    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    22 апреля 2026, 06:09 • Новости дня

    МЧС сообщило о поисках двух человек под завалами дома в Сызрани

    Tекст: Вера Басилая

    В Сызрани под завалами частично обрушившегося жилого дома после атаки БПЛА могут оставаться два человека, среди которых ребенок, продолжаются поисково-спасательные работы, сообщили в МЧС России.

    В МЧС сообщили, что под завалами частично обрушившегося подъезда жилого дома в Сызрани могут находиться еще два человека, в том числе ребенок, передает РИА «Новости».

    На месте проведения поисково-спасательных работ происходит разбор завалов, объявляются минуты тишины для того, чтобы определить места возможного нахождения людей.

    Все жильцы уцелевших подъездов дома были эвакуированы. Для пострадавших организован пункт временного размещения, где они могут получить необходимую помощь и поддержку.

    Как сообщил глава Сызрани Федорищев, на месте происшествия работают девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф. Всех спасенных обеспечивают медицинской и психологической поддержкой. Поисково-спасательные работы продолжаются.

    Ранее спасатели извлекли четырех человек из-под завалов рухнувшего подъезда в Сызрани.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о частичном обрушении подъезда жилого дома в Сызрани из-за атаки беспилотников ВСУ.

    21 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка Киева захватить склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна может привести к массовым жертвам и экологической катастрофе, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», – сказал он в интервью «Комсомольской правде».

    Шойгу напомнил, что склады в Колбасне были заполнены еще в советское время. Он подчеркнул, что уже прошло почти 40 лет, и у большей части боеприпасов истек срок годности.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что использовать, перемещать или даже просто трогать эти боеприпасы сейчас крайне опасно. По его словам, с каждым годом опасность только возрастает.

    Ранее спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья.

    21 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выступает крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, обеспечив обучение значительного числа украинских военных, по словам Каи Каллас.

    Евросоюз продолжает играть ведущую роль в оказании военной поддержки Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС

    Она отметила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины.

    «Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч военных для Украины», – заявила Каллас.

    Она подчеркнула, что Евросоюз остается главным поставщиком военной помощи Киеву, а программа подготовки военнослужащих реализуется в рамках миссии ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз может стать самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с высоким потенциалом в сфере безопасности.

    Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей во Франции.

    Руководство Евросоюза отдает предпочтение милитаризации отношений с Россией вместо поиска мирных решений, пытаясь таким образом справиться с внутренними экономическими проблемами.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных террористами в июле 2024 года в Нигере, были освобождены в Мали силами «Африканского корпуса», сообщило Минобороны России.

    По информации из канала ведомства в Max, освобожденными оказались гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их удерживала террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

    После успешной операции российские медики из госпиталя «Африканского корпуса» провели первичный осмотр освобожденных. Было установлено, что оба мужчины страдают от многочисленных заболеваний и находятся в состоянии сильного физического истощения. В ближайшее время их доставят в Москву на военно-транспортном самолете для дальнейшего лечения и реабилитации.

    Руководство геологоразведочной компании выразило благодарность военным «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за успешное освобождение специалистов.

    В 2024 году россияне освободили захваченных в плен военных Чада.

    21 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство решением американских представителей посетить российскую столицу вместо запланированного визита в Киев для обсуждения гарантий безопасности.

    Глава киевского режима резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Дональда Трампа Джареде Кушнере, передает РИА «Новости».

    Поводом для критики стала их поездка в Россию. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – заявил политик.

    При этом он призвал не делать сенсацию из несостоявшегося визита американских делегатов на Украину. Политик подчеркнул, что эта встреча больше нужна самим представителям Вашингтона, а не киевским властям.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что посланники должны были прибыть еще в середине апреля. Киев надеялся получить от них четкие заверения по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о планирующемся визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

    Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о планах американской делегации посетить украинскую столицу после 12 апреля.

    До этого Уиткофф отменил свою поездку в Турцию для встречи с Владимиром Зеленским.

    21 апреля 2026, 08:16 • Новости дня
    Таганрог и районы Ростовской области подверглись массированной атаке дронов
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минувшей ночью в Ростовской области отразили масштабный налет украинских беспилотников, сбито свыше 40 дронов над Таганрогом и 11-ю районами региона, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    «Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражено и уничтожено больше четырех десятков БПЛА в городе Таганрог и 11 районах», – сообщил Слюсарь в Max.

    Он уточнил, что ударам подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, сельский Октябрьский, Каменский, Кашарский, Милютинский и Тарасовский районы.

    В результате падения обломков беспилотников в поселке Реконструктор Аксайского района пострадало остекление двух жилых домов, а также частично разрушена кровля. Кроме того, в районе поселка Персиановский была нарушена работа контактной сети железной дороги, из-за чего временно останавливалось движение семи поездов. В настоящее время электропитание восстановлено, поезда курсируют в штатном режиме.

    Ранее в Таганроге после ночной воздушной атаки ВСУ на складских помещениях вспыхнул пожар, пострадали трое жителей.

    21 апреля 2026, 08:23 • Новости дня
    Генштаб рассказал о весеннем продвижении российских войск в зоне СВО
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России наступают в зоне проведения специальной военной операции, освобождены ряд населенных пунктов, полностью взята под контроль территория ЛНР, сообщил начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов.

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Бойково и Луговское в ходе активных наступательных действий, говорится в тезисах Герасимова, приведенных в каналe Max Минобороны.

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться западнее Гуляй-Поля, ведя бои в Воздвижевке и на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.

    «В течение марта-апреля российскими войсками освобождено 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории», – указал Герасимов.

    Всего с начала года под контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров, а также полностью завершено освобождение ЛНР.

    Группировка «Центр» освободила Гришино и Павловку. В Днепропетровской области создается полоса безопасности, где более 75% Новопавловки уже находится под контролем российских сил. Группировка «Днепр» освободила Веселянку и ведет уличные бои в Орехове и Запорожце.

    Герасимов добавил, что самые активные боевые действия проводятся на Краснолиманском направлении. Штурмовики освобождают Красный Лиман, под контроль взято около 70% территории города.

    Группировка «Южная» продвигается в районе Славянско-краматорско-константиновского укрепрайона, освободив Диброву. Идут бои в Константиновке, Кривой Луке и пригородах. Группировки «Север» и «Запад» также развивают наступление, освободив ряд населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях, а также ликвидировав окруженного противника южнее Купянска-Узлового.

    Ранее ВС России освободили Зыбино в Харьковской области. Также были взяты под контроль Волчанские Хутора в том же регионе.

    21 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа

    Политолог Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа из-за неудач на Ближнем Востоке

    @ Fredrik Sandberg/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Видимо, Владимир Зеленский посчитал, что он уже «пересидел» Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в том, что что президент США может быть гарантом мира на Украине, а также раскритиковал членов американской переговорной группы.

    «Последние заявления Владимира Зеленского говорят об одном: он демонстративно становится на сторону европейских антитрампистов. В эту группу входят в частности Британия, Германия и Франция», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

    Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам, продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

    «Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

    Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными. Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    21 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg заметило массовое сопротивление украинцев призыву в ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине растет число нападений на сотрудников военкоматов: в прошлом году зафиксировано 341 происшествие, некоторые с применением ножей и смертельными исходами, отмечает Bloomberg.

    Агрессия в отношении сотрудников территориальных центров комплектования достигла беспрецедентных масштабов, сообщает Bloomberg.

    По данным местной полиции, в прошлом году зафиксировано 341 подобное происшествие, а с начала текущего года произошло уже более 100 конфликтов. Недавно в Луцке группа подростков отбила у патруля задержанного мужчину.

    «Появление агрессивной позиции у части общества, которая может привести к конфликтам, является серьезной проблемой», – заявил глава киевского исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко. Эксперт также добавил, что государству необходимо жестко реагировать на подобные настроения.

    Власти разыскивают около 2 млн уклонистов за нарушение правил воинского учета. Ситуация накаляется: в начале апреля во Львове служащий таможни нанес смертельное ножевое ранение военкому во время проверки документов. Минобороны Украины признало необходимость скорейшего реформирования системы мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники военкомата в Киеве силой вывели мужчину из маршрутки на глазах у пассажиров.

    Жители Каменца-Подольского отбили молодого человека у представителей территориального центра комплектования.

    Западные СМИ зафиксировали рост случаев применения насилия против украинских военных комиссаров.

    21 апреля 2026, 13:47 • Новости дня
    Зеленский предложил усилить ЕС за счет Украины, Турции, Норвегии и Британии
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз станет самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с мощным потенциалом в сфере безопасности, считает Владимир Зеленский.

    Президент Украины выразил уверенность в необходимости расширения европейского объединения, передает Anadolu.

    «Мы хотим быть в ЕС. И я уверен: если некоторые представители ЕС не будут совершать ошибок, мы там будем», – заявил Владимир Зеленский. По его мнению, именно Украина, Турция,Норвегия и Британия способны сделать союз максимально безопасным.

    Политик также допустил возможность экспорта вооружений при условии первоочередного снабжения фронта и поставок главным странам-донорам. Он добавил, что на Украине сейчас работает около 200 оборонных предприятий, а инвестиции в эту сферу достигли 30 млрд долларов. При этом производственные мощности позволяют выпускать продукцию на сумму в два раза больше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер признал помощь европейских стран в создании морских беспилотников. Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил стремление Анкары к членству в Европейском союзе. Владимир Зеленский намеревался добиться от США поддержки вступления Украины в ЕС.

    21 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Ветеринарным в Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Гришино в ДНР.

    Группировкой «Север» нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Землянок, Терновой и Избицкого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Новой Сечью, Павловкой, Хотенью, Храповщиной, Кондратовкой и Миропольем.

    При этом противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, склад боеприпасов и 14 складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты нацгвардии в районах Новопавловки, Веселого Днепропетровской области, Калинино, Кучерова Яра, Белицкого, Красноярского, Доброполья и Торского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 340 военнослужащих, бронемашина, пикап и орудие полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Кутьковки, Великой Шапковки, Боровой, Шийковки, Новосергеевки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска ДНР.

    Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Алексеево-Дружковки, Рай-Александровки, Криваой Лука, Николаевки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.

    До этого они взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.

    21 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский вступил в европейский чемпионат по ненависти к Трампу

    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский хамит представителям Белого дома, думая, что он ничем не рискует и что этим он еще больше понравится Европе. Злость Банковой вызывает также отказ президента США Дональда Трампа следовать в фарватере своего предшественника Джо Байдена в отношении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Трамп не может быть гарантом мира на Украине.

    «Владимир Зеленский хамит представителям Белого дома из-за личного разочарования. Он хотел бы, чтобы Дональд Трамп продолжал политику Джо Байдена в отношении Украины. Причем, делал это более эффективно, а также посещал Киев и направлял туда своих представителей», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер напомнил, что Байден создавал Зеленскому дипломатическое прикрытие высшего уровня, и Банковая хотела бы продолжения подобной практики. «Трамп же идет в противоположную сторону – по пути сворачивания вовлечения США в украинский кризис, отказа от поставок вооружений и предоставления финансовой помощи», – продолжил собеседник.

    «У хамства Зеленского есть и вторая причина – желание понравиться европейским властям. ЕС начал выстраивать собственную архитектуру безопасности без США. Процесс касается ядерной составляющей, создания военных альянсов и развития оборонно-промышленного комплекса. Это внушило Банковой мысль о необходимости смены хозяина и попытки перестроиться под брюссельскую и берлинскую повестки», – указал спикер.

    Аналитик допустил, что поведение украинской стороны объясняется также неудавшейся американской военной кампанией против Ирана. «Оскорбляя представителей Белого дома, Зеленский думает, что он ничем не рискует. Все ругают Трампа, особенно в Европе, где чемпионат по ненависти к американскому лидеру перешел в финальную фазу. На Банковой тоже решили поучаствовать в этом «соревновании», – сыронизировал собеседник.

    «Заявления Зеленского объясняются и его истерией из-за того, что время играет против Киева. По его словам, в конце марта Москва дала ему два месяца на вывод войск из Донбасса, угрожая изменить условия будущего мирного договора. Но за это время ситуация принципиально не изменилась», – детализировал Ткаченко.

    Спикер также обратил внимание на слова Зеленского о том, что сами США больше заинтересованы в визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, чем Украина. «Думаю, это никак не соответствует якобы стремлениям украинской стороны как можно быстрее завершить конфликт», – подчеркнул аналитик.

    «У Зеленского собственное мировосприятие, в соответствии с которым, равным ему по рангу политиком является только Трамп. Об этом свидетельствует также и скандал, устроенный Зеленским в Овальном кабинете в феврале прошлого года. Уиткофф был в Москве несколько раз, а в Киев еще не приезжал. Это обстоятельство, а также запредельное эго обусловили негативную оценку Зеленским работы администрации Трампа», – резюмировал эксперт.

    21 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о потере ВСУ почти 2 млн человек за время СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли за все время СВО около 2 млн военнослужащих, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

    Алаудинов заявил, что потери вооруженных сил Украины за все время спецоперации на Украине приблизились к двум миллионам человек, передает ТАСС.

    «Потери, которые Украина понесла за время СВО, за эти четыре года, можем примерно предполагать, что около 2 миллионов человек. 1,7 млн – это утечка, которая была несколько месяцев назад, после этого мы должны просто подумать, посчитать, какое количество еще дополнительно погибло. Это уже цифра, которую мы можем предположить, что приближается уже к 2 миллионам, или уже за 2 миллиона. Поэтому это, конечно, очень тяжелая ситуация», – заявил Алаудинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года суммарный урон противника превысил отметку в 1,08 млн человек.

    В сентябре Апты Алаудинов оценил безвозвратные потери украинской армии в 1,7 млн солдат.


    21 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    По его словам, Украина завершила все необходимые работы, и теперь магистраль технически готова к возобновлению прокачки нефти, передает ТАСС.

    «Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба». Нефтепровод может возобновить функционирование», – сообщил Зеленский.

    Накануне венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Зеленскому с требованием разблокировать транзит российской нефти и отказаться от политики давления на европейские страны.

    21 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Зеленский признал помощь европейских стран в создании морских дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    Создание украинских морских беспилотников стало возможным благодаря передаче технологий от трех европейских государств с богатым военно-морским опытом, Украина создала их не сама, признал Владимир Зеленский.

    Украина смогла создать свой флот морских беспилотников благодаря поддержке европейских партнеров, передает Telegram-канал «Страна».

    В ходе телемарафона украинский лидер признал, что успех в разработке этих аппаратов обусловлен не только усилиями отечественной оборонной промышленности. «Многое из того, что нам удалось с морскими дронами, – это не только благодаря украинской оборонке, но и благодаря помощи партнеров», – сообщил глава государства.

    Политик уточнил, что ключевую роль в передаче технологий сыграли Британия, Норвегия и Нидерланды. Эти страны обладают исторически большим опытом в развитии военно-морского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и Лиссабон заключили соглашение о партнерстве в области совместного производства морских беспилотников.

    Французские компании решили начать изготовление дронов на украинской территории.

    Западные союзники изменили структуру военной помощи ради поставок аппаратов самолетного типа.

    21 апреля 2026, 22:07 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе партнеров ЕС помогать Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров в вопросе помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Партнеры Евросоюза отказываются помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА «Новости». Она отметила, что Евросоюз остается крупнейшим сторонником Украины, несмотря на то, что действует практически в одиночку.

    «Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали – можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, – это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками», – заявила Каллас.

    Она также подчеркнула, что ранее обращалась к странам Персидского залива с просьбой об оказании помощи Европе в контексте ситуации на Украине, однако получила отказ. В связи с этим Каллас заявила, что странам Персидского залива не стоит рассчитывать на значительную поддержку со стороны Евросоюза в конфликте на Ближнем Востоке.

    Каллас заявила, что миссия Евросоюза уже обеспечила подготовку 90 тыс. военных для Украины.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Лавров отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, могут вскоре потерять энтузиазм и превратиться в так называемую коалицию отжелавших.

    Главное
    Иран окончательно отказался от переговоров с США
    Виновницу смертельной аварии в центре Москвы отправили в СИЗО
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    Из-за войны в Иране цены на презервативы Durex вырастут на 30 %
    Объявлено о резком падении экспорта российского мороженого в Китай
    Российские ватерполистки разгромили Аргентину в первом матче с флагом России
    Умер командир захваченного террористами в 1973 году самолета Иван Кашин

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

    Владимир Зеленский, неоднократно позволявший себе резкие заявления в адрес разных политиков, нахамил американским переговорщикам. Зеленский усомнился, что Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине, так как тот через 2,5 года покинет свой пост, а также назвал поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву неуважением. Почему украинский лидер решился дерзить властям США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
