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Росгвардия испытала мобильный боевой лазер против дронов
В Ленобласти прошли испытания новейшего боевого лазера для борьбы с БПЛА
В Ленинградской области прошли испытания новейшего мобильного боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.
Военнослужащие испытали новейший боевой лазер для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Мобильная установка размещена на базе внедорожного автомобиля, а сами тесты проходили в Ленинградской области в условиях, максимально приближенных к боевым, передает ТАСС.
В маневрах участвовали специалисты радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии совместно с представителями военно-промышленного комплекса. Они проверили тактико-технические возможности оружия по уничтожению коптеров.
Лазер применялся против дронов различных моделей, которые маневрировали на разной высоте, скорости и удаленности от установки. Ожидается, что по итогам проверок будут даны рекомендации для дальнейшего совершенствования приемов применения подобных боевых комплексов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пентагон направил 500 млн долларов на разработки лазерного оружия против дронов.
В четверг Нидерланды решили создать аналогичное оружие.