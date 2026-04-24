    Мы больше не люди книги

    @ Julia Wдschenbach/DPA/TASS

    24 апреля 2026, 12:04 Мнение

    Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян
    Военкор Котенок анонсировал новый обмен военнопленными между Россией и Украиной
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом

    Часть моего поколения выросла в квартирах, где книг было больше, чем квадратных метров. Мы засыпали, уткнувшись лицом в полное собрание сочинений Голсуорси или Фейхтвангера.

    Мы помним книги по цветам. Собрание Жюля Верна было серо-синего цвета, Майн Рид – оранжевый, Эмиль Золя тоже какой-то… темненький. А потом пришла Библиотека мировой литературы и эти тома с белым верхом суперобложек – и это же был просто праздник! Потому что там и Тиль Уленшпигель и Гаргантюа с Пантагрюэлем, и всё, что вообще должен прочитать человек в детстве. Наверное, Золя не стоило читать в таком количестве, но как получилось, так получилось. Нет, нытья по поводу того, что «а вот нынешняя молодежь…» – не будет. История гораздо грустней.

    Попробую объяснить.

    Вы не представляете, какие прекрасные книги можно нынче купить на аукционах онлайн. Конечно, за большие деньги и всякие жемчужины: и великолепный агитпроп 1920-х, и прижизненную классику XIX века. И не только на аукционах, но и просто на каком-нибудь «Авито». Цены – от высоких и до неба. Но не так давно там же, на тех же самых сетевых барахолках, вдруг сложилась тенденция (которую теперь называют трендом), которая вгоняет людей, выросших с книгой в руках с самого момента овладения буквами, в некоторый ступор.

    Бесконечное количество объявлений о продаже книг на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками, складами и, подозреваю – остатками гос- и ведомственных библиотек. За копейки. За самовывоз. Это надо видеть – на словах это выглядит не так шокирующе, как на фото. И речь идет не о «падении авторитета бумажной книги», и не о технической революции – типа зачем тут эта бумага, если мы все читаем с телефончика. Речь идет о глубинном сдвиге внутри всей нашей жизни.

    Я понимаю, что часть из того, что раздают и продают по 50 рублей шкафами – осталось от родителей или бабушек. Вот оно стояло-стояло у наследников, а потом решили – что-то это несовременно, место занимает, давай от этого избавимся. Я видел это в Европе – когда уходило поколение, рожденное в 1950-х. На очистке бабушкиных квартир там работают огромные кланы – в основном арабские. Выносят всё – от книжек до старой Hi-Fi аппаратуры, пластинок и т. д., сортируют, и далее отдают в перекупочные конторы. Им еще и платят за очистку. Это серьезный бизнес. Но у советского человека не было и не могло быть японских вертушек и усилков в таком количестве, значимом для вторичной, замогильной, экономики. У советского человека были книги. И они были больше, чем книги.

    Книги имели сразу несколько статусов – от священного трепета перед печатным словом (там, где их читали) до хвастливо-надменного (там, где их «доставали»). Хрусталь, стенка, собрания сочинений – жизнь удалась. Сколько сил люди прикладывали, чтобы купить Книгу. При этом, как мы помним, тиражи-то были реально – от сотен тысяч до миллионов. Ведь откуда-то возник миф о самой читающей стране.

    Почему миф? Ну хорошо – «малообоснованное заявление, вошедшее в общественное сознание». Как, например – «русские пьют больше всех в мире». Такой же миф. Потому что если знать реалии, а не читать цитаты из Бисмарка в интернете, то и ирландцы с шотландцами все равно пьют больше русских, и шведы с финнами все равно читают больше, чем русские. Так что любое примитивное заявление, запущенное в ноосферу – как правило, не больше, чем пропаганда.

    И вот я листаю объявление за объявлением – от простого пятитомного Гашека с графикой Йозефа Лады – всего за 850 (надо забрать) до небольших коллекций, которые носят невероятно глубокий отпечаток личности хозяина. Вот посмотрите на этот список продаваемых книг в рандомно взятом объявлении: Высоцкий, Кафка, Лермонтов, Генис (тот самый, который слюной брызжет нынче от ненависти к русским), Антон Деникин, «Фонтанка. Страницы истории петербургской культуры» и классические учебники – теория чисел, курс высшей алгебры, тригонометрия. Вы же перед собой сейчас ярко видите этого человека? Питерская техническая интеллигенция, не чуждая интеллектуальной фронды. Поколение кухонных баталий. Вполне уважаемая, почти ушедшая каста.

    Открываем дальше – собрания сочинений, можно одним лотом, можно порознь: Ахматова, Цветаева, Борхес, Шукшин, Ефремов, Стругацкие, Искандер, Довлатов, Лондон, Сент-Экзюпери, Ремарк. Похоже, бывший хозяин – питерский романтик советского разлива, на которого обрушилась перестройка и журнал «Огонек».

    А что мы могли бы сказать о человеке, у которого практически нетронутые собрания сочинений советских писателей по 600 рублей? Шукшин, А. Толстой, Маяковский, Рыбаков, Грин, Симонов, Бондарев, Кочетов, Панова, Злобин, Твардовский, Залыгин, Горький, Гайдар, Паустовский, Леонов, Чаковский, Эренбург и, простите, не знаю – некто Закруткин. Не коллекция, а просто наградной лист Союза писателей СССР. Мой внутренний камертон, приглушенный вкусовщиной, говорит, что наличие девяти томов Ильи Эренбурга – это хорошая индульгенция. Но ведь они все с тех пор практически нечитанные. Зачем человек это собирал, стоял в очередях, оформлял подписку и выставлял это дома? Не скрывается ли за этим какая-то жизненная коллизия?

    Буквально каждая коллекция, выставленная нынче на продажу почти даром – невероятно чистое зеркало и эпохи, и личности. И это очень увлекательно. А еще мы видим, что в советскую эпоху издавалось огромное количество иностранной литературы, причем с великолепными переводчиками, с профессиональными редакторами, с потрясающими художниками. С тем, что сегодня отсутствует как класс. И видимо, это навсегда.

    А еще по этим объявлениям видно, какое море реальной макулатуры начало вливаться в нас на рубеже эпох. Там, где говорят о продаже кубометрами, половина тоннажа – это бесконечная коллективная Донцова, лучший из которых до сих пор А. Кивинов. Не просто уходит эпоха. Уходит материальный отпечаток души, отраженный в тех подборках книг, которые человек собирал всю жизнь. Они никому больше не нужны, кроме парочки идиотов (половина из них, наверное, я). Пойду все-таки заберу Гашека. Как можно жить в доме, где нет не только «Швейка», но и «Фиолетового грома»?

    Хотя читатель может меня строго спросить: а что у тебя-то на полках? Ну, во-первых, я часто переезжаю, причем не только из города в город. Тем не менее в каждом месте сразу откуда-то берутся книжки. Ну не люблю я читать с экрана. Так что мой отпечаток личности может вам не понравиться: «Описание земли Камчатки», Мерлин Мэнсон, еще один Мерлин Мэнсон, «Гамбург – колыбель британского рока», биография Майлса Дэвиса, три тома справочника по винтажным электрогитарам, винный критик Паркер, Ричард Семашков (он же рэпер Рич), воспоминания о моем друге Саше Кабакове, два тома транскриптов ТВ-программ «Монти Пайтон», биография Хендрикса, биография Нила Янга, Джона Бонэма (Led Zeppelin), «Этимология» Фасмера, Миша Трофименков, Сергей Носов, «Тиль Уленшпигель».

    М-да. И что это говорит о хозяине? Без разницы. Дети, скорей всего, эти книги не выбросят, когда я умру, они еще воспитаны в уважении к книгам. А вот за внуков я уже говорить не рискну. И так, на самом деле, будет с каждым. Потому что тот мир закончился. Навсегда.

    Другие материалы автора

    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева
    Санчес ответил на сообщения о планах США наказать Испанию в НАТО
    Ватикан решил стать глобальным арбитром правды в эпоху ИИ
    На учениях НАТО разбили сброшенный с самолета армейский внедорожник
    Газпром решил создать рекордный запас газа на зиму
    Киркоров признался в нежелании жениться на Пугачевой

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
