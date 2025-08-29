Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.3 комментария
Альпинист Ищенко допустил, что Наговицина отправилась в горы с переломом ноги
Наталья Наговицина могла взойти на пик Победы в Кыргызстане утаив перелом ноги, который она получила в мае при восхождении на Теке-Тор (одна из вершин Киргизского хребта в Кыргызстане), заявил альпинист и триатлонист Александр Ищенко.
«Эта трагедия началась в альплагере Ала-Арча, когда она сломала ногу на майских праздниках», – рассказал Ищенко MSK1.RU.
По его словам, с Наговициной он познакомился в ходе операции по ее спасению, после камнепада перелом ноги у Натальи был в двух местах.
«Ее группа ушла на восхождение, а я в это время отдыхал. В один момент руководитель лагеря всех поднял, сказал, что нужны все, кто имеет третий разряд по альпинизму. Она была единственной пострадавшей в тот день», – добавил альпинист.
Ищенко признался, что был поражен информацией о том, что его знакомая с двумя переломами уже на пике Победы.
«У меня первый вопрос – как она там оказалась через два месяца после двойного перелома? Она поступила безответственно. В таком состоянии нельзя идти в горы. Спасая ее, погибали люди. Пик Победы – один из самых серьезных объектов в альпинизме», – пояснил Александр.
Напомним, российская альпинистка Наталья Наговицина перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре -23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасательная группа, которая попыталась добраться к альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, едва не погибла из-за жесткой посадки вертолета, рассказал руководитель первой спасательной экспедиции Александр Семенов.
МЧС Киргизии официально признало Наговицину пропавшей. Группа опытных альпинистов из 20 человек, привлеченная фирмой «Ак-Сай трэвел», которая организовала восхождение на пик Победы альпинистки Наговициной, заявила о невозможности продолжения операции по ее спасению.