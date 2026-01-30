  • Новость часаЗахарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США
    Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    В Музее войны в Киеве демонтировали надпись на русском о бесссмертии погибших
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    В Казахстане презентовали первый проект новой конституции страны
    Москва отмела версию о подрыве «Северных потоков» исключительно украинцами
    Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы
    Украина не получила обещанные Байденом сотни миллионов долларов
    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего
    Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    12367 комментариев
    Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    4 комментария
    30 января 2026, 19:00 • В мире

    Вашингтон попросил пощадить Украину

    Вашингтон попросил пощадить Украину
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Просьба Дональда Трампа к Владимиру Путину приостановить удары по украинской энергетике на фоне сильных морозов стала результатом уважительного диалога между лидерами России и США. Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома откликнулась на эту инициативу Вашингтона, доказав, что является сторонником мирного урегулирования конфликта. Кроме того, приостановка ударов по энергетике Украины ничего не меняет на поле боя, но дает дипломатическое преимущество России, в том числе по вопросу территорий.

    Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Напомним, в январе Киев практически полностью остался без электроснабжения, и только за первый месяц 2026 года его покинули 600 тыс. человек.

    Однако Владимир Зеленский воспринял договоренности между Москвой и Вашингтоном как повод попиариться. В частности, он приписал украинской стороне заслугу в приостановке ударов: «Наши команды обсуждали это в ОАЭ. Ожидаем, что достигнутые договоренности будут реализованы».

    Позже, правда, он уточнил, что прямых переговоров между Киевом и Москвой не было, а посредниками в этом вопросе выступили представители Трампа. Помимо этого, Зеленский в совершенно хамской манере отверг ключевые вопросы мирного урегулирования, заявив, что «не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя».

    «Здесь один вопрос – означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать АЭС?», – парировал Песков. Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, добавил пресс-секретарь президента. Он также ответил на предложение Зеленского к Путину приехать в Киев. «Встречи просил Зеленский – Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ ему президент Путин ответил: «Мы готовы, но только в Москве», – напомнил представитель Кремля.

    В экспертном сообществе обращение Трампа к Путину сочли признание Вашингтоном новых успехов России в зоне СВО. «Поступившая просьба – это гуманитарная инициатива со стороны президента США, на которую согласилась Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома», – пояснил Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа.

    Он обратил внимание на разницу в отношениях Белого дома к Брюсселю и к Москве. «Если на европейских лидеров Трамп оказывает давление, то с Путиным общается исключительно уважительно, используя термин «просьба» вместо «требование», – отметил спикер.

    «Трамп – один из немногих западных политиков, продвигающих приемлемые для России условия урегулирования украинского кризиса.

    Поэтому Москва, как побеждающая сторона, согласилась на его нынешнюю инициативу. Но я бы не стал говорить об «энергетическом перемирии». Это перерыв в ударах на короткое время ввиду сильных морозов. Причем, перерыв стал результатом договоренности между Россией и США, а не между Россией и Украиной, как бы Зеленский не пытался приписать себе якобы успехи в достижении «энергетического перемирия», – заметил собеседник.

    «Зеленский никогда не упустит возможность для пиара, приписав себе чужой дипломатический успех. Безусловно, он использует произошедшее в своей кампании перед потенциальными выборами», – добавил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Кроме того, как считают эксперты, Зеленский может использовать договоренности между Москвой и Вашингтоном, чтобы снять с себя ответственность за пробуксовку переговоров и катастрофическое положение в украинской энергетике, которое вызвано, во-первых, масштабными коррупционными скандалами, а во-вторых – нежеланием самого Зеленского идти на мир.

    В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что просьба Трампа к Путину свидетельствует о признании Вашингтоном результативности действий российских военных. Собеседник также напомнил о словах Трампа в адрес Зеленского: Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирования конфликта.

    «Его оценки основаны, вероятно, на докладах Пентагона. Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик. То есть Вашингтон попросил побеждающую сторону о гуманитарном шаге.

    Украинские власти мало заботит благополучие собственных граждан.

    «То, что киевляне и жители других городов Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского, его окружения и европейских стран. У Киева есть хороший и простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение», – подчеркнул Кнутов.

    «Но вместо этого украинское руководство использует население в качестве «живого щита», а тяжелое положение людей – в качестве обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военных предприятий, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.

    Что касается мотивов согласия со стороны Путина, то президент России в очередной раз показал, кто является сторонником мирного урегулирования конфликта, говорит эксперт. «У российской стороны никогда не было задачи обесточить Киев. Это нам приписывают украинские пропагандисты. Цель Москвы – уничтожение инфраструктуры, используемой в военных целях», – соглашается Данилин. По его словам, нынешний перерыв не означает остановки ракетных атак – «на Украине есть ряд иных объектов для наших ударов – по решению военного руководства».

    «К тому же, приостановка ударов по энергетике как карта в дипломатической игре – отличный ход наших переговорщиков.

    Если в будущем придется выбирать между решением территориального вопроса и дальнейшим выводом из строя украинской энергосистемы, то, на мой взгляд, перспективнее вести переговоры по первому треку», – поделился мнением аналитик.

    Он подчеркнул, что пауза не приведет к потере темпа в СВО, напомнив, что на Украине уже выведены из строя более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС, а быстрое восстановление невозможно.

    «Кроме того, обязательства сторон, думаю, будут взаимными. Украинскую сторону, вероятно, принудили воздержаться от ударов по российской энергетике. И пусть Киев ранее нарушал соглашения, это все равно важный шаг к миру. А возможные провокации ВСУ только подтвердят правоту России в рамках СВО», – заключил Данилин.

    Золото становится не по карману мировым центробанкам

    Золото всего за один месяц нового года выросло почти на треть – до 5500 долларов за унцию. Тогда как доллар оказался вблизи четырехлетнего минимума. Сверхвысокая цена на драгметалл уже начала отпугивать своих главных покупателей. Откажутся ли мировые центробанки от скупки слитков в резервы, обвалив цены? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Как Иран будет сражаться против агрессии США

    На фоне концентрации крупных американских сил на Ближнем Востоке и прямых угроз со стороны США Иран заявляет о своей готовности к сопротивлению. Похоже, Ирану предстоит битва на выживание. Каковы сильные и слабые стороны иранских вооруженных сил и как могут выглядеть их ответные военные операции в случае американской агрессии? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах

      Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

Цик

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

