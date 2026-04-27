В Берлине допустили запрет на российскую символику 8-9 мая

Эксперты рассказали об уроках Чернобыля

Эксперт Уваров: Печальный опыт Чернобыля стал стимулом для России совершенствовать безопасность атомных технологий

Tекст: Андрей Резчиков

«Печальный опыт Чернобыля стал для России стимулом для совершенствования безопасности атомных технологий. После трагедии было много сделано. Самое главное – у нас появился независимый от атомной отрасли надзорный орган. Также стали уделять пристальное внимание культуре безопасности, при которой аварии предотвращаются, а не героически превозмогаются», – отметил Александр Уваров, главный редактор «АтомИнфо».

Среди других уроков – принятие технических решений на реакторах РБМК (реакторы большой мощности, которые были установлены на Чернобыльской АЭС). «Строго говоря, если бы была возможность продлевать работу РБМК как можно дольше, то сегодня это был бы один из самых безопасных атомных реакторов», – полагает собеседник.

Его коллега Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика. Инфо», напомнил, что кардинальный пересмотр систем безопасности на АЭС начался ещё после аварии на американской АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году, а после Чернобыля появились дополнительные требования – в частности, на Игналинской АЭС в Литве, где реакторы РБМК-1500 стали выдавать меньше мегаватт.

Европа же, по словам Уварова, использовала чернобыльскую трагедию для дискредитации советской и российской атомной энергетики. Кампании против атома привели к упадку отрасли на европейском континенте. «Надо мыслить стратегически и не уподобляться истеричкам. Да, случилась авария. Но из нее нужно вынести уроки и принять меры. Если после каждой аварии останавливать всю отрасль, то мы все со временем уйдем в каменный век», – подчеркнул эксперт.

Марцинкевич добавил, что критика российских технологий на Западе была несправедливой. После Чернобыля приняли решение не строить реакторы типа РБМК, перейдя к водо-водяным ядерным реакторам, которые отличаются принципиально. «Сейчас на долю корпорации «Росатом» и Китая приходится 85% новых энергоблоков. В самой Европе за это время было построено всего четыре. Европейцы не умеют строить», – говорит эксперт.

Сегодня в Евросоюзе, включая заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, всё чаще звучат мысли о том, что поспешный отказ от АЭС был стратегической ошибкой. За прошедшие десятилетия европейская атомная отрасль оказалась в глубоком упадке. «Различные заявления и антиядерные настроения – это попытка прикрыть простой факт. После 30 лет простоя надо начинать с нуля, это касается как Европы, так и США. В России перерыва не было, и мы в хорошей форме», – пояснил Марцинкевич. По мнению Уварова, «в случае с Европой мы наблюдаем ситуацию, о которой говорят: пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

При этом Евросоюз долгие годы называл ядерную безопасность своим безусловным приоритетом. Однако сегодня Брюссель молча наблюдает за систематическими обстрелами Запорожской АЭС со стороны Украины и иранской АЭС «Бушер» со стороны США. Эксперты сходятся во мнении, что отсутствие жесткой реакции может привести к непредсказуемым последствиям.

«Мы наблюдаем у европейских политиков двойную мораль. Если снаряд американский или украинский – можно промолчать. Если они продолжат поощрять такое поведение, когда-нибудь это может привести к новой катастрофе», – подчеркнул Уваров.

Марцинкевич напомнил, что обстрелы АЭС чреваты радиоактивной катастрофой, заражением местности и невозможностью жить на ней долгое время. «АЭС «Бушер» находится на берегу Персидского залива. Площадь заражения будет зависеть от розы ветров, но то, что воды залива окажутся заражены, – однозначно. То же самое касается Запорожской АЭС: куда ветер подует, там и произойдет заражение. Я напомню: после аварии на ЧАЭС радиоактивные осадки выпадали даже в Швеции», – заключил эксперт.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС в Киевской области Украины произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв реактора привел к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Сильнее всего пострадали территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.