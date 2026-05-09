В Чечне отразили атаку пяти БПЛА на инфраструктуру республики
В результате атаки пяти беспилотников пострадали шесть мирных жителей и были повреждены три гражданских объекта в разных районах Чечни, сообщил вице-премьер правительства республики Ахмед Дудаев.
По словам Дудаева, в Чечне успешно отразили атаку пяти беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры, передает РИА «Новости».
В результате атаки повреждены три гражданских объекта: продуктовый супермаркет, многоэтажный жилой дом и частный дом. Еще два сбитых дрона упали в поле, сообщил Дудаев.
Беспилотники были уничтожены мобильными группами противовоздушной обороны, которые круглосуточно дежурят во всех районах республики. С первых минут ситуация оказалась под полным контролем силовых структур.
В результате атаки пострадали шесть мирных жителей. Всем пострадавшим экстренные службы оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
По поручению главы региона Рамзана Кадырова начались восстановительные работы. Их финансирует региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
