областями.
Дежурные средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа за шесть часов, сообщается в канале Max Минобороны России.
По данным ведомства, атаки произошли с 8.00 до 14.00 по московскому времени сразу над четырьмя регионами страны.
Наибольшее количество беспилотников – по девять – сбито над Белгородской и Волгоградской областями. Еще два беспилотника были уничтожены над Ростовской областью, один – над Курской областью.
Минобороны России подчеркивает, что все объекты были успешно перехвачены, угрозы для гражданских объектов и жителей нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области.
За минувшую ночь российские военные нейтрализовали 24 украинских беспилотника над территорией России.