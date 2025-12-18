Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. При том, что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.0 комментариев
СВР: Коррупционный скандал на Украине обрушил моральный дух ВСУ
Западные дипломатические представители отмечают , что коррупционные разоблачения в высших эшелонах украинской власти вызвали резкое ухудшение морального состояния солдат и рост числа дезертиров, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Резкое ухудшение морального состояния среди солдат Вооруженных сил Украины зарегистрировано на фоне коррупционного скандала, следует из сообщения на сайте СВР.
В сообщении указывается, что западные дипломатические представители отмечают рост негативных последствий от так называемого «дела Миндича – Зеленского», поразившего всю верхушку украинской власти, в том числе Владимира Зеленского.
В СВР отметили, что все больше недавно мобилизованных покидают позиции, не желая принимать смерть или увечья ради пополнения счетов команды Зеленского в зарубежных банках. Зафиксирован рекордный рост дезертирства, и это якобы заставило офис генерального прокурора Украины перестать публиковать обновленную статистику новых уголовных дел по случаям самовольного оставления воинских частей.
Параллельно отмечается падение авторитета главнокомандующего ВСУ Александра Сырского среди офицеров и солдат из-за его связей с окружением Зеленского. По мнению некоторых офицеров, продолжение поражений на фронте может привести к отставке Сырского, что рассматривается как возможный положительный исход для армии.
Западные дипломаты считают, что в случае завершения вооруженного конфликта коррупционный скандал спровоцирует жесткое разбирательство в украинских элитах, и ответственность за коррупцию понесет, в том числе, Зеленский. Отмечаются опасения по поводу возможной расправы со стороны населения в адрес бывших руководителей страны.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что обрушение обороны украинских войск неизбежно, и западные страны уже начали это признавать.
Президент России Владимир Путин отметил, что развал украинской государственности становится очевиден по примеру «золотых унитазов».