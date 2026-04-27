  • Новость часаПесков сообщил о приглашении ряда иностранных лидеров на парад 9 Мая
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа
    Губернатор Севастополя назвал цель массированной атаки украинских беспилотников
    В Харьковском метро мужчина открыл огонь из травматического оружия
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    За неделю российская ПВО сбила 2745 украинских БПЛА над регионами России
    Российские войска продвинулись к Доброполью
    Трамп заявил о риске взрыва нефтепроводов Ирана через три дня
    Лавров высмеял планы Зеленского возглавить европейский военный альянс
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    1 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    40 комментариев
    27 апреля 2026, 02:38 • Новости дня

    Трамп признался, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент рассказал, что во время инцидента со стрельбой на ужине корреспондентов Белого дома решил самостоятельно задержаться, чтобы понять ситуацию.

    Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью CBS, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, он хотел увидеть, что происходит, и поэтому не сразу покинул помещение, несмотря на рекомендации сотрудников секретной службы.

    «Ну, отчасти дело было во мне. Я хотел посмотреть, что происходит, и это не сделало их работу легче. Я хотел посмотреть, что происходит», – заявил Трамп. Он отметил, что его решение затруднило действия охраны и, вероятно, замедлило их работу.

    Американский лидер уточнил, что был окружен профессионалами, но своим поступком заставил их действовать чуть медленнее.

    Трамп сообщил, что после инцидента он и члены его кабинета находятся в безопасности, а нападавший задержан. Власти опознали подозреваемого как Коула Томаса Аллена, 31-летнего жителя Калифорнии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время стрельбы на ужине с Дональдом Трампом в Вашингтоне некоторые гости забирали бутылки с вином со столов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме были опубликованы в Сети.

    26 апреля 2026, 05:11 • Новости дня
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Неспособность действовать в условиях неопределенности и многозадачности часто вызывает недовольство у работодателей, особенно в современном бизнесе.

    Работодатели все чаще отмечают, что не удовлетворены неспособностью сотрудников работать в режиме неопределенности и многозадачности, передает ТАСС. Об этом рассказала директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

    «Сегодня бизнесу нужны люди, которые умеют принимать решения без полного набора данных, мыслить системно и критически», – подчеркнула Хрипченко.

    Эксперт также отметила, что многие работодатели негативно воспринимают имитацию бурной деятельности, когда сотрудники выглядят занятыми, но не отвечают за конечный результат. Cреди других нежелательных качеств она выделила отсутствие гибкости, нежелание учиться новому и недостаток цифровых компетенций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра стратегических разработок Павел Смелов заявил, что спрос на экономистов, юристов и менеджеров в России ниже предложения из-за «перепроизводства» специалистов.

    На рынке труда России наблюдался дефицит кадров в обрабатывающих секторах на протяжении многих лет. Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению россиян в 2026 году.

    Комментарии (10)
    26 апреля 2026, 12:23 • Новости дня
    WP сообщила подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    @ Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов в Вашингтоне произошла стрельба, в результате чего Дональда Трампа и других высокопоставленных гостей экстренно эвакуировали из зала, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, вечером в субботу в отеле Washington Hilton проходил званый ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома – впервые за много лет с участием Трампа. Во время беседы Трампа с журналистом CBS Weijia Jiang, когда в зале находились тысячи гостей, из вестибюля донеслись громкие хлопки.

    «Я подумал, что это упал поднос», – позже прокомментировал Трамп. После первых выстрелов охрана немедленно эвакуировала вице-президента Джей Ди Вэнса, самого Трампа и других высокопоставленных лиц, включая госсекретаря Марко Рубио, министров и руководителей ведомств. Гости попадали на пол, многие прикрывались скатертями или прижимались к стенам, пока сотрудники Секретной службы перекрикивали толпу, требуя расчистить проход и выводя чиновников через столы.

    Несколько человек пострадали во время паники. Хармит Диллон, представитель Минюста, рассказала, что получила ушиб головы, когда агенты пробирались через ряды столов и стульев. Лишь спустя час после происшествия Трамп покинул гостиницу вместе с пресс-пулом и охраной.

    Позднее президент выступил с обращением к нации из Белого дома. «Это было очень неожиданно», – отметил он, поблагодарив сотрудников спецслужб за оперативную работу, а также раскритиковал систему безопасности отеля и напомнил о предыдущих инцидентах, когда его жизни угрожала опасность. Трамп заявил, что намерен вернуться на ужин, и пообещал, что мероприятие состоится вновь в течение месяца.

    Полиция задержала подозреваемого, которому предъявят обвинения в понедельник. Ужин корреспондентов в Washington Hilton проводится свыше 60 лет, однако, по словам очевидцев, в этом году система досмотра гостей была непоследовательной: кого-то просили выбросить предметы, других пропускали без тщательной проверки.

    Напомним, президент США был экстренно выведен с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Позже в Сети были опубликованы кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

    Американский лидер заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Комментарии (2)
    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 04:05 • Новости дня
    Секретная служба эвакуировала Трампа из-за выстрелов на ужине с прессой

    @ Daniel Cole/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп был экстренно выведен с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале.

    Президент США Дональд Трамп был срочно эвакуирован с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как в зале раздались громкие хлопки, сообщает РИА «Новости».

    Мероприятие, проходившее в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, было внезапно прервано, а всех присутствующих попросили покинуть помещение.

    На сцену, где находился Трамп, оперативно вышли агенты Секретной службы с оружием.

    Сотрудники Секретной службы во время эвакуации предупредили журналистов о стрельбе, выкрикивая: «Стрельба!».

    Как сообщает корреспондент NBC Гарретт Хааке, отель полностью эвакуировали после сообщений о выстрелах, которые были слышны в помещении над местом проведения мероприятия.

    Телеканал CNN уточнил, что Секретная служба остановила вооруженного человека в здании, где находился Трамп.

    По словам корреспондента канала, стрелок находился не в той комнате, где шел прием, но был нейтрализован агентами.

    Ведущий CNN Джейк Таппер рассказал в прямом эфире, что никто из участников мероприятия не пострадал. Все находившиеся в зале чувствуют себя нормально, а чиновников и гостей организованно вывели силы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в США вынес приговор Райану Руту по делу о покушении на Дональда Трампа в 2024 году. Рут получил пожизненное тюремное заключение.

    После оглашения вердикта Рут попытался покончить с собой в зале суда во Флориде. Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ждет смерти Дональда Трампа ради членства Украины в НАТО.


    Комментарии (4)
    26 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Американист назвал политические последствия стрельбы в отеле с Трампом
    @ Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Новое покушение на Дональда Трампа не станет резонансным. Скорее всего, рейтинг главы Белого дома слегка подрастет, но лишь за счет скромной мобилизации сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

    «В Дональда Трампа стреляют не в первый раз. Покушение в Пенсильвании в 2024 году во многом обернулось для американского лидера политической победой: оно укрепило его образ борца с системой и наделило в общественном сознании такими качествами, как стойкость и храбрость. Сегодняшние события, вероятно, такого эффекта не возымеют», – сказал американист Борис Межуев.

    «Важно помнить, что тогда на Дональда Трампа действительно давили все возможные фигуры. Против него активно выступали ведущие СМИ страны, голливудские знаменитости, соцсети. Сегодня такого нет. За ошибки в Иране главу Белого дома корят будто бы даже меньше, чем в свое время Джорджа Буша – младшего», – отмечает он.

    «То есть ощущение тотальности противостояния Трампа с либералами исчезло. Соответственно, преподнести произошедшее населению как результат разжигания ненависти со стороны демократов по отношению к президенту вряд ли получится. Кого-то такой логический конструкт и убедит отказаться от поддержки оппонентов республиканцев, но это незначительные величины», – акцентирует собеседник.

    «Таким образом и для сторонников Трампа это покушение не станет фактором безусловной мобилизации. Конечно, оно сумеет замедлить падение рейтинга президента. Может быть, даже позволит нарастить его на несколько пунктов. Но новых сторонников это точно не принесет. То есть ситуация накануне парламентских выборов останется неизменной», – рассуждает эксперт.

    «Но, думаю, последствия покушения окажутся чувствительными для взаимоотношений между членами администрации Трампа. В Сеть утекло видео, на котором охрана сначала спасает вице-президента Джей Ди Вэнса и только потом берется за президента. Не думаю, что это было намеренно. Скорее всего, такой порядок был продиктован возрастной разницей политиков», – полагает он.

    «Однако Дональд Трамп очень не любит, когда в общественном пространстве его кто-либо выставляет относительно слабым персонажем. То есть между ним и Вэнсом на фоне произошедшего могут начаться какие-либо разногласия, что осложнит работу Белого дома», – заключил Межуев.

    Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение. В момент происшествия президент и члены его администрации находились на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившего в отеле Washington Hilton. Некоторые свидетели сообщали, что слышали от пяти до восьми выстрелов.

    Между тем, как сообщил глава Белого дома в Truth Social, преступник уже задержан. Им стал 31-летний житель Южной Калифорнии Аллен Коул. Как сообщает издание News Sky, он был постояльцем гостиницы, в которой проходила встреча президента Трампа с журналистами, но не имел пригласительного билета на это мероприятие. Нападавший действовал, предположительно, в одиночку.

    В результате покушения был ранен один агент Секретной службы. Его травмы, однако, оказались несерьезными, поскольку пуля попала в бронежилет. Позже Трамп оценил его состояние и форму как «отличные». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. При этом президент считает, что покушение не связано с войной в Иране.

    Коллеги Трампа из других стран уже шлют ему слова поддержки. Например, премьер-министр Нарендра Моди пожелал ему здоровья. «Насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено», – отметил индийский лидер. Напомним, данное покушение стало четвертым в политической карьере Трампа.

    Наиболее громким инцидентом стала стрельба на предвыборном митинге в Батлере в 2024 году. Тогда американский лидер получил ранение уха. Результаты данного события оказались по-настоящему грандиозными. Как отмечали эксперты, покушение помогло лидеру Республиканской партии заручиться большей поддержкой электората.

    Комментарии (4)
    26 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе

    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

    «Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что власти европейских стран делают Россию «образцовым внешним врагом» с точки зрения пропаганды, однако, по его мнению, списать на нее все внутренние проблемы вряд ли удастся. «Приведет ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им все списать на нас? Вряд ли, конечно», – подчеркнул он.

    Комментируя принятую в Германии военную стратегию, где Россия названа «главной угрозой», Песков назвал такой подход неразумным и ошибочным. Он подчеркнул, что нынешние европейские политики избрали «линию тотальной русофобии» в качестве основного политического курса.

    По словам пресс-секретаря президента, кризис в Европе только усугубляется: речь идет не только о проблемах в экономике и безопасности, но и о глубоком экзистенциальном кризисе, связанном с утратой понимания собственных ориентиров.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что российская сторона открыта для восстановления сотрудничества с Германией, однако будет исходить из собственных национальных интересов и не планирует навязывать взаимодействие.

    Напомним, Германия представила новую стратегию по укреплению своих вооруженных сил. Власти ФРГ планируют к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, Россия в документе названа «главной угрозой».

    Комментарии (50)
    26 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Названы главные смертельные болезни на ближайшие пять лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие пять лет основную угрозу для жизни будут представлять сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп.

    Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил об основных болезнях, которые останутся наиболее смертоносными в ближайшие пять лет, передает ТАСС.

    Он выделил кардиологические, онкологические и эндокринные заболевания как главных лидеров по уровню смертности. Среди инфекционных болезней на первом месте, по его словам, останется грипп, включая его штаммы А и Б.

    Онищенко отметил, что грипп способствует развитию осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой, и усугубляет течение кардиологических заболеваний.

    Эксперт подчеркнул, что на протяжении последних двадцати лет перечень болезней с высокой смертностью практически не менялся. Даже во время активного распространения COVID-19 ущерб от гриппа оставался значительным.

    По его словам, распространение COVID-19 даже способствовало сокращению числа случаев гриппа благодаря введению ограничительных мер.

    Он уточнил, что новые инфекции, такие как оспа обезьян, уже проникли в человеческую популяцию, однако особую угрозу для России продолжает представлять холера, несмотря на то, что седьмая пандемия холеры, начавшаяся в 1960 году, для страны остается малозначимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, половина совершеннолетних граждан России страдает хотя бы одним хроническим заболеванием.

    За последние шесть лет число случаев когнитивных расстройств увеличилось на 10%. В России наблюдается рост числа случаев ожирения среди детей, особенно среди мальчиков.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 11:40 • Новости дня
    Опубликовано видео эвакуации Трампа из-за стрельбы в Вашингтоне
    @ кадр из опубликованного видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме опубликованы в Сети.

    Мероприятие проходило в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. На видео видно, как сотрудники Секретной службы США быстро уводят Трампа, первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Кэролайн Ливитт со сцены после начала стрельбы, передает Life.

    Видео разместила в канале в Max газета ВЗГЛЯД.

    Сам Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал несколько фотографий, на которых, по его словам, запечатлен подозреваемый в нападении. На снимках мужчина лежит на полу без одежды на верхней части тела, с руками, закованными за спиной, передает ТАСС.

    Также Трамп поделился видеозаписью с камер наблюдения, на которой, по его словам, заснят момент инцидента. На кадрах видно, как вооруженный мужчина пытается прорваться через контрольно-пропускной пункт и получает ответный огонь от охраны.

    Напомним, президент США был экстренно выведен с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале.

    Комментарии (4)
    26 апреля 2026, 17:31 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты.

    Он подчеркнул, что войска России должны быть немедленно выведены со всех украинских объектов энергетической инфраструктуры, а Украина должна получить полный контроль над ними, передает РИА «Новости».

    Министр также выступил за введение более жестких санкций в отношении российского энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу апреля на Украине смогли восстановить менее половины поврежденных мощностей электрогенерации.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    Комментарии (7)
    26 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    О массированной атаке ВСУ на Севастополь ночью сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Max-канале. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, четверо получили ранения.

    Развожаев уточнил, что от атаки пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Также повреждены два магазина – в них выбиты стекла, а на улице Загородная Балка у станции технического обслуживания была пробита крыша.

    Губернатор рассказал, что между Родным и Терновкой после падения осколков сбитого беспилотника начался пожар в поле, где загорелась трава. В районе Кара-Кобы произошло возгорание лесной подстилки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек и повреждена контактная линия железной дороги.

    Силы ПВО и мобильные группы отражают очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.


    Комментарии (4)
    26 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Посол Украины в США показала фото под столом во время покушения на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина была участником торжественного ужина в отеле Washington Hilton, во время которого началась стрельба. Она опубликовала фото на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина опубликовала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской в РФ) фотографию, сделанную под столом во время покушения на Дональда Трампа, сообщает Lenta.ru. Инцидент произошел вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton на приеме Ассоциации корреспондентов Белого дома, когда на мероприятии раздались выстрелы.

    Стефанишина сообщила: «Попытка покушения на президента США Дональда Трампа. С президентом и первой леди все в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату».

    По словам очевидцев, сразу после первых выстрелов охрана накрыла Трампа своими телами. Из зала были срочно эвакуированы Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Позднее Трамп опубликовал пост в Truth Social, в котором поблагодарил сотрудников Секретной службы и правоохранителей за профессионализм, отметив их быстрые и храбрые действия. Стрелком оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен, его задержали на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Секретная служба экстренно эвакуировала Дональда Трампа с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы. В сентябре агент Секретной службы открыл огонь по вооруженному мужчине возле гольф-клуба политика. Летом во время предвыборного митинга в Пенсильвании пуля задела правое ухо кандидата в президенты.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Актер Пангаев из «Улиц разбитых фонарей» умер в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев, снявшийся в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

    О кончине Александра Пангаева сообщается на портале Кино-театр.ру, где отмечаются годы его жизни: с 22 декабря 1951 года по 21 апреля 2026 года.

    Пангаев был известен как актер и каскадер, работал на киностудии «Ленфильм» с 1984 года, где не только исполнял роли, но и занимался трюками и спецэффектами.

    Дебют Пангаева на экране состоялся в 1986 году в двухсерийной картине «Как стать звездой».

    За свою карьеру он поучаствовал в 74 проектах. Самыми заметными работами стали сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильмы «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и «Сталинград» Федора Бондарчука.

    Александр Пангаев также был мастером спорта по спортивной гимнастике, что помогло ему в профессии каскадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Игорь Алексеев скончался на 60-м году жизни. Актер сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет.

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», также ушел из жизни на 66-м году.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 15:02 • Новости дня
    Эксперт предсказал новые покушения перед выборами в США
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Уровень политического насилия и раскола в США зашкаливает. В преддверии парламентских выборов он будет продолжать расти, поэтому в будущем мы увидим немало покушений на ведущих лиц американского руководства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение.

    «Перед нами уже четвертое покушение на Дональда Трампа. Соответственно, медийный и политический эффект размывается сам по себе в силу частотности этого события. То есть рейтинги президента от обвала таким способом не спасти. Ситуация во много критическая: уровень поддержки уже снизился до 33%», – сказал американист Малек Дудаков.

    «И такой результат установился, в частности, из-за войны в Иране, которую большинство общества не поддерживает. Параллельно с этим обостряются экономические проблемы, например, из-за энергокризиса. В общем, вопросов у населения к Белому дому предостаточно, и перебить их образом героя под давлением – не выйдет», – считает он.

    «Кстати, сейчас многие американцы всерьез говорят о том, что первое покушение в Пенсильвании в 2024 году могло быть подстроено. Думаю, что некоторые пользователи Сети, а может, и журналисты, попытаются вновь представить произошедшее как «постановку» со стороны Вашингтона. То есть вполне вероятно, что ситуация еще и сыграет во вред Трампу», – рассуждает собеседник.

    «Тем не менее мы можем сказать, что обстановка в Штатах накалена до предела. Взлет политического насилия будет и дальше захлестывать страну, особенно в преддверии парламентских выборов. Другое дело, что поставить их «на службу рейтингу» Белому дому вряд ли удастся», – заключил Дудаков.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    ПВО сбили 16 беспилотников над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек, повреждена контактная линия железной дороги, ведутся восстановительные работы.

    Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь, сообщает ТАСС. По данным властей, всего над разными районами города было сбито 16 воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты.

    Спасательная служба Севастополя зафиксировала попадание обломков сбитого БПЛА в отделение кардиологии первой городской больницы. В результате один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

    Части сбитого беспилотника также упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, однако железнодорожное полотно не пострадало. Возможны задержки пригородных поездов, ремонтно-восстановительные работы начнутся после завершения тревоги.

    Военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники различными средствами, в том числе стрелковым оружием. Граждан просят соблюдать меры безопасности, покидать открытые пространства и оставаться в защищенных местах. При обнаружении опасных предметов необходимо сообщать по номеру 112, службы реагируют оперативно и выезжают на место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и мобильные группы в Севастополе отразили очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота уничтожили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    В ходе отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина, которые находились в разных районах города.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 07:51 • Новости дня
    Группировка «Север» за сутки продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Войска группы «Север» продолжили наступление, продвигаясь до 650 метров на отдельных участках фронта, уничтожая живую силу и технику противника.

    Оперативная обстановка в Сумской и Харьковской областях остается напряженной, передает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые подразделения группировки «Север» вели ожесточенные бои на Сумском направлении, за сутки продвинувшись до 550 метров на двадцати четырех участках.

    В районах Мирлогов, Атинского, Кияницы, Марьино, Бачевска, Мачулищ, Сум, Шостки и других населенных пунктов был нанесен огневой удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ.

    В Краснопольском районе продолжаются стрелковые бои в селах Таратутино и Новодмитровка. В Таратутино противник попытался контратаковать силами штурмовой группы, но украинские националисты были уничтожены. За сутки продвижение войск «Север» в этом районе составило до 450 метров.

    На Харьковском направлении штурмовые отряды продвигались на десяти участках, выбивая противника из ряда населенных пунктов, включая освобождение села Бочково.

    На Великобурлукском направлении отмечено продвижение на четырех участках до 650 метров. Отмечаются значительные потери противника, превышающие 200 человек за сутки, из которых более 150 – в Сумской области. Были уничтожены бронемашины, минометы, автомобили, пункты управления БпЛА и беспилотники различных типов.

    В отдельных районах штурмовые подразделения продолжают зачищать приграничные лесные массивы, а артиллерия и операторы БпЛА наносят удары по вскрытым целям. В Великобурлукском и Липцовском направлениях отмечено уничтожение пикапов, квадроциклов и мотоциклов, а также дополнительной беспилотной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Север» продолжает продвигаться на Сумском и Харьковском направлениях.

    Подразделения группировки «Север» создают буферную зону и наносят значительный урон живой силе и технике противника.

    За сутки войска группировки «Север» достигли продвижения до 500 метров на ряде направлений и нанесли серьезный урон противнику.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 12:08 • Новости дня
    Трамп назвал покушения признаком своей исторической значимости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Как пишет The Washington Post, инцидент со стрельбой произошел в отеле Washington Hilton, где глава государства и члены кабинета министров присутствовали на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

    «Я изучал покушения и должен вам сказать, что самые влиятельные люди, люди, которые делают больше всего... именно за ними и охотятся», – сказал Трамп журналистам в Белом доме вскоре после задержания подозреваемого в стрельбе. Он добавил, что ему неприятно это говорить, но он польщен таким вниманием, поскольку сделал очень многое.

    Политик упомянул Авраама Линкольна, но не стал вспоминать Рональда Рейгана, который был ранен в результате стрельбы возле того же отеля в 1981 году. Трамп отметил, что старается не зацикливаться на профессиональных рисках президентства, хотя и признает эту работу одной из самых опасных.

    Американский лидер пошутил, что, возможно, не стал бы баллотироваться, если бы знал о таких рисках. Однако он твердо дал понять, что не позволит угрозам изменить его жизнь или жизнь других людей. Трамп выразил желание перенести прерванный ужин на другой день в течение 30 суток, подчеркнув нежелание уступать преступникам.

    Напомним, президент США был экстренно выведен с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Позже в Сети были опубликованы кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

    Комментарии (3)
    Главное
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации