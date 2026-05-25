Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.4 комментария
Русские дома за рубежом отметили День славянской письменности
Празднование Дня славянской письменности и культуры развернулось в сети Русских домов за рубежом.
Во всех участвующих странах участники подчеркивают связь с наследием святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, а программы объединяют взрослых и детей на разных континентах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В Улан-Баторе прошла встреча читательского клуба «Буквы, ставшие историей», для детей организовали тематический урок и показ мультфильма «Создатели славянской письменности». В Брюсселе гостей Русского дома встретила концертная программа «Русские времена года» в исполнении Гнесинского ансамбля современной хоровой музыки Altro coro под руководством ректора РАМ Александра Рыжинского.
В Гаване Русский дом провел творческое занятие в кубинской школе имени Вилабоя: школьникам рассказали о Кирилле и Мефодии, русской письменности и письменных принадлежностях, после чего они сделали собственные ручки и плакаты с русским алфавитом. В римской базилике Сан-Клементе, где хранятся мощи святого Кирилла, состоялась традиционная служба, возложение цветов и поминовение проповедника, которое уже пятый год проходит по инициативе Русского дома.
В Гюмри готовится фестиваль русского языка для школьников, их родителей и педагогов, а для учеников из села Фиолетово запланированы экскурсии в Ширакскую областную библиотеку и Национальный центр эстетики имени Г. Игитяна. В Калькутте к празднику приурочено крупное мероприятие в память о Кирилле и Мефодии с докладом-презентацией, показом документального фильма и обзором фотовыставки для представителей ассоциации выпускников.
В Непале в честь даты прошли полумарафон One Run International Half Marathon и мастер-класс «Алфавит победителей: от глаголицы к финишу», организованные посольством России, NRS Sports Foundation и АНО «Гонка героев». В Пекине Русский дом проводит конкурс «Буквица» и выставку об истории славянской письменности, также праздничные программы развернулись в Замбии, Египте, Аргентине, Тунисе, Финляндии, Испании, Болгарии, Малайзии, Киргизии, Абхазии, Азербайджане, Белоруссии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, на Мальте, в Никарагуа, Чехии, Эфиопии и на Кипре.