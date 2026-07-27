В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Зеленский заявил о необходимости нового подхода к мобилизации
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил британскому каналу Sky News, что вопрос мобилизации в стране стоит остро и требует новых решений.
Зеленский признал потребность в новых шагах для решения острой проблемы комплектования вооруженных сил на фоне растущего дезертирства и давления западных партнеров, передает ТАСС.
«Нам нужен новый подход к мобилизации, новые шаги. Может, не очень быстрые», – сказал украинский лидер. Он назвал призыв в армию главным вызовом для государства.
Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года. Изначально призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, но весной 2024 года нижнюю планку снизили до 25 лет. Эксперты отмечают серьезные проблемы с набором людей в войска.
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