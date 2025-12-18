Tекст: Вера Басилая

Резкое ухудшение морального состояния среди солдат Вооруженных сил Украины зарегистрировано на фоне коррупционного скандала, следует из сообщения на сайте СВР.

В сообщении указывается, что западные дипломатические представители отмечают рост негативных последствий от так называемого «дела Миндича – Зеленского», поразившего всю верхушку украинской власти, в том числе Владимира Зеленского.

В СВР отметили, что все больше недавно мобилизованных покидают позиции, не желая принимать смерть или увечья ради пополнения счетов команды Зеленского в зарубежных банках. Зафиксирован рекордный рост дезертирства, и это якобы заставило офис генерального прокурора Украины перестать публиковать обновленную статистику новых уголовных дел по случаям самовольного оставления воинских частей.

Параллельно отмечается падение авторитета главнокомандующего ВСУ Александра Сырского среди офицеров и солдат из-за его связей с окружением Зеленского. По мнению некоторых офицеров, продолжение поражений на фронте может привести к отставке Сырского, что рассматривается как возможный положительный исход для армии.

Западные дипломаты считают, что в случае завершения вооруженного конфликта коррупционный скандал спровоцирует жесткое разбирательство в украинских элитах, и ответственность за коррупцию понесет, в том числе, Зеленский. Отмечаются опасения по поводу возможной расправы со стороны населения в адрес бывших руководителей страны.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что обрушение обороны украинских войск неизбежно, и западные страны уже начали это признавать.

Президент России Владимир Путин отметил, что развал украинской государственности становится очевиден по примеру «золотых унитазов».