Вашингтон попросил пощадить Украину

Tекст: Анастасия Куликова

Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Напомним, в январе Киев практически полностью остался без электроснабжения, и только за первый месяц 2026 года его покинули 600 тыс. человек.

Однако Владимир Зеленский воспринял договоренности между Москвой и Вашингтоном как повод попиариться. В частности, он приписал украинской стороне заслугу в приостановке ударов: «Наши команды обсуждали это в ОАЭ. Ожидаем, что достигнутые договоренности будут реализованы».

Позже, правда, он уточнил, что прямых переговоров между Киевом и Москвой не было, а посредниками в этом вопросе выступили представители Трампа. Помимо этого, Зеленский в совершенно хамской манере отверг ключевые вопросы мирного урегулирования, заявив, что «не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя».

«Здесь один вопрос – означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать АЭС?», – парировал Песков. Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, добавил пресс-секретарь президента. Он также ответил на предложение Зеленского к Путину приехать в Киев. «Встречи просил Зеленский – Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ ему президент Путин ответил: «Мы готовы, но только в Москве», – напомнил представитель Кремля.

В экспертном сообществе обращение Трампа к Путину сочли признание Вашингтоном новых успехов России в зоне СВО. «Поступившая просьба – это гуманитарная инициатива со стороны президента США, на которую согласилась Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома», – пояснил Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа.

Он обратил внимание на разницу в отношениях Белого дома к Брюсселю и к Москве. «Если на европейских лидеров Трамп оказывает давление, то с Путиным общается исключительно уважительно, используя термин «просьба» вместо «требование», – отметил спикер.

«Трамп – один из немногих западных политиков, продвигающих приемлемые для России условия урегулирования украинского кризиса.

Поэтому Москва, как побеждающая сторона, согласилась на его нынешнюю инициативу. Но я бы не стал говорить об «энергетическом перемирии». Это перерыв в ударах на короткое время ввиду сильных морозов. Причем, перерыв стал результатом договоренности между Россией и США, а не между Россией и Украиной, как бы Зеленский не пытался приписать себе якобы успехи в достижении «энергетического перемирия», – заметил собеседник.

«Зеленский никогда не упустит возможность для пиара, приписав себе чужой дипломатический успех. Безусловно, он использует произошедшее в своей кампании перед потенциальными выборами», – добавил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

Кроме того, как считают эксперты, Зеленский может использовать договоренности между Москвой и Вашингтоном, чтобы снять с себя ответственность за пробуксовку переговоров и катастрофическое положение в украинской энергетике, которое вызвано, во-первых, масштабными коррупционными скандалами, а во-вторых – нежеланием самого Зеленского идти на мир.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что просьба Трампа к Путину свидетельствует о признании Вашингтоном результативности действий российских военных. Собеседник также напомнил о словах Трампа в адрес Зеленского: Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирования конфликта.

«Его оценки основаны, вероятно, на докладах Пентагона. Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик. То есть Вашингтон попросил побеждающую сторону о гуманитарном шаге.

Украинские власти мало заботит благополучие собственных граждан.

«То, что киевляне и жители других городов Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского, его окружения и европейских стран. У Киева есть хороший и простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение», – подчеркнул Кнутов.

«Но вместо этого украинское руководство использует население в качестве «живого щита», а тяжелое положение людей – в качестве обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военных предприятий, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.

Что касается мотивов согласия со стороны Путина, то президент России в очередной раз показал, кто является сторонником мирного урегулирования конфликта, говорит эксперт. «У российской стороны никогда не было задачи обесточить Киев. Это нам приписывают украинские пропагандисты. Цель Москвы – уничтожение инфраструктуры, используемой в военных целях», – соглашается Данилин. По его словам, нынешний перерыв не означает остановки ракетных атак – «на Украине есть ряд иных объектов для наших ударов – по решению военного руководства».

«К тому же, приостановка ударов по энергетике как карта в дипломатической игре – отличный ход наших переговорщиков.

Если в будущем придется выбирать между решением территориального вопроса и дальнейшим выводом из строя украинской энергосистемы, то, на мой взгляд, перспективнее вести переговоры по первому треку», – поделился мнением аналитик.

Он подчеркнул, что пауза не приведет к потере темпа в СВО, напомнив, что на Украине уже выведены из строя более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС, а быстрое восстановление невозможно.

«Кроме того, обязательства сторон, думаю, будут взаимными. Украинскую сторону, вероятно, принудили воздержаться от ударов по российской энергетике. И пусть Киев ранее нарушал соглашения, это все равно важный шаг к миру. А возможные провокации ВСУ только подтвердят правоту России в рамках СВО», – заключил Данилин.