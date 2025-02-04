Британский наемник Кристофер Уолкер ликвидирован в боях в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

В районе населенного пункта Колодези в Донецкой народной республике российскими военнослужащими был ликвидирован британский наемник Кристофер Эдвард Уолкер, передает ТАСС. Он родился в поселении Роутон на северо-востоке Уилтшира в Англии и занимал должность стрелка-оператора в рядах ВСУ.

По словам посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, Уолкер присоединился к украинским войскам не позднее лета 2023 года. Первоначально он служил в 17-й отдельной танковой бригаде, затем в мае 2024 года был переведен в 16-й отдельный стрелковый батальон.

Этот батальон до недавнего времени действовал на Запорожском направлении, но был переброшен в район Северска, где и произошла ликвидация Уолкера российскими военными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России предостерегло британцев от вступления в ВСУ. Британский наемник Джеймс Уилтон, который в 17 лет отправился на Украину воевать против российских сил, был ликвидирован в июле 2024 года. Ранее ВС России уничтожили штаб с британскими инструкторами под Киевом.