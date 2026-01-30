Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
Вашингтон попросил пощадить Украину
Просьба Дональда Трампа к Владимиру Путину приостановить удары по украинской энергетике на фоне сильных морозов стала результатом уважительного диалога между лидерами России и США. Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома откликнулась на эту инициативу Вашингтона, доказав, что является сторонником мирного урегулирования конфликта. Кроме того, приостановка ударов по энергетике Украины ничего не меняет на поле боя, но дает дипломатическое преимущество России, в том числе по вопросу территорий.
Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».
В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Напомним, в январе Киев практически полностью остался без электроснабжения, и только за первый месяц 2026 года его покинули 600 тыс. человек.
Однако Владимир Зеленский воспринял договоренности между Москвой и Вашингтоном как повод попиариться. В частности, он приписал украинской стороне заслугу в приостановке ударов: «Наши команды обсуждали это в ОАЭ. Ожидаем, что достигнутые договоренности будут реализованы».
Позже, правда, он уточнил, что прямых переговоров между Киевом и Москвой не было, а посредниками в этом вопросе выступили представители Трампа. Помимо этого, Зеленский в совершенно хамской манере отверг ключевые вопросы мирного урегулирования, заявив, что «не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя».
«Здесь один вопрос – означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать АЭС?», – парировал Песков. Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, добавил пресс-секретарь президента. Он также ответил на предложение Зеленского к Путину приехать в Киев. «Встречи просил Зеленский – Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ ему президент Путин ответил: «Мы готовы, но только в Москве», – напомнил представитель Кремля.
В экспертном сообществе обращение Трампа к Путину сочли признание Вашингтоном новых успехов России в зоне СВО. «Поступившая просьба – это гуманитарная инициатива со стороны президента США, на которую согласилась Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома», – пояснил Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа.
Он обратил внимание на разницу в отношениях Белого дома к Брюсселю и к Москве. «Если на европейских лидеров Трамп оказывает давление, то с Путиным общается исключительно уважительно, используя термин «просьба» вместо «требование», – отметил спикер.
«Трамп – один из немногих западных политиков, продвигающих приемлемые для России условия урегулирования украинского кризиса.
Поэтому Москва, как побеждающая сторона, согласилась на его нынешнюю инициативу. Но я бы не стал говорить об «энергетическом перемирии». Это перерыв в ударах на короткое время ввиду сильных морозов. Причем, перерыв стал результатом договоренности между Россией и США, а не между Россией и Украиной, как бы Зеленский не пытался приписать себе якобы успехи в достижении «энергетического перемирия», – заметил собеседник.
«Зеленский никогда не упустит возможность для пиара, приписав себе чужой дипломатический успех. Безусловно, он использует произошедшее в своей кампании перед потенциальными выборами», – добавил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».
Кроме того, как считают эксперты, Зеленский может использовать договоренности между Москвой и Вашингтоном, чтобы снять с себя ответственность за пробуксовку переговоров и катастрофическое положение в украинской энергетике, которое вызвано, во-первых, масштабными коррупционными скандалами, а во-вторых – нежеланием самого Зеленского идти на мир.
В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что просьба Трампа к Путину свидетельствует о признании Вашингтоном результативности действий российских военных. Собеседник также напомнил о словах Трампа в адрес Зеленского: Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирования конфликта.
«Его оценки основаны, вероятно, на докладах Пентагона. Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик. То есть Вашингтон попросил побеждающую сторону о гуманитарном шаге.
Украинские власти мало заботит благополучие собственных граждан.
«То, что киевляне и жители других городов Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского, его окружения и европейских стран. У Киева есть хороший и простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение», – подчеркнул Кнутов.
«Но вместо этого украинское руководство использует население в качестве «живого щита», а тяжелое положение людей – в качестве обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военных предприятий, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.
Что касается мотивов согласия со стороны Путина, то президент России в очередной раз показал, кто является сторонником мирного урегулирования конфликта, говорит эксперт. «У российской стороны никогда не было задачи обесточить Киев. Это нам приписывают украинские пропагандисты. Цель Москвы – уничтожение инфраструктуры, используемой в военных целях», – соглашается Данилин. По его словам, нынешний перерыв не означает остановки ракетных атак – «на Украине есть ряд иных объектов для наших ударов – по решению военного руководства».
«К тому же, приостановка ударов по энергетике как карта в дипломатической игре – отличный ход наших переговорщиков.
Если в будущем придется выбирать между решением территориального вопроса и дальнейшим выводом из строя украинской энергосистемы, то, на мой взгляд, перспективнее вести переговоры по первому треку», – поделился мнением аналитик.
Он подчеркнул, что пауза не приведет к потере темпа в СВО, напомнив, что на Украине уже выведены из строя более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС, а быстрое восстановление невозможно.
«Кроме того, обязательства сторон, думаю, будут взаимными. Украинскую сторону, вероятно, принудили воздержаться от ударов по российской энергетике. И пусть Киев ранее нарушал соглашения, это все равно важный шаг к миру. А возможные провокации ВСУ только подтвердят правоту России в рамках СВО», – заключил Данилин.
