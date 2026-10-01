Tекст: Мария Иванова

Об освобождении за минувшие сутки трех населенных пунктов в Харьковской области говорится в канале Max Минобороны.

Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе активного наступления в кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое.

Ведутся бои за освобождение Варваровки, Грачевки, Резниково и Сердобино. Кроме того, формирования противника уничтожаются рядом с Нефедовкой, Николаевкой и Хатним.

Потери ВСУ за сутки в кольце окружения за минувшие сутки составили до 30 военнослужащих, три бронемашины и наземный робототехнический комплекс.

В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение Приколотного.

Кроме того, подразделениями группировки взята под контроль Высокая Яруга в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Зарожного, Слатино, Липцов, Питомника, Соснового Бора и Циркунов Харьковской области.

А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям тяжелой механизированной, аэромобильной, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Бояро-Лежачей, Великой Рыбицы, Коренека, Никольского и города Сумы.

Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 250 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Благодатовки, Грушевки, Изюмского, Ковалевки, Осиново, Пролетарского Харьковской области, Маяков и Пришиба ДНР.

Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, канадская бронемашина Senator и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Беленького, Василевской Пустоши, Дружковки, Клинового, Краматорскп, Николаевки, Семеновки и Славянска ДНР.

Противник потерял свыше 205 военнослужащих и бронетранспортер «Буцефал», подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

Днем ранее российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку.

А до этого освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.

Войска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь.