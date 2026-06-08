Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

Осмелюсь предположить, что главная слабость MAGA-лагеря сегодня связана не с провалом тарифной войны и антимиграционной политики, не с растущей инфляцией, не с личностью Дональда Трампа. И даже не с военным фиаско в Иране, хотя именно эта авантюра стала триггером, запустившем куда более глубокий раскол. Междоусобный конфликт внутри правых в США связан в первую очередь с безусловной поддержкой Израиля со стороны ближайшего окружения Трампа, которое уже нельзя объяснить только геостратегическими соображениями.

В американском обществе в открытую поднимается вопрос: почему христианская Америка должна сражаться за режим, который позволяет своим солдатам глумиться над христианскими символами? В апреле в соцсетях появилась и была верифицирована фотография, на которой солдат ЦАХАЛ кувалдой разбивает голову статуе распятого Иисуса Христа в маронитской христианской деревне Дибель на юге Ливана. (Позже появились сообщения и о других инцидентах, включая разрушение израильским танком статуи святого Георгия на юге Ливана в прошлом году).

Резонанс этой истории оказался настолько масштабным, что высшее руководство Израиля, включая премьера Биньямина Нетаньяху и главу МИД Гидеона Саара, было вынуждено публично извиняться и называть этот акт «противоречащим израильским ценностям», а командование ЦАХАЛ начало расследование.

Но для внутриамериканской дискуссии извинения уже не имели решающего значения. Для консерваторов в США, десятилетиями слышавших, что Израиль является «безопасным убежищем для христиан на Ближнем Востоке», этот визуальный образ стал шоком. Телеведущий Такер Карлсон в своем шоу задал прямой вопрос: «Почему израильский солдат использует кувалду, чтобы разбить лицо Иисуса?» И сам же ответил на него: «Потому что в Израиле много людей, которые ненавидят христианство превыше всего».

Для миллионов зрителей Карлсона этот эпизод стал визуальным подтверждением того, о чем новые правые говорят уже давно: безусловная поддержка Израиля и накачивание его американским оружием противоречит не только национальным интересам США, но и защите христианства.

К Карлсону присоединились другие медиазвезды. Например, Кэндис Оуэнс встроила этот сюжет в более широкий обвинительный нарратив против правого истеблишмента, который давно разменял America First на дисциплинированное служение чужой ближневосточной повестке.

На этом фоне под ударом оказался Бен Шапиро, который еще недавно выглядел одним из самых устойчивых и дисциплинированных голосов консервативной Америки. Американские СМИ констатируют стагнацию аудитории и падение трафика его издания The Daily Wire, а также о сокращениях в компании, чья жесткая произраильская позиция все сильнее раздражает часть новой правой публики.

Масла в огонь подливает бесконечная перебранка Трампа с папой Львом XIV, а также странные молельные собрания в Белом доме, которые давно стали материалом для интернет-мемов. Все это складывается в идеальный сюжет для конспирологических теорий и нелепых предположений о том, что Трамп-де «криптоиудей». Но дело здесь в другом: на нынешнюю американскую администрацию действительно оказывает влияние религиозная доктрина – так называемый христианский сионизм.

Это учение часто представляют как карикатурную сектантскую экзотику, мечтающую построить Третий храм, чтобы ускорить Апокалипсис и призвать антихриста, что конечно неверно. В действительности это влиятельная религиозно-политическая доктрина, прежде всего укорененная в среде американских евангеликов, согласно которой возвращение евреев на Святую землю и существование Государства Израиль рассматриваются как часть библейского пророчества. Для многих ее сторонников поддержка Израиля – вопрос верности Писанию. В основе этого подхода лежит буквальное прочтение Библии, утверждающее, что Бог обещал благословить тех, кто поддерживает евреев, и наказать тех, кто их проклинает.

Исторически эта доктрина вовсе не является продуктом современной американской политики, а берет начало в течениях английского протестантизма XVII–XVIII веков. Еще пуритане, такие как Генри Финч, в 1621 году начали говорить о необходимости возвращения евреев в Палестину. Полноценно идеи оформили британские евангелики в XIX веке: лорд Эшли-Купер в 1839 году выпустил трактат о «народе без земли», а влиятельный протестантский богослов Джон Дарби начал активно проповедовать концепцию физического возвращения евреев на Святую землю, в том числе во время своих поездок в США.

При этом сам термин «христианский сионизм» вошел в политический оборот в середине XX века, а к концу столетия, особенно начиная с эпохи Рональда Рейгана, учение прочно укоренилось в США, превратившись из религиозной теории в мощную институциональную силу консервативной Америки.

Именно здесь находится узел, который делает нынешний раскол в США таким тяжелым для республиканцев. Если Израиль – просто союзник, то о степени поддержки можно спорить. Если же Израиль – часть священной истории, то спорить почти не о чем. Уступка превращается в отступничество, скепсис – в ересь, а политический прагматизм – в нравственную слабость. Так обычный конфликт во внешней политике превращается в столкновение двух разных картин мира: одной, где Америка должна прежде всего беречь себя, и другой, где американская мощь обязана служить исполнению библейского замысла.

У христианского сионизма в США есть своя инфраструктура, свои проповедники, свои медиа, свои паломнические маршруты, свои доноры и свои посредники в политике. Именно в этой среде особенно мощную поддержку получили перенос посольства США в Иерусалим и жесткая линия против Ирана.

Ярчайшим примером того, как эта инфраструктура сливается с государственным аппаратом, служит фигура Полы Уайт-Кейн. Известная телепроповедница и представительница харизматического направления выступает духовным советником Трампа еще с его первого срока, а в 2025 году она официально вернулась в Белый дом в качестве старшего советника восстановленного Управления по религиозным инициативам (Faith Office).

Уайт откровенно проповедует христианский сионизм, организует масштабные паломничества в Святую Землю и встраивает поддержку еврейского государства в популярную «доктрину процветания»: в ее проповедях благополучие верующих напрямую увязывается с исполнением библейской заповеди «благословлять Израиль».

Для нерелигиозных избирателей это выглядит как некомпетентность, а для многих верующих христиан как кощунство. Социологические данные показывают резкое падение поддержки Израиля именно среди молодых евангеликов, которые больше не хотят подчинять внешнюю политику пророчествам. Этот поколенческий сдвиг лишает партию привычного монолита голосов и усугубляет внутренние электоральные противоречия.

Поэтому поражение Республиканской партии на выборах в ноябре может оказаться еще более серьезным, чем предсказывают нынешние опросы.