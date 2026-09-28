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Призыв оппозиционеров петь гимн Украины на футбольном матче в Тбилиси вызвал гнев
Грузинские оппозиционеры предложили петь гимн Украины в понедельник на футбольном матче Лиги наций УЕФА в Тбилиси с местной сборной, что вызвало гневную реакцию в соцсетях, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает компания PosTV, оппозиционный журналист и активист Мераб Метревели призвал болельщиков «найти в телефонах гимн Украины и петь его на церемонии открытия встречи», а администрацию стадиона «Динамо» в Тбилиси – «предложить зрителям спеть гимн Украины».
«Это был бы красивый жест, беспрецедентный», – заявил Метревели.
«Выслать этого идиота на Украину!», «Да здравствует прекрасный гимн Грузии, который мы все споем вместе с нашими футболистами», «Больше дела нам нет, петь гимн Украины», «Наши ребята победят и обрадуют нас», – пишут в социальных сетях местные пользователи, сопровождая комментарии нецензурной бранью в адрес Метревели.
Также отмечаются возможные провокации во время игры со стороны украинских футболистов и местных болельщиков, которые поддерживают радикальную грузинскую оппозицию.
В первом туре Грузия дома проиграла 0:1 Северной Ирландии, а украинцы в гостях с таким же счетом обыграли венгров.
Грузинские болельщики также вспоминают, как летом сборная Украины по баскетболу и ее тренер латыш Айнарс Багатскис устроили провокацию во время матча квалификации ЧМ, который состоялся в Риге и завершился победой Украины 95:76. Тренер Украины и один из ее игроков в начале матча спровоцировали оскорблениями лидера сборной Грузии, натурализованного американца Маркиза Рида, которого после стычки судьи удалили.
После этого преимущество уже было на стороне Украины. «Со стороны Багатскиса это было очередное коварство», – отмечали грузинские СМИ. В 2022 году Багатскис оскорбил грузинских спортсменов, показав им неприличный жест после выигранного отборочного матча чемпионата мира 79:66, его поведение грузинские игроки тогда назвали «недостойным».