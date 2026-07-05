Tекст: Ольга Иванова

На западе Украины, в Закарпатье, сотрудники военкоматов начали забирать мужчин, имеющих отсрочку от мобилизации, в том числе студентов, передает РИА «Новости». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов.

«Новая схема бусификации (так на Украине называют насильственную мобилизацию – ред.) на Закарпатье. Мне пишут местные жители, что ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) начали брать людей с отсрочкой, в том числе и студентов, и везут их в пограничную полосу. Этих людей там фотографируют так, словно их там остановили при попытке незаконного пересечения границы», – написал он.

По словам депутата, после таких постановочных задержаний с мужчин снимают бронь и мобилизуют либо требуют с них деньги. Гончаренко подчеркнул, что речь, по его оценке, идет не об отдельных эпизодах, а о «системной истории». Он добавил, что уже готовятся обращения в правоохранительные органы и пригрозил последствиями, если подобная «бусификация» продолжится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в июне продолжались зверства сотрудников территориальных центров комплектования на фоне новой волны насильственной мобилизации.

Во время принудительной мобилизации в Киеве местный житель попытался убежать и упал, а военкомы отказались вызывать ему скорую помощь.

Весной украинские силовые структуры сообщили о запуске схемы мобилизации с участием сотрудников военкоматов и наемников из Польши и Румынии на приграничных территориях.