Зеленский заявил о необходимости нового подхода к мобилизации

Tекст: Вера Басилая

Зеленский признал потребность в новых шагах для решения острой проблемы комплектования вооруженных сил на фоне растущего дезертирства и давления западных партнеров, передает ТАСС.

«Нам нужен новый подход к мобилизации, новые шаги. Может, не очень быстрые», – сказал украинский лидер. Он назвал призыв в армию главным вызовом для государства.

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года. Изначально призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, но весной 2024 года нижнюю планку снизили до 25 лет. Эксперты отмечают серьезные проблемы с набором людей в войска.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния в обществе из-за принудительного призыва.

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