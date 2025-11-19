Axios: Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции

Tекст: Алексей Дегтярев

Уиткофф отложил свою поездку в Турцию, пишет Axios со ссылкой на источники на Украине и в США.

При этом спецпосланник президента США ранее проводил встречу с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в Майами. На них обсуждались детали будущей встречи с Зеленским.

Во вторник источники сообщали, что Уиткофф планирует встретиться с Зеленским в Турции.

После этого стали появляться сообщения о том, что встреча Уиткоффа с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком также отменена на фоне коррупционного скандала на Украине.

Кроме того, в прессе указывали, что США создают новый план урегулирования конфликта на Украине, ведутся «тайные» консультации с Россией.

При этом в среду Зеленский прибыл на территорию Турции.