Над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в городе Таганрог и в Азовском районе», – указал губернатор в Max.

Он добавил, что никто не погиб.

Падение обломков привело к разрушениям в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В Таганроге горящие фрагменты повредили гараж частного дома, однако открытого огня удалось избежать. Последствия инцидента оперативно ликвидировали.

Глава области добавил, что в селе Чалтырь пострадали кровли частных домов и остекление, а также загорелось дерево. В Юго-Восточной промзоне упавшая ракета спровоцировала пожар на складах с последующим обрушением здания. В настоящий момент все возгорания полностью локализованы.

Ранее украинские беспилотники повредили частные жилые дома в нескольких районах Ростовской области. В апреле силы противовоздушной обороны сбили свыше 40 дронов над Таганрогом и другими муниципалитетами региона.