14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.71 комментарий
Вучич назвал дату своей отставки с поста президента Сербии
Президент Сербии Вучич запланировал отставку на 27 сентября
Президент Сербии Александар Вучич объявил дату своей отставки с президентского поста – 27 сентября.
«27 числа я сложу с себя полномочия президента», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на Pink.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября.
Правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула Вучича кандидатом на пост премьер-министра страны.
В результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде в 2024 году погибли 16 человек. После трагедии в Сербии начались протесты студентов и оппозиции. Вучич согласился провести досрочные выборы.