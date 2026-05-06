Медведев: Германия не прошла очищение от профашистских организаций
Процесс очищения немецкого общества от нацистского наследия после Второй мировой войны превратился в профанацию из-за политики западных стран, стремившихся сохранить лояльные кадры, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев,
Вместо полноценного очищения общества западные державы пошли по пути оправдания военных преступников, заявил Медведев в статье для RT.
«По сути, никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла. В архивных материалах Службы внешней разведки России, в том числе в справке о политическом положении в Западной Германии от 1952 года, где убедительно показывается, что вместо ее проведения западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников», – указал зампред СБ.
Политик подчеркнул, что процесс свелся лишь к ликвидации наиболее известных профашистских структур. Англосаксы, по его утверждению, провели кампанию под лозунгом «маленьких – вешать, больших – оправдывать», чтобы сохранить нужных руководителей гитлеровской экономики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров указал на игнорирование канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выводов Нюрнбергского процесса.
Медведев обвинял немецкое руководство в подражании фашистским предкам.