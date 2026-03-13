  • Новость часаВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    2 комментария
    13 марта 2026, 13:24 • В мире

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют.

    Главная тема дебютного обращения нового рахбара (верховного лидера) Ирана к нации – это месть. Моджтаба Хаменеи обещает отомстить США и Израилю за погибших, чему нужно верить: в их числе его отец, мать, жена и сестра, а западные СМИ сообщали также о гибели маленького сына.

    Месть – это обещание политтехнологически богатое и откровенно самоубийственное. Иранцы хотят мести, а американцы боятся мести, как следует из соцопросов, посвященных самой непопулярной войне в истории США. Что же касается израильтян, то они не скрывают, что постараются уничтожить потенциального мстителя: израильский премьер Биньямин Нетаньяху уже заявил, что именно из-за риска ликвидации новый рахбар не появляется на публике.

    Вторая причина – ранение. Иранские власти утверждают, что оно легкое, а желтые британские газеты типа Sun – будто, наоборот, очень тяжелое, вплоть до ампутации одной или обеих ног. Как бы там ни было, Моджтаба выжил, что могло быть истолковано как божественное провидение и обеспечило ему высший пост. До того шансы стать преемником отца были чисто теоретическими, так что американцы и израильтяне – это те, кто его короновал.

    Хаменеи-младший считался фаворитом в борьбе за власть в СМИ иранской эмиграции, что напоминало не аналитическое прогнозирование, а банальную пропаганду. Его образ как будущего рахбара был отталкивающим – внушал побуждение к революции и другим активным действиям по свержению власти, а также дискредитировал тактику «ждунов»: мол,

    нет смысла просто надеяться на перемены к лучшему, если новый лидер будет точно таким же, только моложе.

    В самом Иране в пользу подобного развития событий до войны свидетельств не было. Моджтаба не занимал никаких важных постов и редко появлялся на публике, а один из членов Совета экспертов – выборного органа из 88 человек, который, в свою очередь, выбирает нового рахбара – несколько лет назад заявил, что Хаменеи-старший выступает против сына как возможного преемника. И это было очень похоже на правду, учитывая все минусы Хаменеи-младшего как кандидата.

    Прежде всего наследование власти по крови противоречит как шиитской традиции (грубо говоря, отвергнув его когда-то, часть мусульман стала шиитами), так и идеологическим постулатам Исламской революции 1979 года, направленной против шахской монархии.

    Кроме того, фигура Моджтабы вызывала отторжение сразу у трех групп в иранских элитах, в том числе и противостоящих друг другу: у «реформистов» (то есть сторонников реформ с отвинчиванием гаек), технократов и тех самых пресловутых аятолл – богословов и религиозных консерваторов.

    Моджтаба и сам богослов, но не имеет того статуса и духовного авторитета, которым обладали отец и, тем более, основатель государства Рухолла Хомейни. При этом слывет крайним реакционером, лишен управленческого опыта и непопулярен в народе. В общем, несбалансированный вариант в духе типичных восточных тираний, а не оригинального проекта, каким является Исламская республика Иран.

    Однако война поставила на этих минусах крест, как один большой плюс, поскольку война – это время Корпуса стражей исламской революции (КСИР), государствообразующей спецслужбы, которая контролирует не только многие сферы общественно-политической жизни страны, но и стратегически важные сектора экономики. КСИР был создан первым рахбаром как раз для того, чтобы Исламская республика как система власти в кризисной ситуации спаслась, какую бы цену за это ни пришлось заплатить.

    Хаменеи-младший плоть от плоти не только своего отца, но и КСИР, в рядах которого служил с юных лет и воевал с Ираком. Это человек, про которого в Корпусе уверенно скажут, что он не выбросит белый флаг, не пойдет на компромиссы с врагом и ни за что не согласится на демонтаж Исламской республики в пользу другого государственного проекта, на чем настаивают Израиль и США.

    По сути, в Иране произошел внутренний переворот, когда мнением его руководящих групп, включая основополагающую – духовенство, пожертвовали ради чрезвычайных полномочий только одной группы – КСИР. Государство повесили на «чекистский крюк», чтобы оно не рухнуло, а фактор «высшей воли» – того, что Моджтаба выжил под бомбами, убившими его семью – довершил дело: новым рахбаром стала одновременно самая очевидная и чрезвычайно неочевидная кандидатура.

    Так персы попали в ситуацию, ныне знакомую многим народам: правы оказались носители «теории заговора».

    В случае Ирана – те, кто стращал приходом «жесткой руки» Хаменеи-младшего, которая при этом не соответствовала критериям «руки» высшего руководства.   

    Вероятно, КСИР навязал Ирану рахбара в лице Моджтабы еще и по той причине, что нынешний президент Масуд Пезешкиан не только представляет «реформистов», но и ведет себя как очень осторожный и миролюбивый политик, который со всеми готов дружить. Метания Тегерана по вопросу Ормузского пролива (перекрывать его или нет), как и странная позиция насчет ударов по арабским странам с американскими базами (то за, то против), явно связано с тем, кто именно принимает решение в моменте. Иными словами, есть ли у страны рахбар – или только глава исполнительной власти, контактирующий в этом качестве с остальным миром.

    Новый лидер, как и старый, считает, что Ормуз должен быть перекрыт до конца войны, а само ее завершение связал с как будто нереалистичным требованием – полным выводом американских военных баз из соседних стран, на что нынешний президент США и вообще любой президент США не согласятся, если их не заставить.

    Как следствие, на Моджтабу будут вести охоту с применением всех новейших средств войны и сыска. Даже если он просто выживет и останется верховным лидером Ирана, это станет неопровержимым поражением Израиля и США. Ведь демонтаж режима аятолл – это не только их цель, но и пропагандистское оправдание агрессии: от такого, мол, выиграют вообще все, включая иранцев, ведь они избавятся от жестокой власти и обретут те права, которых требовали на улицах в ходе многочисленных акций протеста.

    В реальности вместо 86-летнего рахбара получили 56-летнего – еще более консервативного, чем прежний, и мотивированного к мести. Считается, что Хаменеи-младший, в отличие от Хаменеи-старшего, является сторонником создания ядерного оружия для гарантии ненападения, что в свете последних событий звучит понятно и привлекательно для иранцев.

    Но сначала предстоит отбиться, сделав масштаб последствий войны неприемлемым для агрессора. Наряду с собственным выживанием, для Моджтабы Хаменеи это станет еще одним экзаменом на благосклонность высших сил – таким же беспощадным, как тот, который он уже выдержал.

    Про все восточные тонкости и особые хитрости транзита власти в Иране мы узнаем гораздо позднее, если вообще узнаем. В свое время Хаменеи-старший тоже не входил в число наиболее вероятных претендентов на власть, но все-таки стал рахбаром по итогам сложной схемы, автором которой не был. А в возвышении его сына непроясненное значение играет тот факт, что он – мишень для агрессора, и не станет «калифом на час» лишь в случае, если ему будет сопутствовать то, что светские люди называют удачей, а покойный отец – волей Аллаха.

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

