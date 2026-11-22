19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.7 комментариев
Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами взрыва газа в Тбилиси
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Грузии Михаилу Кавелашвили в связи со взрывом газа в жилом доме в Тбилиси, повлекшим гибель шести человек.
«Глубокую скорбь в Беларуси вызвала новость о гибели людей в результате обрушения жилого дома в городе Тбилиси. Тяжело представить боль семей, которые в одно мгновение потеряли своих близких, особенно детей», – говорится в соболезновании, опубликованном пресс-службой белорусского президента, передает ТАСС.
Лукашенко пожелал родным погибших сил и стойкости, а пострадавшим – скорейшего выздоровления.
Взрыв произошел в четверг утром в районе Поничала грузинской столицы. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. В результате обрушения части дома погибли шесть человек. В больнице остаются двое детей и владелец квартиры, где случился взрыв. В Грузии 22 ноября объявлено днем траура.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство Грузии объявило днем траура 22 ноября из-за гибели шести человек при обрушении дома.
В тот же день почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили решил приобрести 28 квартир для пострадавших от взрыва.
В четверг спасатели извлекли живой девочку из-под завалов.