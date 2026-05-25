Русские дома за рубежом отметили День славянской письменности

  • Новость часаРоссийские войска освободили Добропасово в Днепропетровской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США
    Разработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов
    Самолет «Байкал» успешно завершил тестовый полет с новым двигателем
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России
    ФСБ предотвратила теракт на прибывшем из Бельгии в Ленобласть газовозе
    Боевые расчеты дронов подключились к российским спутникам
    Новый замминистра Шулика возглавил аппарат Минобороны
    Матвиенко возложила на Европу ответственность за теракт в Старобельске
    ЦБ оспорил в суде ЕС механизм поддержки Украины за счет активов России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    2 комментария
    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    10 комментариев
    25 мая 2026, 15:05 • Новости дня

    Русские дома за рубежом отметили День славянской письменности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Празднование Дня славянской письменности и культуры развернулось в сети Русских домов за рубежом.

    Во всех участвующих странах участники подчеркивают связь с наследием святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, а программы объединяют взрослых и детей на разных континентах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В Улан-Баторе прошла встреча читательского клуба «Буквы, ставшие историей», для детей организовали тематический урок и показ мультфильма «Создатели славянской письменности». В Брюсселе гостей Русского дома встретила концертная программа «Русские времена года» в исполнении Гнесинского ансамбля современной хоровой музыки Altro coro под руководством ректора РАМ Александра Рыжинского.

    В Гаване Русский дом провел творческое занятие в кубинской школе имени Вилабоя: школьникам рассказали о Кирилле и Мефодии, русской письменности и письменных принадлежностях, после чего они сделали собственные ручки и плакаты с русским алфавитом. В римской базилике Сан-Клементе, где хранятся мощи святого Кирилла, состоялась традиционная служба, возложение цветов и поминовение проповедника, которое уже пятый год проходит по инициативе Русского дома.

    В Гюмри готовится фестиваль русского языка для школьников, их родителей и педагогов, а для учеников из села Фиолетово запланированы экскурсии в Ширакскую областную библиотеку и Национальный центр эстетики имени Г. Игитяна. В Калькутте к празднику приурочено крупное мероприятие в память о Кирилле и Мефодии с докладом-презентацией, показом документального фильма и обзором фотовыставки для представителей ассоциации выпускников.

    В Непале в честь даты прошли полумарафон One Run International Half Marathon и мастер-класс «Алфавит победителей: от глаголицы к финишу», организованные посольством России, NRS Sports Foundation и АНО «Гонка героев». В Пекине Русский дом проводит конкурс «Буквица» и выставку об истории славянской письменности, также праздничные программы развернулись в Замбии, Египте, Аргентине, Тунисе, Финляндии, Испании, Болгарии, Малайзии, Киргизии, Абхазии, Азербайджане, Белоруссии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, на Мальте, в Никарагуа, Чехии, Эфиопии и на Кипре.

    24 мая 2026, 19:06 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: Стубб не имеет права даже заикаться о роли переговорщика
    Сенатор Джабаров: Стубб не имеет права даже заикаться о роли переговорщика
    @ Emmi Korhonen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент Финляндии Александр Стубб неоднократно позволял себе русофобские высказывания, что не позволяет ему выступать в роли посредника на переговорах Москвы и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой.

    «По моему мнению, у западных политиков не осталось даже намека на совесть. И пример президента Финляндии Александра Стубба особенно показателен: мы прекрасно помним его многочисленные русофобские заявления, которые были пропитаны ненавистью к Москве, а также ядом реваншизма по некогда утраченным территориям», – сказал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «На мой взгляд, Стубб, после всего сказанного и сделанного, не имеет права даже заикаться о том, что он готов к диалогу с Россией. Разговор с ним заведомо лишен смысла. Он не станет думать о том, как Брюсселю и Москве наладить прочный и стабильный мир, ведь финский лидер представляет когорту наиболее недружественных по отношению к нашей стране людей», – полагает собеседник.

    По его оценке, подобные предложения заведомо неприемлемых «переговорщиков» являются попыткой ЕС заманить Россию в дипломатическую ловушку. «Они растягивают время в надежде на то, что наша армия сбавит темпы на время шаткого диалога. Будут предлагать нам одного «кандидата» за другим, а сами параллельно станут готовиться к новому витку противостояния с Москвой. Но нас такими трюками не обмануть», – заключил Джабаров.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой. «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», – отметил он в интервью телерадиокомпании Yle. При этом политик неоднократно позволял себе крайне сомнительные высказывания в адрес Москвы.

    Так, например, Стубб в прошлом году назвал Славянск и Краматорск «бастионом против гуннов». Кроме того, он регулярно припоминает итоги советско-финского противостояния, считая, что холодная война лишила Хельсинки не только значительной части территорий, но и суверенитета. Президент республики также выступал за лишение России права голоса в СБ ООН, напоминает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в качестве визави на переговорах бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы. При этом Путин напомнил, что именно ЕС отказался от диалога.

    Комментарии (16)
    24 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Ульянов потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС

    Ульянов в беседе с Гросси о ЗАЭС призвал к однозначной реакции на обстрелы

    Ульянов потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ значительно увеличили интенсивность ударов по объектам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего имеются погибшие и пострадавшие в том числе среди гражданских, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на встрече в пятницу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

    Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы об украинских атаках на транспортный цех и другие объекты Запорожской АЭС. Постпред России при международных организациях в Вене Ульянов сообщил, что в выходные дни украинские силы провели серию нападений на территорию станции.

    «Атакам подверглись транспортный цех ЗАЭС, где сгорело несколько автобусов, а также ряд других объектов, включая пожарно-спасательную часть», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что в результате ударов пострадали мирные жители.

    Интенсивность ударов по территории вокруг ЗАЭС заметно возросла с начала мая. Нападения фиксировались почти каждый день на протяжении 17 суток, в результате чего погибли три человека, а более десяти получили ранения.

    «Происходит то, о чем мы долгое время предупреждали Секретариат Агентства и государства-члены МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намека на критику Киев опьянен чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления», – добавил Ульянов.

    Россия настаивает на оперативной и однозначной реакции главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на происходящее.

    «Мы последовательно ставим перед Рафаэлем Гросси вопрос о необходимости более точного, оперативного и однозначного, без каких-либо двусмысленностей, освещения продолжающихся провокаций и нападений ВСУ на ЗАЭС, ее инфраструктуру и город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов. Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС. Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции.

    Комментарии (5)
    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 11:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России

    Эксперт Кнутов: Самолет британского министра потерял GPS-сигнал из-за украинских дронов

    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России
    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация с потерей самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала решается крайне просто: Прибалтике нужно запретить пролет украинских БПЛА через свою территорию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее газета The Times сообщила, что самолет Королевских ВВС, на борту которого находился Джон Хили, подвергся воздействию средств РЭБ.

    «Европейские самолеты регулярно летают близ российской границы. Дополнительную напряженность создает и то, что Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики для нанесения ударов по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его оценкам, в этих условиях сохранять сигнал GPS над пограничной территорией между РФ и прибалтийскими республиками значило бы содействовать противнику в наведении дронов на российские военные и гражданские объекты. «Поэтому руководством нашей страны предпринимаются определенные меры защиты», – добавил собеседник.

    Впрочем, оговорился Кнутов, говорить однозначно, что британский борт попал под воздействие комплексов РЭБ, не стоит. «Но даже если это и стало причиной потери самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», – подчеркнул спикер.

    Как полагает собеседник, британские СМИ неслучайно раздули ситуацию с инцидентом. «Задача – нагнетать обстановку, чтобы увеличивать военные расходы, а также отвлекать внимание британцев от проблем в правительстве», – уточнил Кнутов, напомнив, что премьер-министра Кира Стармера призывают уйти в отставку.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. Он иронично отметил, что это стало доброй традицией: как только рейтинги очередного британского министра обороны падают и ему надо бороться за свой пост, Россия начинает «блокировать сигналы его самолета у своих границ».

    Эксперт в этой связи напомнил о материале той же The Times за март 2024 года, когда Россия якобы «блокировала сигнал самолета министра обороны Британии Гранта Шаппса». «Через месяца три этот Шаппс был с треском уволен. Видимо, Хили понимает, что с приходом нового премьера (а этот вопрос уже не за горами) ему тоже придется защищать свой пост. Вот и давай летать возле границ России», – написал Корнилов в своем Telegram-канале.

    «В условиях, когда над Прибалтикой в нашу сторону летят военные дроны, мы, конечно, должны блокировать GPS-сигналы любых военных летательных аппаратов возле наших границ. А Хили со своими дружками летел на военном, а не на гражданском самолете! Хорошо еще, что его за вражеский БПЛА не приняли», – подчеркнул политолог.

    Ранее стало известно, что самолет военно-воздушных сил Британии, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, потерял спутниковый сигнал, когда пролетал вблизи территории России. Как сообщает The Times, инцидент произошел 21 мая. Хили возвращался домой после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска.

    По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Помехи привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели самолета. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. В результате пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.

    Собеседники The Times назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией. В оборонных кругах королевства считают Россию виновной в происшествии. Впрочем, издание отмечает: пока неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок. Официального заявления на этот счет газета не приводит.

    Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза заявил, что проблемы с работой систем глобального позиционирования в европейском воздушном пространстве давно стали привычным явлением, о котором заранее предупреждают пилотов. «Конкретно эстонские авиационные власти еще 13 мая предупреждали, что во всем воздушном пространстве страны возможны помехи или подменные сигналы спутниковой системы GNSS», – уточнил он.

    Напомним, на минувшей неделе Минобороны Британии сообщило, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем. В одном эпизоде российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.

    В другом случае Су-27 выполнил шесть проходов перед британским самолетом, приближаясь на расстояние около шести метров от его носа. Минобороны Соединенного Королевства сочло, что это самый опасный эпизод с российской стороны с 2022 года. Однако, как отметил военкор Александр Коц, Лондон почему-то стыдливо обходит ключевой вопрос. «А что, собственно, британский стратегический разведчик делает у российских берегов?» – написал он.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Журналист Боуз показал итальянскую деталь дрона на месте теракта в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз посетил разрушенный колледж в луганском Старобельске и обратился к гражданам Италии, продемонстрировав часть дрона Вооруженных сил Украины.

    Ирландский репортер продемонстрировал обломки украинского беспилотника с маркировкой производства Италии, найденные на месте атаки по учебному заведению в Старобельске, передает РИА «Новости». Репортер подчеркнул, что деньги итальянских налогоплательщиков идут на финансирование подобных терактов.

    «Посмотрите на это, итальянские налогоплательщики, вот куда идут ваши деньги, чтобы «защищать демократическую Украину». Некоторые части киевских беспилотников, которые ударили по российскому колледжу, были произведены в Италии», – написал Боуз в социальной сети X, опубликовав кадры с места событий.

    Местные спасатели сообщили журналисту, что в ходе поисковой операции украинские военные направили дополнительные дроны для атаки на пожарных. Репортер также показал внутренние помещения пострадавшего общежития, отметив отсутствие какого-либо военного оборудования, и назвал невероятными заявления Киева о том, что здание было военной целью.

    Ирландский журналист Чей Боуз назвал киевский режим террористическим.

    Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Иностранные репортеры лично зафиксировали масштабные разрушения студенческого общежития в Старобельске.

    Комментарии (2)
    25 мая 2026, 06:50 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico указал на невозможность оправдать убийство детей в Старобельске

    L'AntiDiplomatico указал на невозможность оправдать убийство детей в ЛНР

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки украинских войск на колледж и общежитие в Старобельске ЛНР погибли 18 подростков, однако западные журналисты отказались освещать трагедию, а если и освещали, то с попытками оправдать убийц.

    «Западные СМИ  не стали праздновать это как очередную победу Украины. Причина очевидна: убийство совсем юных ребят произошло на территории, которая, несмотря на референдум, во всех отношениях считается украинской – в Луганской и Донбасской областях, – где, однако, русскоязычные граждане не пользуются теми же правами, что и украиноязычные, и с 2014 года подвергаются преследованиям и насилию. Убийство 18 детей во сне <...> – это острая тема, которую сложно сгладить на уровне повествования», – сказано в материале портала L'AntiDiplomatico.

    В статье критикуется телеканал Sky TG24, который пытался посеять сомнения в произошедшем особыми формулировками или намекнуть на некое воздаяние детям-студентам.

    «Однако трудно долго придерживаться мнения, что убийство молодых студентов может найти какое-либо оправдание как возмездии: в карме, например, как принято говорить», – отмечено в статье.

    Напомним, после удара ВСУ по общежитию в луганском Старобельске восемь человек  продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Двоих тяжело раненных при ударе молодых людей отправили на лечение в московские клиники.

    В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink. Ирландский журналист Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу и назвал киевский режим террористическим. Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач спецоперации.

    Журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске. Корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 16:48 • Новости дня
    Стубб заявил о готовности стать переговорщиком с Россией

    Президент Финляндии Стубб заявил о готовности стать переговорщиком с Россией

    Стубб заявил о готовности стать переговорщиком с Россией
    @ Markku Ulander/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Москвой, если ему поступит соответствующее предложение.

    Финский лидер Александр Стубб не исключает возможности стать представителем Евросоюза на переговорах с российской стороной, передает РИА «Новости».

    «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», – отметил Стубб в интервью телерадиокомпании Yle. Таким образом политик прокомментировал слухи о своей возможной роли в будущем диалоге Европы и России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в качестве визави на переговорах бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы. При этом Путин напомнил, что именно европейская сторона отказалась от диалога.

    В свою очередь глава Евросовета Антониу Кошта недавно сообщил, что ведет консультации с лидерами стран ЕС по подготовке к переговорам с Россией, ожидая для этого подходящего момента.

    Европейский союз рассматривает кандидатуру Александра Стубба на должность официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Ранее сам финский лидер заявил о необходимости самостоятельного прямого взаимодействия европейских стран с Россией.

    Комментарии (14)
    24 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске

    Журналист Al-Mayadeen указал на удары по объекту с детьми в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Один из десятков иностранных журналистов, которые в воскресенье прибыли на место трагедии в Старобельске ЛНР, Махди Дирани, представляющий ливанский телеканал Al-Mayadeen, заметил на месте удара по колледжу свидетельства того, что атака велась намеренно по гражданскому объекту с детьми.

    «То, что мы увидели в институте, студенческом общежитии и на месте удара, указывает на то, что это было гражданское место: вещи детей, их кровати, книги и игрушки. Не думаю, что увиденное можно трактовать иначе. Следы ударов ясно показывают, что они пришлись по учебным аудиториям и спальным комнатам», – сказал Дирани РИА «Новости».

    Ливанский журналист уточнил, что увиденное в Старобельске напомнило последствия ударов  по гражданским объектам в других странах, от Ирана и сектора Газа до Ливана. И такие удары постоянно оправдывают военным или двойным назначением объектов, подчеркнул Дирани, указав на жертвы среди мирных жителей в таких случаях.

    Журналист поделился мнение о том, что такая практика говорит о пренебрежении нормами международного гуманитарного права и об отсутствии эффективных механизмов ответственности.

    Напомним, после удара ВСУ по общежитию в луганском Старобельске восемь человек  продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Двоих тяжело раненных при ударе молодых людей отправили на лечение в московские клиники.

    В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink. Ирландский журналист Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу и назвал киевский режим террористическим. Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач спецоперации.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Daily Express: Запад ужаснулся после российского удара «Орешником»

    Daily Express: Применение российской ракеты «Орешник» напугало западные страны

    Tекст: Вера Басилая

    Использование новейшей российской ракеты «Орешник» в ходе недавней атаки вызвало сильную тревогу в западных странах, заявила британская газета Daily Express.

    Применение новейшего оружия во время ответного удара по украинским объектам серьезно напугало Запад, передает РИА «Новости». Британское издание Daily Express назвало российскую ракету «Орешник» ужасающей.

    «Применение этой ужасающей ракеты, способной нести ядерные или обычные боеголовки, стало частью страшной волны атак, обрушившихся на Украину за одну ночь», – говорится в публикации газеты.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием, в том числе «Орешником», были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Военные эксперты назвали данную ночную атаку одной из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 14:07 • Новости дня
    Полностью российский вертолет Ка-226Т совершил первый испытательный полет

    Минпромторг: Российский вертолет Ка-226Т совершил первый полет

    Полностью российский вертолет Ка-226Т совершил первый испытательный полет
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т с новейшим российским двигателем ВК-650В впервые поднялся в небо, успешно выполнив двадцатиминутный полет с маневрами, сообщил Минпромторг.

    «Импортозамещенный вертолет Ка-226Т совершил первый полет. Холдинг «Вертолеты России» начал летные испытания импортозамещенного вертолета Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В разработки Объединенной двигателестроительной корпорации», – говорится в сообщении на сайте Минпромторга. Легкая многоцелевая машина выполнила рулежку и висение с маневрами над взлетной площадкой.

    Во время полета проверили устойчивость и управляемость вертолета, а также нагрузки на основные агрегаты в горизонтальном полете с несколькими разворотами. Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков подчеркнул, что модульная конструкция и российский двигатель сделали вертолет универсальным, маневренным и безопасным, а соосная система обеспечила устойчивость и простоту эксплуатации. Он добавил, что полностью отечественная машина гарантирует технологическую независимость и открывает новые перспективы для санитарной, спасательной и патрульной авиации.

    В министерстве уточнили, что конструкторское бюро НЦВ Миля и Камова провело работы по импортозамещению Ка-226Т без существенных изменений фюзеляжа. Помимо нового двигателя, вертолет получил модернизированные авионику и систему управления, обновленную бортовую кабельную сеть и другие компоненты российского производства. Замглавы Ростеха Владимир Артяков сообщил, что полет продолжался 20 минут, а силовая установка отработала штатно, показав надежное сопряжение со всеми системами, и выразил уверенность в высокой востребованности доработанной машины в России и за рубежом.

    Ка-226Т способен перевозить грузы и пассажиров, выполнять патрулирование, поисково-спасательные и медико-эвакуационные задачи. Модульная схема позволяет перестроить вертолет в нужную конфигурацию за 45 минут. Машина рассчитана на эксплуатацию на небольших площадках, включая малотоннажные суда, отличается высокой маневренностью при полетах в городской застройке и может работать в широком диапазоне климатических условий.

    Ранее самолет «Байкал» успешно завершил тестовый полет с новым двигателем.

    В ноябре ОДК предложила двигатель ВК-650В для замены аналогов на зарубежных вертолетах.

    В декабре легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В совершил свой первый испытательный полет.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Совбез: Представители 12 недружественных стран приедут на форум по безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Первый Международный форум по безопасности в России соберет участников из 12 недружественных государств, выступающих за развитие конструктивных отношений с Москвой, сообщили в Совете безопасности России.

    Представители 12 недружественных стран планируют посетить Первый Международный форум по безопасности в России, передают «Вести». Точный список государств, чьи делегации прибудут на мероприятие, пока не раскрывается.

    «В работе форума также примут участие неофициальные представители из 12 недружественных стран», – говорится в сообщении пресс-службы Совета безопасности Российской Федерации.

    В ведомстве подчеркнули, что ожидаемые гости поддерживают развитие конструктивных отношений с Москвой. Мероприятие стартует 26 мая на площадках Центрального парка «Патриот» и на «Live Арене», а завершение программы намечено на 29 мая.

    В прошлом году Совет безопасности России направил приглашения на международный форум представителям более 150 государств.

    На том мероприятии в Москве присутствовали двое делегатов от Соединенных Штатов.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    ЦБ оспорил в суде ЕС механизм поддержки Украины за счет активов России

    ЦБ подал иск в суд ЕС из-за поддержки Украины за счет активов России

    ЦБ оспорил в суде ЕС механизм поддержки Украины за счет активов России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России обратился в Общий суд Евросоюза, чтобы обжаловать механизм использования суверенных средств для финансовой помощи Киеву.

    Центробанк подал заявление в Общий суд Евросоюза в Люксембурге, оспаривая нормативный акт о передаче активов на поддержку Украины.  Документ был направлен 22 мая.

    «Банк России оспаривает нормативный акт ЕС, рассматривающий суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства», – говорится в релизе регулятора на сайте Банка России. Обжалование касается правового механизма, разработанного для финансирования Киева в 2026–2027 годах.

    В Центробанке подчеркнули, что подобные действия нарушают фундаментальные принципы международного права, включая суверенный иммунитет государств. По мнению регулятора, европейский регламент создает условия для скрытой легализации экспроприации российских средств.

    Российская сторона также отметила, что принятые Евросоюзом меры выходят за рамки стандартного финансово-экономического сотрудничества. Банк России намерен использовать все доступные правовые инструменты для защиты своих интересов в различных юрисдикциях.

    Министры финансов стран G7 отказались возвращать доступ к золотовалютным резервам Москвы до выплаты репараций Киеву.

    В апреле Центральный банк России обвинил Совет ЕС в превышении полномочий при блокировке активов.

    Ранее регулятор направил заявление в общий суд Евросоюза для отмены регламента о бессрочной заморозке средств.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 20:16 • Новости дня
    Дмитриев посоветовал Мерцу следовать его рекомендациям для достижения успеха

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев оценил планы немецкого правительства по увеличению выплат сирийским беженцам за возвращение на родину.

    По словам Дмитриева, канцлер Германии Фридрих Мерц добьется успеха, если продолжит следовать политическим советам из Москвы, передает РИА «Новости».


    Речь идет о возможном повышении компенсаций сирийским мигрантами за выезд из страны.

    Ранее появилась информация, что министерство внутренних дел Германии обсуждает увеличение выплат для сирийских беженцев за возвращение домой до 8 тыс. евро.

    «Выплачивая каждому сирийскому беженцу 8 тыс. евро за выезд, Мерц следует моим рекомендациям по реэмиграции, данным в ноябре. Выплата десяти тысяч евро каждому беженцу за реэмиграцию составляет лишь половину стоимости ежегодной иммиграционной программы ЕС и Великобритании», – заявил Дмитриев.

    По словам главы РФПИ, Мерц может добиться успеха, если последует и остальным моим советам по вопросам энергетики и мира.

    Спецпредставитель президента России напомнил, что еще осенью 2025 года предлагал европейским властям повысить подобные выплаты для разрешения миграционного кризиса.

    В начале мая Кирилл Дмитриев дал совет Фридриху Мерцу по спасению экономики Германии.

    Чуть ранее спецпредставитель президента России спрогнозировал усиление критики канцлера ФРГ из-за неверных решений.

    В прошлом году глава РФПИ одобрил идею немецких властей о высылке сирийских беженцев.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о бессилии ПВО перед российскими ударами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары оказались результативными из-за неэффективной работы украинских средств ПВО и острой нехватки боеприпасов для американских систем, сообщают украинские медиа.

    В публикации подчеркивается, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не смогла эффективно отразить российские удары, что привело к многочисленным попаданиям по целям. Там отметили, что во время удара Россия «синхронизировала запуск ракет с разных направлений для одновременного захода в воздушное пространство противника.

    «Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВО. В случае если она будет снаряжена ядерными боеголовками, может сделать очень много бед. Отбила система ПВО эти удары не очень удачно, и было много прилетов», – приводит РИА «Новости» выдержку из заметки в украинских медиа.

    В материале сказано, что одной из причин провала стал дефицит боеприпасов для американских систем ПВО, который усугубился на фоне боевых действий в Иране. Запасы США истощены для собственных нужд и на Украину совсем не хватает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор рассказал подробности ударов по Киеву. Эксперт Анпилогов назвал удар по Украине в ночь на 24 мая самым серьезным за время СВО. Зеленский пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в каналах газеты ВЗГЛЯД в «Макс» и Telegram.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 03:45 • Новости дня
    Степашин предсказал Зеленскому безальтернативно худший финал

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский наверняка знает, что его ждет, и осознает, что ни один из вариантов разрешения конфликта приемлемым или хорошим для него не будет, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

    «Я думаю, у него незавидная судьба, и он это прекрасно понимает. Для него любое решение – продолжение войны или мир – самое худшее», – поделился он с РИА «Новости».

    При этом, как говорил Степашин ранее, он рассчитывает на то, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Степашин напоминал, что Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь. Он также отмечал, что в случае присоединения Украины к Евросоюзу объединение может столкнуться с серьезными внутренними проблемами.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 23:04 • Новости дня
    Альпинист Яковенко назвал реальные сроки эвакуации тела Наговицыной

    Tекст: Катерина Туманова

    Сроки возможной эвакуации тела погибшей на пике Победы Натальи Наговицыной можно будет определить не ранее начала альпинистского сезона в Киргизии, заявил альпинист Александр Яковенко.

    «Даже частные экспедиции, которые пытались добраться до этого участка горы, не смогли выполнить задачу. Причиной остаются технические трудности и крайне высокий уровень опасности», – приводят его слова «Вести» со ссылкой на «КП-Пермь».

    Яковенко отметил, что обсуждать конкретные сроки возвращения к вопросу эвакуации тела можно будет лишь в июле или августе, когда погодные условия на горе улучшатся и позволят проводить работы на большой высоте.

    Альпинист напомнил, что на вершине пика Победы остаются тела и других погибших, однако государственные спасательные службы не проводят их эвакуацию из-за чрезмерного риска для спасателей.

    Напомним, ранее МЧС Киргизии указало на риск эвакуации тела Наговицыной с пика Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Федерации альпинизма и скалолазания Киргизии Эдуард Кубатов пояснял, что тело альпинистки Наговицыной удастся найти не раньше лета 2026 года.

    Альпинистка Наталья Наговицына допустила серьезные ошибки, из-за которых ее восхождение не признали бы официально. Российские эксперты сообщили, что опознание тела Наговицыной невозможно.

    Комментарии (0)
    Главное
    Банк России заявил о необходимости избавления от карт Mastercard и Visa
    Вертолет Ка-226Т совершил первый испытательный полет
    ВСУ начали подготовку к круговой обороне в Волынской области
    Авианосец США Gerald R. Ford превратили в плавучую АЭС
    ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за России
    Сын российского миллиардера попал в рехаб после пьяного ДТП
    Над Москвой и областью решили запретить полеты для малой авиации

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США

    В отставку подал человек, разоблачивший сразу два крупнейших антироссийских мифа, которые еще не так давно насаждались Вашингтоном. Почему глава Нацразведки США Тулси Габбард не удержалась в администрации Трампа и какие последствия это будет иметь для всей американской политики? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации