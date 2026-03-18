Угроза БПЛА объявлена в Анапе

Tекст: Антон Антонов

«Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА», – сообщила мэрия в Telegram.

Горожанам и туристам рекомендовано не покидать здания и находиться в помещениях без окон, таких как ванные комнаты, коридоры или кладовые.

Тем, кто находится на улице, советуют укрываться в подвальных помещениях, подземных парковках или цокольных этажах. Важно избегать нахождения у стен многоквартирных домов, в автомобилях или остановочных павильонах. Водителям рекомендуется немедленно остановить транспорт и покинуть автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при падении обломков сбитых вражеских беспилотников в Краснодаре загорелась кровля медучреждения и оказалась перебита линия электропередачи.