Tекст: Мария Иванова

Об освобождении двух населенных пунктов Минобороны сообщило в канале Max.

В Сумской области подразделения группировки «Север» установили контроль над Уланово. Было нанесено огневое поражение живой силе противника и пунктам управления беспилотниками двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Кияницей, Хотенью Сумской области и городом Сумы.

Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии около Волчьего Яра, Богородичного, Сидорово, Донецкого, Лозового, Райгородка в ДНР, Ковалевки, Осиново, Грушевки, Малеевки, Червоного Оскола и Шевченково в Харьковской области.

Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, бронемашина и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки «Центр» освободили Нововодяное в ДНР, отчитались в Минобороны.

Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии возле Белозерского, Сергеевки, Юрьевки, Новофедоровкаи, Новогригоровки, Роганского, Марьевки, Первомайского, Веселого Поля в ДНР, Новопавловки и Новолозоватовки в Днепропетровской области.

В Доброполье в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении в северо-восточной, центральной и южной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в восточной части, уничтожив укрепленный опорный пункт противника. За минувшие сутки освобождены 70 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, перечислили в Минобороны.

Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, три бронемашины и боевая машина РСЗО «Град».

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Высокоивановки, Дружковки, Славянска, Николаевки, Краматорска, Червонозоряного, Красного Молочара и Никоноровки в ДНР.

Противник при этом потерял более 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ у Омельника, Васиновки, Миролюбовки, Киевского, Общего, Голубково, и Самойловки в Запорожской области, Орлы, Дибровы, Всесвятского и Подгавриловки в Днепропетровской области.

При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Хрипуны в Харьковской области.

Днем ранее они освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино.

ВС России за прошедшую неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО.