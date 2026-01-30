Tекст: Мария Иванова

Южной группировкой нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1020 военнослужащих, 18 бронемашин. Уничтожены 25 артиллерийских орудий, семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и матсредств.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и в течение суток освободили Терноватое в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Всего же в зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял более 2315 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины и восемь артиллерийских орудий.

В течение недели в результате действий подразделений группировки «Днепр» была освобождена Новояковлевка в Запорожской области, а за последние сутки взято под контроль Речное.

Группировской нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ.

При этом потери ВСУ составили до 315 военнослужащих, три артиллерийских орудия, 16 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также четыре склада матсредств.

В течение недели в результате активного наступления подразделений группировки «Север» освобождены Старица в Харьковской области и Белая Береза в Сумской области.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и двух погранотрядов погранслужбы Украины.

Всего в зоне ответственности группировки за минувшую неделю противник потерял более 950 военнослужащих, пять бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» освободили Купянск-Узловой в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 1300 военнослужащих, 22 бронемашины и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали активное наступление, в итоге было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

За минувшую неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 54 бронемашины и десять орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. Ранее на этой неделе российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области. Во вторник глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.