Эксперт рассказал, почему Наговициной не засчитали бы восхождение на пик Победы
Погибшая на спуске с пика Победы альпинистка Наталья Наговицина нарушила ряд ключевых правил, из-за чего ее восхождение не засчитали бы для жетона «Снежный барс».
Наталья мечтала получить жетон «Снежный барс» – его вручают альпинистам, покорившим все пять семитысячников на территории бывшего СССР. До полного достижения ей оставалось взойти только на пик Победы высотой 7 тыс. 439 метров. Однако, как отмечает заслуженный тренер Владимир Шатаев, восхождение Наговициной все равно не засчитали бы из-за нарушений правил, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, российская альпинистка Наталья Наговицина погибла во время спуска с пика Победы в Киргизии. По словам участников экспедиции, ее оставили в палатке с едой и водой, когда она получила травму ноги, а затем ушли за помощью. Спасатели до сих пор не смогли добраться до места из-за плохой погоды, а последний облет с помощью дрона показал отсутствие признаков жизни у спортсменки.
Эксперт пояснил, что альпинист может подниматься на маршрут новой категории только после прохождения двух маршрутов предыдущей категории. Наговицина, по статистике Шатаева, пропустила несколько обязательных этапов, а потому ее достижения не соответствовали требованиям для получения жетона. Он также подчеркнул, что современные коммерческие группы часто собираются спонтанно, без общей подготовки, что повышает риски для участников.
Шатаев напомнил, что в советское время такие нарушения были бы невозможны, поскольку каждая группа и каждый маршрут строго контролировались. По его словам, случай с травмированным альпинистом в 1984 году доказывает, что эвакуация с таких высот возможна, но требует высокой подготовки и слаженности команды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее альпинист Ищенко допустил, что Наталья Наговицина могла отправиться на восхождение с переломом ноги.
Наговицина подписала документ о снятии ответственности с турфирмы в случае чрезвычайной ситуации.
Телеведущая Виктория Боня заявила о гибели Наговицыной, опубликовав кадры с облета ее палатки дроном на пике Победы.