На Украине оценили требование Федорова провести выборы

«Страна» заявила об угрозе «внутреннего фронта» для Зеленского на Украине

Tекст: Антон Антонов

По данным издания, активное продвижение Федоровым темы выборов грозит Зеленскому открытием «внутреннего фронта» с крайне высоким градусом противостояния и риском резких шагов со стороны соперничающих сил.

Федоров, судя по соцопросам, не единственный кандидат с шансами на победу. Так, рейтинги регулярно возглавляет посол на Украине в Британии, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, передает ТАСС.

К политической борьбе могут подключиться и другие «политически амбициозные военные», а раскачивание темы выборов способно резко обострить в украинском обществе вопрос о легитимности действующего президента, говорится в материале.

Появление видеообращения Федорова с призывом к проведению выборов и схожие заявления его сторонников «Страна» считает заранее подготовленным технологическим ходом накануне голосования в Верховной раде по назначению Евгения Хмары новым министром обороны.

По сведениям издания, команда Федорова добивается срыва утверждения Хмары за счет усиления сомнений среди депутатов. Минимальный вариант – получение повода для митингов в поддержку Федорова и с требованиями выборов.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил: «Михаил пошел в абсолютный ва-банк. Ожидаем или завтра, или в воскресенье протесты».

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал посыл Федорова о необходимости выборов предельно прямым, но указал, что для голосования потребуются серьезные изменения системы его проведения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федоров заявил о системном кризисе управления и выступил за проведение выборов в условиях конфликта.

По данным опроса Киевского международного института социологии Залужный, Федоров и Кирилл Буданов* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заняли первые места в рейтинге доверия украинцев, опередив Владимира Зеленского.