Сын Младича сообщил о новом инсульте генерала в тюрьме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дарко Младич сообщил, что бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Нидерландах, вновь перенес инсульт, передает РИА «Новости». По его словам, генерала экстренно доставили в городскую больницу в Гааге после появления симптомов инсульта.

Дарко Младич отметил, что утром смог коротко поговорить с отцом по телефону, однако уже после полудня ему сообщили о госпитализации. Состояние здоровья 84-летнего генерала ранее резко ухудшилось: 10 апреля он уже пережил легкий инсульт и с тех пор находится «между жизнью и смертью» в тюремной больнице.

Семья Младича подала в Международный остаточный механизм запрос о временном освобождении для прохождения лечения в Сербии. В Гаагу приезжала супруга генерала, чтобы отметить с ним 60-летие брака. Также известно, что Младич исповедался и причастился в тюремной больнице.

Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что содержание Младича в таком тяжелом состоянии в тюремной больнице абсолютно бесчеловечно. Россия, по его словам, делает все возможное для облегчения судьбы генерала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, десятого апреля бывший командующий силами боснийских сербов перенес легкий инсульт.

Семья и власти Сербии запросили срочное медицинское обследование Ратко Младича.



