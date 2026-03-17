Словакия решила прекратить поставки аварийной помощи Украине

Словакия уведомила «Укрэнерго» о расторжении договора об аварийной помощи

Tекст: Дарья Григоренко

В публикации подчеркивается, что SEPS направила письмо о расторжении договора в одностороннем порядке. В заявлении говорится: «После ряда публичных заявлений, которые мы видели в феврале и марте, «Укрэнерго» получила от словацкого системного оператора, компании SEPS, официальное письмо об одностороннем прекращении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Окончательное прекращение действия договорных условий состоится в мае этого года», передает РИА «Новости».

В «Укрэнерго» добавили, что причины прекращения соглашения словацкие коллеги не уточнили. При этом импорт электроэнергии из Словакии на Украину продолжится, никаких ограничений на коммерческие поставки не вводилось.

В понедельник словацкая национальная партия, входящая в правительственную коалицию, призвала главу МИД Словакии Юрая Бланара выступить на заседании министров иностранных дел Европейского союза против выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба».

Посол России в Словакии Сергей Андреев сообщил, что вопрос о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию остается нерешенным из-за отсутствия изменений в позиции Киева.