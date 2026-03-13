Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют.
Главная тема дебютного обращения нового рахбара (верховного лидера) Ирана к нации – это месть. Моджтаба Хаменеи обещает отомстить США и Израилю за погибших, чему нужно верить: в их числе его отец, мать, жена и сестра, а западные СМИ сообщали также о гибели маленького сына.
Месть – это обещание политтехнологически богатое и откровенно самоубийственное. Иранцы хотят мести, а американцы боятся мести, как следует из соцопросов, посвященных самой непопулярной войне в истории США. Что же касается израильтян, то они не скрывают, что постараются уничтожить потенциального мстителя: израильский премьер Биньямин Нетаньяху уже заявил, что именно из-за риска ликвидации новый рахбар не появляется на публике.
Вторая причина – ранение. Иранские власти утверждают, что оно легкое, а желтые британские газеты типа Sun – будто, наоборот, очень тяжелое, вплоть до ампутации одной или обеих ног. Как бы там ни было, Моджтаба выжил, что могло быть истолковано как божественное провидение и обеспечило ему высший пост. До того шансы стать преемником отца были чисто теоретическими, так что американцы и израильтяне – это те, кто его короновал.
Хаменеи-младший считался фаворитом в борьбе за власть в СМИ иранской эмиграции, что напоминало не аналитическое прогнозирование, а банальную пропаганду. Его образ как будущего рахбара был отталкивающим – внушал побуждение к революции и другим активным действиям по свержению власти, а также дискредитировал тактику «ждунов»: мол,
нет смысла просто надеяться на перемены к лучшему, если новый лидер будет точно таким же, только моложе.
В самом Иране в пользу подобного развития событий до войны свидетельств не было. Моджтаба не занимал никаких важных постов и редко появлялся на публике, а один из членов Совета экспертов – выборного органа из 88 человек, который, в свою очередь, выбирает нового рахбара – несколько лет назад заявил, что Хаменеи-старший выступает против сына как возможного преемника. И это было очень похоже на правду, учитывая все минусы Хаменеи-младшего как кандидата.
Прежде всего наследование власти по крови противоречит как шиитской традиции (грубо говоря, отвергнув его когда-то, часть мусульман стала шиитами), так и идеологическим постулатам Исламской революции 1979 года, направленной против шахской монархии.
Кроме того, фигура Моджтабы вызывала отторжение сразу у трех групп в иранских элитах, в том числе и противостоящих друг другу: у «реформистов» (то есть сторонников реформ с отвинчиванием гаек), технократов и тех самых пресловутых аятолл – богословов и религиозных консерваторов.
Моджтаба и сам богослов, но не имеет того статуса и духовного авторитета, которым обладали отец и, тем более, основатель государства Рухолла Хомейни. При этом слывет крайним реакционером, лишен управленческого опыта и непопулярен в народе. В общем, несбалансированный вариант в духе типичных восточных тираний, а не оригинального проекта, каким является Исламская республика Иран.
Однако война поставила на этих минусах крест, как один большой плюс, поскольку война – это время Корпуса стражей исламской революции (КСИР), государствообразующей спецслужбы, которая контролирует не только многие сферы общественно-политической жизни страны, но и стратегически важные сектора экономики. КСИР был создан первым рахбаром как раз для того, чтобы Исламская республика как система власти в кризисной ситуации спаслась, какую бы цену за это ни пришлось заплатить.
Хаменеи-младший плоть от плоти не только своего отца, но и КСИР, в рядах которого служил с юных лет и воевал с Ираком. Это человек, про которого в Корпусе уверенно скажут, что он не выбросит белый флаг, не пойдет на компромиссы с врагом и ни за что не согласится на демонтаж Исламской республики в пользу другого государственного проекта, на чем настаивают Израиль и США.
По сути, в Иране произошел внутренний переворот, когда мнением его руководящих групп, включая основополагающую – духовенство, пожертвовали ради чрезвычайных полномочий только одной группы – КСИР. Государство повесили на «чекистский крюк», чтобы оно не рухнуло, а фактор «высшей воли» – того, что Моджтаба выжил под бомбами, убившими его семью – довершил дело: новым рахбаром стала одновременно самая очевидная и чрезвычайно неочевидная кандидатура.
Так персы попали в ситуацию, ныне знакомую многим народам: правы оказались носители «теории заговора».
В случае Ирана – те, кто стращал приходом «жесткой руки» Хаменеи-младшего, которая при этом не соответствовала критериям «руки» высшего руководства.
Вероятно, КСИР навязал Ирану рахбара в лице Моджтабы еще и по той причине, что нынешний президент Масуд Пезешкиан не только представляет «реформистов», но и ведет себя как очень осторожный и миролюбивый политик, который со всеми готов дружить. Метания Тегерана по вопросу Ормузского пролива (перекрывать его или нет), как и странная позиция насчет ударов по арабским странам с американскими базами (то за, то против), явно связано с тем, кто именно принимает решение в моменте. Иными словами, есть ли у страны рахбар – или только глава исполнительной власти, контактирующий в этом качестве с остальным миром.
Новый лидер, как и старый, считает, что Ормуз должен быть перекрыт до конца войны, а само ее завершение связал с как будто нереалистичным требованием – полным выводом американских военных баз из соседних стран, на что нынешний президент США и вообще любой президент США не согласятся, если их не заставить.
Как следствие, на Моджтабу будут вести охоту с применением всех новейших средств войны и сыска. Даже если он просто выживет и останется верховным лидером Ирана, это станет неопровержимым поражением Израиля и США. Ведь демонтаж режима аятолл – это не только их цель, но и пропагандистское оправдание агрессии: от такого, мол, выиграют вообще все, включая иранцев, ведь они избавятся от жестокой власти и обретут те права, которых требовали на улицах в ходе многочисленных акций протеста.
- Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
- Америка воюет с Ираном ради второго пришествия
- Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко
В реальности вместо 86-летнего рахбара получили 56-летнего – еще более консервативного, чем прежний, и мотивированного к мести. Считается, что Хаменеи-младший, в отличие от Хаменеи-старшего, является сторонником создания ядерного оружия для гарантии ненападения, что в свете последних событий звучит понятно и привлекательно для иранцев.
Но сначала предстоит отбиться, сделав масштаб последствий войны неприемлемым для агрессора. Наряду с собственным выживанием, для Моджтабы Хаменеи это станет еще одним экзаменом на благосклонность высших сил – таким же беспощадным, как тот, который он уже выдержал.
Про все восточные тонкости и особые хитрости транзита власти в Иране мы узнаем гораздо позднее, если вообще узнаем. В свое время Хаменеи-старший тоже не входил в число наиболее вероятных претендентов на власть, но все-таки стал рахбаром по итогам сложной схемы, автором которой не был. А в возвышении его сына непроясненное значение играет тот факт, что он – мишень для агрессора, и не станет «калифом на час» лишь в случае, если ему будет сопутствовать то, что светские люди называют удачей, а покойный отец – волей Аллаха.