Орбан пригрозил блокировать помощь ЕС Украине без нефти из «Дружбы»

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не получит денег Евросоюза до тех пор, пока Венгрия не получит российскую нефть по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что позиция Будапешта по этому вопросу остается неизменной, несмотря на предложения Брюсселя по ремонту нефтяной магистрали.

В своем видеообращении Орбан отметил: «Я уже говорил, что позиция Венгрии неизменна. Если Зеленский хочет получить деньги из Брюсселя, то он должен разблокировать нефтепровод «Дружба». При этом венгерский премьер добавил: «Ситуация предельно проста: не будет нефти – не будет и денег».

Руководители Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта пообещали предоставить финансовую, техническую и экспертную помощь на ремонт нефтепровода.

Зеленский на это ответил, что восстановление «Дружбы» займет от одного до полутора месяцев, а Украина готова рассматривать альтернативные маршруты для доставки нероссийской нефти в Центральную Европу.

Переписка между Брюсселем и Киевом была официально опубликована руководством ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Будапеште тысячи человек приняли участие в акции в поддержку Виктора Орбана и против давления со стороны Киева.

Виктор Орбан критиковал планы Евросоюза по финансированию Украины за счет крупных и долгосрочных кредитов. Премьер Венгрии заявил, что страна не будет отправлять деньги, оружие или солдат на Украину.