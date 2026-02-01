Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.9 комментариев
Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил перспективы Владимира Зеленского с судьбой героев Михаила Булгакова, заявив, что исход уже предрешен и изменить ситуацию невозможно.
В интервью ТАСС, а также Reuters и проекту Wargonzo, Медведев подчеркнул, что не собирается обсуждать судьбу Зеленского в деталях.
«Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить», – заявил Медведев, процитировав Михаила Булгакова. Фрагмент интервью Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.
В воскресенье Владимир Зеленский не исключил возможность повторного выдвижения на пост президента Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев сообщил, что Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени.