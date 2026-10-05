Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Путин пообщался с наставниками героев спецоперации за бокалом шампанского
Президент Владимир Путин в День учителя пообщался в неформальной обстановке с педагогами, воспитавшими героев специальной военной операции.
Глава государства встретился с преподавателями после торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле, передает РИА «Новости». Как отмечает агентство, общение с наставниками героев СВО прошло за бокалом шампанского. Путин поблагодарил учителей за работу и подчеркнул, что воспитание закладывает основу в жизни.
«Самое главное – это воспитание. На вот на этой базе все остальное строится. Строится все: и знания, и отношение к окружающей жизни, к своей стране, к родителям, близким, к своим собственным детям, поэтому это, конечно, важнейшая составляющая вашей работы», – добавил Путин, передает Кремль в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям. Глава государства провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».
Кроме того, президент открыл образовательный комплекс в Якутии.