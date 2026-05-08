Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.
Над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ
Масштабный налет дронов и ракет успешно над двумя районами Ростовской области, сообщил утром в пятницу глава региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в городе Таганрог и в Азовском районе», – указал губернатор в Max.
Он добавил, что никто не погиб.
Падение обломков привело к разрушениям в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В Таганроге горящие фрагменты повредили гараж частного дома, однако открытого огня удалось избежать. Последствия инцидента оперативно ликвидировали.
Глава области добавил, что в селе Чалтырь пострадали кровли частных домов и остекление, а также загорелось дерево. В Юго-Восточной промзоне упавшая ракета спровоцировала пожар на складах с последующим обрушением здания. В настоящий момент все возгорания полностью локализованы.
Ранее украинские беспилотники повредили частные жилые дома в нескольких районах Ростовской области. В апреле силы противовоздушной обороны сбили свыше 40 дронов над Таганрогом и другими муниципалитетами региона.