Tекст: Вера Басилая

Издание «Страна» пишет, что полковник Одесского территориального центра комплектования Олег Номеровский погиб в результате взрыва автомобиля, передает ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу в Березовском районе Одесской области, взрыв зафиксирован на автодороге между Одессой и Березовкой.

Издание «Страна» отмечает, что на месте обнаружено тело в обгоревшем салоне, а также человеческие останки на проезжей части. У автомобиля отсутствует дно в районе водительского сиденья.

По предварительной информации, подрыв машины был произведен целенаправленно, предположительно дистанционным способом. В полиции уточнили, что погиб один человек, других подробностей пока не приводится.

Издание «Общественное. Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтверждает, что погибший являлся сотрудником ТЦК.

Ранее в феврале у здания ТЦК в городе Каменце-Подольском на Украине произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

В Хмельницкой области Украины около 100 жителей устроили столкновение с военкомами.

Газета ВЗГЛЯД писала, что военкоматы стали для украинцев воплощением зла.